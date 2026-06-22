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A ícone do Barcelona, Alexia Putellas, deve escolher seu próximo clube “nesta semana”, enquanto duas equipes da NWSL tentam ultrapassar o London City Lionesses na disputa pela bicampeã do Ballon d’Or
O futuro de Putellas ainda está indefinido após sua saída do Barcelona
Putellas encerrou no mês passado sua trajetória de 14 anos no Barcelona, o clube de sua infância, despedindo-se após ter desempenhado um papel de destaque em mais um quadruplo conquistado pelos Blaugrana. A jogadora da seleção espanhola marcou 19 gols e deu 15 assistências em todas as competições pelo clube, ajudando-o a conquistar a Liga F, a Copa da Rainha, a Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões. Putellas também foi eleita a Melhor Jogadora da Temporada nesta última competição, mais um indício de que ela é a principal favorita ao Ballon d’Or, que será entregue em setembro.
Quem vencer a disputa para contratar a jogadora de 32 anos, portanto, estará adquirindo uma jogadora de nível mundial que ainda está no auge de sua carreira — e o nome desse time deve ser revelado ainda esta semana.
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Clubes da NWSL demonstram cada vez mais interesse em Putellas
De acordo com o Mundo Deportivo, Putellas “deve resolver sua situação ainda esta semana”, com clubes da NWSL buscando fechar um acordo o mais rápido possível. A primeira divisão dos EUA está atualmente suspensa por um mês e deve ser retomada em 16 de julho, com prazos apertados até essa data. Uma segunda pré-temporada terá início no começo de julho — já na próxima semana para alguns clubes —, o que significa que os times da NWSL interessados em contratar Putellas estão ansiosos por uma resposta rápida.
De acordo com a reportagem, os clubes interessados nos EUA que estão “em melhor posição” para contratar a meio-campista são o Boston Legacy e o Gotham. Este último, que também tem sido associado a uma possível contratação de Sam Kerr nos últimos dias, é o atual campeão da NWSL e ocupa atualmente a quinta posição na classificação, com pouco mais de um terço da temporada regular já disputado, firmemente em uma vaga nos playoffs. Já o Boston está passando por um ano mais complicado, em sua primeira temporada na NWSL. O time, que conta com uma jogadora formada no Barcelona no elenco — Alba Cano, de 22 anos —, está na terceira posição a partir do fim da tabela, com nove pontos em seus primeiros 12 jogos.
Ambos os clubes estão pressionando para que Putellas tome uma decisão definitiva, à medida que se aproxima o retorno da NWSL.
'Arsenal ou Chelsea' também estão na disputa por Putellas
Além disso, segundo o Mundo Deportivo, há interesse de outro clube londrino, “como o Arsenal ou o Chelsea”. A reportagem não especifica de qual dos dois se trata, mas afirma que a oferta é “lucrativa”.
Ambos os clubes precisam reforçar o meio-campo neste verão, e o Arsenal tem sido associado a várias jogadoras para isso, incluindo a internacional inglesa Georgia Stanway e a estrela do Eintracht Frankfurt, Geraldine Reuteler. Os rumores de transferência são mais discretos no que diz respeito ao Chelsea, que também ainda não anunciou renovações para várias jogadoras cujos contratos expiram neste verão.
No entanto, tem sido repetidamente noticiado que Putellas não deseja se juntar a um clube que possa ser rival direto do Barcelona. Tanto o Arsenal quanto o Chelsea enfrentaram os catalães nos últimos anos e podem fazê-lo novamente na próxima temporada, na Liga dos Campeões.
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O London City Lionesses continua na liderança
O London City Lionesses, clube que acaba de contratar Mary Earps e cujo nome vem sendo associado à ex-estrela do Barça, Mapi León, continua sendo o principal candidato a contratar Putellas. De propriedade da bilionária Michele Kang, que também é dona do Lyon — oito vezes campeão europeu — e do Washington Spirit, gigante da NWSL, o clube vem sendo fortemente associado a uma possível contratação da meio-campista há bastante tempo. De fato, o jornal “The Guardian” noticiou este mês que Putellas já teria chegado a um acordo com o time londrino.
O London City foi promovido à Women’s Super League apenas no ano passado e terminou em sexto lugar em sua primeira temporada na primeira divisão, ficando, portanto, fora das vagas para a Liga dos Campeões, o que significa que um confronto com o Barça está fora de questão. Se o clube conseguisse uma dessas vagas europeias, parece improvável que pudesse disputar também a UWCL, devido à participação do Lyon na competição.
O Mundo Deportivo também observa que uma transferência para os EUA significaria que Putellas ficaria ainda mais longe de sua família, outro fator que poderia influenciar sua decisão de permanecer na Europa e, em vez disso, se mudar para a Inglaterra. De qualquer forma, espera-se que a jogadora de 32 anos defina seu futuro “em questão de dias”.