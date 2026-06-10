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“A idade não é um problema” para Cristiano Ronaldo: aos 41 anos, o “GOAT” conta com o apoio de um ex-companheiro da seleção de Portugal para “fazer a diferença” na Copa do Mundo de 2026
"Ele vai chegar em boa forma"
À medida que o Mundial de 2026 se aproxima, as dúvidas sobre a longevidade de Ronaldo continuam a dominar as manchetes. No entanto, o ex-jogador da seleção portuguesa Almeida, que dividiu o campo com o vencedor de cinco Bolas de Ouro nos torneios de 2010 e 2014, insiste que o experiente atacante está em perfeitas condições para liderar o ataque na América do Norte.
Em entrevista à Lusa, Almeida descartou as preocupações de que a estrela do Al-Nassr possa ter passado do auge. “A idade não é um problema, hoje vemos muitos jogadores com 39, 40, 41 anos chegando em ótima forma”, explicou Almeida. “Ronaldo se prepara cada vez melhor e é a competição que falta em seu currículo e que ele vem buscando há muito tempo. Acredito que ele chegará em boa forma.”
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A evolução dos papéis no cenário mundial
Embora a velocidade explosiva de Ronaldo nos tempos do Manchester United e do início de sua passagem pelo Real Madrid possa ter dado lugar a uma abordagem mais calculada, Almeida acredita que sua inteligência futebolística continua inigualável. O ex-atacante do Werder Bremen reconhece que os torcedores devem ajustar suas expectativas, sem deixar de apreciar a genialidade do “GOAT” português. Essa experiência é vista como um trunfo essencial para a equipe de Roberto Martinez, que enfrenta o desafiador Grupo K, composto por República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia.
“Agora, não podemos esperar um Ronaldo tão solto como quando tinha 20 ou 30 anos, mas ele é muito experiente, o melhor de todos os tempos, e faz a diferença, sem dúvida”, acrescentou Almeida.
Portugal entre os principais candidatos
Almeida coloca Portugal no mesmo patamar de potências como França, Espanha, Alemanha, Brasil e a atual campeã, a Argentina. Ele acredita que a amplitude do elenco à disposição de Martínez coloca a seleção em excelente posição para disputar seu primeiro título mundial, desde que os jogadores mantenham a boa forma física.
“As expectativas são altas. Os jogadores portugueses estão nos melhores clubes do mundo, são constantemente indicados para os prêmios de melhores do mundo e isso sempre acarreta uma grande responsabilidade”, observou Almeida. “Considero Portugal uma das seleções candidatas, mas devemos saber que há outras muito boas. Depende das condições em que os jogadores chegam à competição. O estado de espírito dos jogadores e o frescor nas pernas, após uma longa temporada, são importantes. A parte mental também, porque fazer o que eles sabem não é novidade. O mais importante é o frescor físico e mental.”
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Confiar na visão tática de Martinez
A escolha do elenco também tem sido motivo de debate, com Gonçalo Ramos apresentando um perfil diferente do de Ronaldo. No entanto, Almeida está confiante de que Martinez e a comissão técnica encontraram o equilíbrio certo para apoiar o capitão, garantindo ao mesmo tempo que a equipe continue competitiva contra adversários de todo o mundo.
“O técnico sabe muito bem o que vai fazer e vem se preparando para a competição há muito tempo. Ele escolheu quem lhe dava mais garantias, e isso é o mais importante”, concluiu Almeida. “Ele poderia ter um atacante mais fixo, mas Portugal nunca joga com atacantes fixos. Gonçalo Ramos tem se saído bem e Ronaldo faz a diferença a qualquer momento.”