A ícone do Barcelona, Alexia Putellas, deve escolher seu próximo clube “nesta semana”, enquanto duas equipes da NWSL tentam ultrapassar o London City Lionesses na disputa pela bicampeã do Ballon d’Or

De acordo com o Mundo Deportivo, Putellas “deve resolver sua situação ainda esta semana”, com clubes da NWSL buscando fechar um acordo o mais rápido possível. A primeira divisão dos EUA está atualmente suspensa por um mês e deve ser retomada em 16 de julho, com prazos apertados até essa data. Uma segunda pré-temporada terá início no começo de julho — já na próxima semana para alguns clubes —, o que significa que os times da NWSL interessados em contratar Putellas estão ansiosos por uma resposta rápida.

De acordo com a reportagem, os clubes interessados nos EUA que estão “em melhor posição” para contratar a meio-campista são o Boston Legacy e o Gotham. Este último, que também tem sido associado a uma possível contratação de Sam Kerr nos últimos dias, é o atual campeão da NWSL e ocupa atualmente a quinta posição na classificação, com pouco mais de um terço da temporada regular já disputado, firmemente em uma vaga nos playoffs. Já o Boston está passando por um ano mais complicado, em sua primeira temporada na NWSL. O time, que conta com uma jogadora formada no Barcelona no elenco — Alba Cano, de 22 anos —, está na terceira posição a partir do fim da tabela, com nove pontos em seus primeiros 12 jogos.

Ambos os clubes estão pressionando para que Putellas tome uma decisão definitiva, à medida que se aproxima o retorno da NWSL.