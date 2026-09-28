A venda das cadeiras representaria apenas a primeira etapa de uma obra muito mais complexa. Os documentos definem, de fato, a demolição do Meazza como uma intervenção de elevada complexidade técnica, ambiental e logística, também porque os trabalhos começarão quando o novo estádio já estiver em funcionamento e, portanto, terão de conviver com a chegada e a saída dos torcedores durante os eventos.

O objetivo é estruturar uma demolição controlada, buscando ao mesmo tempo limitar poeira, ruído e vibrações, recuperar a maior quantidade possível de materiais e reduzir o número de caminhões necessários para transportar os escombros para fora.

Antes de intervir nas estruturas propriamente ditas, está previsto o strip-out, ou seja, a remoção seletiva de tudo o que pode ser desmontado separadamente. Entre os componentes indicados estão sistemas de climatização, sistemas elétricos, redes de dados, combate a incêndio, sistemas hidrossanitários e equipamentos frigoríficos, dos quais os gases refrigerantes deverão ser previamente recuperados.

Posteriormente, começará a demolição propriamente dita. A sequência identificada nos documentos prevê:

instalação do canteiro de obras;

strip-out dos elementos construtivos e das instalações;

demolição do primeiro anel ;

demolição do segundo anel ;

demolição do terceiro anel ;

remoção das vigas de concreto , que serão baixadas e demolidas no solo;

remoção das vigas de aço , que também serão trabalhadas posteriormente no solo;

trituração por meio de escavadeiras;

tratamento posterior por meio de instalação;

recomposição final da área.

Para o conjunto dessas atividades, é indicada uma duração de cerca de 18 meses.