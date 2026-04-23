Em basco, Pellegrino Matarazzo dirigiu-se aos torcedores eufóricos reunidos na praça em frente à prefeitura durante as comemorações oficiais do triunfo do Real Sociedad na Copa do Rei. Embora lesse de um pedaço de papel e algumas palavras saíssem de sua boca com certa dificuldade, isso não importava nem um pouco para a multidão presente. Eles o comemoraram mesmo assim. Ou talvez justamente por isso.
Traduzido por
A IA provou que estava errada e um assistente técnico especial que o incentivou: como Pellegrino Matarazzo conseguiu uma estreia histórica na Real Sociedad
Matarazzo acabou de lhes proporcionar o primeiro grande título em quase 40 anos (1987, também a Copa del Rey), que eles puderam comemorar de verdade. Em 2021, o orgulhoso e tradicional clube basco também havia conquistado a Copa del Rey, mas a pandemia de COVID-19 impediu que houvesse uma grande festa despreocupada.
“Que começo maravilhoso nesta jornada que estamos trilhando juntos”, exclamou Matarazzo em basco para seus ouvintes. Segundo relatos, cerca de 100 mil pessoas transformaram essa segunda-feira comum nas ruas de San Sebastián em um grande feriado. Após cada frase que Matarazzo lia solenemente de seu roteiro na varanda da prefeitura, a multidão respondia com gritos de aprovação. “Tenho a sensação de que isso é apenas o começo”, enfatizou o norte-americano de 48 anos, e mais uma vez foi recebido por uma onda de júbilo.
Apenas 48 horas antes, a equipe de Matarazzo havia feito uma grande façanha em Sevilha. Ander Barrenetxea havia garantido um início fulminante na final da Copa del Rey contra o favorito e semifinalista da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid, com seu gol de abertura aos meros 14 segundos. Após o empate de Ademola Lookman (18º minuto), os bascos voltaram a assumir a liderança pouco antes do intervalo, quando o campeão europeu Mikel Oyarzabal marcou de pênalti. Poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, o atacante do Atlético, Julian Alvarez, conseguiu o empate em 2 a 2, mas, na disputa de pênaltis, a Real Sociedad levou a melhor. Quando Pablo Marín, formado nas categorias de base do clube, converteu com frieza a cobrança decisiva da marca do pênalti, a emoção tomou conta de todos e a comemoração não teve limites.
Matarazzo, aliás, fez história, tornando-se o primeiro técnico norte-americano a conquistar um título em uma das cinco principais ligas da Europa. A noite de Sevilha foi o coroamento provisório de sua trajetória, ainda não tão longa, no País Basco. E o sucesso é ainda mais notável quando se considera a situação em que se encontrava a Real Sociedad quando Matarazzo assumiu o comando, há apenas quatro meses, pouco antes do Natal.
- Getty Images Sport
A tendência de queda explicável do Real Sociedad antes de Matarazzo
No verão passado, a Real Sociedad decidiu lidar internamente com o fim de uma era. Imanol Alguacil treinou os bascos com muito sucesso nos seis anos e meio anteriores: na LaLiga, o time era presença constante entre os seis primeiros, além da conquista da Copa do Rei em 2021 e da classificação para a Liga dos Campeões de 2023. Na Liga dos Campeões, na temporada seguinte, o time chegou até a vencer a fase de grupos à frente do Inter de Milão, sendo eliminado apenas nas oitavas de final pelo Paris Saint-Germain.
Mas Alguacil, também formado nas categorias de base do clube, que já foi jogador da base e profissional do time, decidiu, no verão de 2025, seguir o chamado do dinheiro. Ele assinou contrato na Arábia Saudita com o Al-Shabab (onde não está mais desde fevereiro de 2026). Sergio Francisco, até então técnico da equipe B e com uma trajetória semelhante à de Alguacil, deveria dar continuidade ao trabalho deste da forma mais harmoniosa possível.
Ou melhor dizendo, ele deveria, idealmente, revigorá-lo com novos impulsos. Pois já a temporada anterior não havia sido satisfatória: o 11º lugar significou, de longe, o pior resultado de uma temporada completa sob o comando de Alguacil. Mas o início de Francisco deu terrivelmente errado: nas primeiras cinco partidas do campeonato, não houve nenhuma vitória e apenas dois pontos.
Uma tendência de queda que era perfeitamente explicável, afinal o Real Sociedad havia perdido, no passado recente, três dos principais pilares dos anos de sucesso de Alguacil: em 2024, o craque do meio-campo Mikel Merino (Arsenal) e o zagueiro central Robin Le Normand (Atlético de Madrid) deixaram o clube; em 2025, seguiu-se o jogador de exceção Martin Zubimendi (Arsenal), o pilar mais importante de todos.
Substituir jogadores desse calibre por outros do mesmo nível é simplesmente impossível para a Real Sociedad. Em certa medida, isso é normal e está enraizado no DNA do clube, que depende de sempre promover novos talentos de sua própria base. Só assim a Real Sociedad pode ter sucesso a médio e longo prazo. No entanto, sob o comando de Francisco, a situação tornou-se tão precária no final do ano passado que os dirigentes se viram obrigados a agir. Uma derrota por 1 a 2 em casa contra o Girona, que na época também passava por uma grave crise, em meados de dezembro foi a gota d’água; após 16 rodadas, o time estava em 15º lugar na tabela, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento. A diretoria, liderada pelo presidente Jokin Aperribay, chegou à conclusão de que Francisco teria que sair e que, mais uma vez, seriam necessários estímulos externos para afastar o risco iminente de rebaixamento.
