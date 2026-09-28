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San Siro Stadiumgetty
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A ideia de Milan e Inter para a demolição de San Siro: os antigos assentos da última temporada serão cedidos aos sócios-torcedores assinantes

Milan

Nos documentos oficiais aparece a hipótese de vender ou ceder aos assinantes mais de 60 mil assentos do Meazza. A demolição vai durar cerca de 18 meses e seguirá dez fases operacionais.

Uma lembrança de San Siro diretamente nas casas dos sócios-torcedores. Entre as várias hipóteses em análise para acompanhar a futura demolição parcial de San Siro está, de fato, a de vender ou ceder os antigos assentos aos sócios-torcedores da última temporada disputada no estádio, permitindo que eles conservem uma parte física do estádio como lembrança.

É o que consta nos documentos oficiais relativos ao projeto consultados pelo site especializado Calcio e Finanza, que também entram em detalhes sobre as formas como a iniciativa poderia ser estruturada. 

  • Prazos

    A operação deve acontecer antes das demolições estruturaisi, por meio de dias dedicados e controlados, com reserva prévia, entradas organizadas por setores, supervisão de funcionários, desmontagem assistida ou controlada e entrega rastreada dos assentos. No momento, ainda está por decidir se os assentos serão efetivamente vendidos ou cedidos gratuitamente. A documentação, de fato, ainda fala de uma possibilidade em fase de estudo. No entanto, já existe uma primeira simulação: em uma capacidade indicativa de 75.817 assentos, é projetada a recuperação de 80%, o equivalente a 60.654 assentos. Considerando um peso médio de cerca de 4,5 quilos de plástico para cada assento, a operação permitiria evitar que cerca de 273 toneladas de plástico entrem no fluxo de resíduos, lê-se no Calcio e Finanza.

    • Publicidade

  • Como San Siro será demolido

    A venda das cadeiras representaria apenas a primeira etapa de uma obra muito mais complexa. Os documentos definem, de fato, a demolição do Meazza como uma intervenção de elevada complexidade técnica, ambiental e logística, também porque os trabalhos começarão quando o novo estádio já estiver em funcionamento e, portanto, terão de conviver com a chegada e a saída dos torcedores durante os eventos.

    O objetivo é estruturar uma demolição controlada, buscando ao mesmo tempo limitar poeira, ruído e vibrações, recuperar a maior quantidade possível de materiais e reduzir o número de caminhões necessários para transportar os escombros para fora.

    Antes de intervir nas estruturas propriamente ditas, está previsto o strip-out, ou seja, a remoção seletiva de tudo o que pode ser desmontado separadamente. Entre os componentes indicados estão sistemas de climatização, sistemas elétricos, redes de dados, combate a incêndio, sistemas hidrossanitários e equipamentos frigoríficos, dos quais os gases refrigerantes deverão ser previamente recuperados.

    Posteriormente, começará a demolição propriamente dita. A sequência identificada nos documentos prevê:

    • instalação do canteiro de obras;
    • strip-out dos elementos construtivos e das instalações;
    • demolição do primeiro anel;
    • demolição do segundo anel;
    • demolição do terceiro anel;
    • remoção das vigas de concreto, que serão baixadas e demolidas no solo;
    • remoção das vigas de aço, que também serão trabalhadas posteriormente no solo;
    • trituração por meio de escavadeiras;
    • tratamento posterior por meio de instalação;
    • recomposição final da área.

    Para o conjunto dessas atividades, é indicada uma duração de cerca de 18 meses.

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