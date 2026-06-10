À medida que o Mundial de 2026 se aproxima, as dúvidas sobre a longevidade de Ronaldo continuam a dominar as manchetes. No entanto, o ex-jogador da seleção portuguesa Almeida, que dividiu o campo com o vencedor de cinco Bolas de Ouro nos torneios de 2010 e 2014, insiste que o experiente atacante está em perfeitas condições para liderar o ataque na América do Norte.

Em entrevista à Lusa, Almeida descartou as preocupações de que a estrela do Al-Nassr possa ter passado do auge. “A idade não é um problema, hoje vemos muitos jogadores com 39, 40, 41 anos chegando em ótima forma”, explicou Almeida. “Ronaldo se prepara cada vez melhor e é a competição que falta em seu currículo e que ele vem buscando há muito tempo. Acredito que ele chegará em boa forma.”