Sucesso rápido na Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo aprendeu com os erros do passado
O fato de a escolha ter recaído justamente sobre Matarazzo, até então um nome totalmente desconhecido na Espanha, deve ter surpreendido até mesmo o próprio Aperribay. “Eu não o conhecia”, admitiu sem rodeios o presidente do Real Sociedad à Cadena SER após a vitória na final da Copa. Ele revelou ainda: “Perguntei à IA se ele seria um bom treinador para o Real Sociedad. Ela me disse que não era o caso.” Felizmente, Aperribay não se deixou abalar pela inteligência artificial e, em vez disso, confiou em seu diretor esportivo, Erik Bretos, que havia sugerido o ex-técnico da Bundesliga do VfB Stuttgart (dezembro de 2019 a outubro de 2022) e do TSG Hoffenheim (fevereiro de 2023 a novembro de 2024).
Já no primeiro encontro, Matarazzo o impressionou, “porque sabia tudo sobre todos. Ele tinha uma análise impressionante do Real Sociedad”, elogiou Aperribay, que finalmente aprovou a escolha do técnico, até então desconhecido para ele, após cinco conversas. Matarazzo foi apresentado em 21 de dezembro, pouco mais de 13 meses após sua demissão do Hoffenheim.
Ele aproveitou o tempo livre, entre outras coisas, para aprender com os erros cometidos em passagens anteriores, explicou Matarazzo recentemente ao The Athletic: “Eu costumava ter a tendência de sobrecarregar os jogadores com informações. Agora, aprendi a selecionar e individualizar, para que os jogadores possam colocar sua energia em campo sem pensar demais.” Criar clareza é muito importante, “seja na verticalidade do nosso jogo, na forma como queremos romper as linhas, no nosso posicionamento, nos gatilhos da nossa pressão, nos princípios gerais da nossa pressão — mas quando há muita coisa na cabeça, não dá para jogar futebol instintivamente”, disse Matarazzo.
Clareza nas instruções, mas, ao mesmo tempo, conceder aos jogadores liberdade para suas próprias decisões em campo. Com esses dois pilares, Matarazzo conseguiu “encontrar soluções muito boas para devolver a mentalidade vencedora a essa equipe e colocá-la de volta no caminho do sucesso”. Com a conquista da Copa, fechou-se um ciclo, já que a trajetória de Matarazzo na Real Sociedad começou no início de janeiro justamente contra o Atlético. Contra o time de ponta, o ex-técnico da Bundesliga conseguiu um honroso empate em 1 a 1 na estreia, dando assim o primeiro passo na direção certa.
Seguiram-se quatro vitórias consecutivas, das quais duas se destacaram. Na primeira delas, Matarazzo também teve a sorte dos valentes, pois o sonho da conquista da taça quase se esvaiu em meados de janeiro: nas oitavas de final, em casa contra o Osasuna, o Real Sociedad perdia por 0 a 2 a um quarto de hora do fim do tempo regulamentar. Benat Turrientes conseguiu então o gol de honra, e só nos acréscimos Igor Zubeldia salvou a Real Sociedad, levando a partida para a prorrogação. No fim das contas, foi preciso um drama nos pênaltis para garantir a classificação para as quartas de final.
O segundo dos sucessos marcantes foi a vitória por 2 a 1 contra o campeão FC Barcelona, poucos dias depois, garantida por dois dos grandes nomes: Oyarzabal e Gonçalo Guedes. A base para os primeiros quatro meses tão bem-sucedidos de Matarazzo em San Sebastián estava assim estabelecida e continuou a ganhar vida. Nos 20 jogos disputados até então sob o comando de Matarazzo, o Real Sociedad sofreu apenas quatro derrotas — contra o Real Madrid, na partida de volta contra o Atlético e contra o Villarreal, as três primeiras foram fora de casa contra times de ponta da LaLiga. A primeira derrota inesperada só aconteceu na quarta-feira, quando a Real Sociedad, apenas dois dias após a festa da conquista da Copa, perdeu surpreendentemente por 0 a 1 para o Getafe.
- (C)Getty Images
Pellegrino Matarazzo aproveita ao máximo a vida em San Sebastián
O fato de as coisas estarem indo tão bem no aspecto esportivo está certamente ligado ao fato de Matarazzo ter se dedicado de corpo e alma a este novo desafio. Ele compreende a cultura especial do clube, onde se valoriza a identidade basca e se aposta, em grande parte, em jogadores originários da região que, de preferência, já jogaram pela “La Real” nas categorias de base.
Para absorver o clube em sua totalidade, Matarazzo mora bem no centro da cidade, no norte da Espanha, e busca o contato direto com as pessoas que dão vida ao clube. “Eu realmente aprecio muito esta região maravilhosa. A cidade é de alta qualidade, tudo é muito bem cuidado. Todas as noites, desfruto de uma experiência culinária realmente incrível. Há tanta comida boa, as pessoas são simples e respeitosas. Essa é uma cultura que me atrai muito e com a qual consigo me identificar”, disse Matarazzo em entrevista à Sport Bild. Seu carro fica “perto da praia. Todas as manhãs, respiro fundo e olho para o mar para me concentrar no dia. Quando preciso organizar meus pensamentos, dou uma volta na praia, olho para o mar e também penso em futebol.”
Um grande destaque da passagem de Matarazzo pela Espanha até agora foram certamente as semifinais da Copa contra o Athletic de Bilbao, o arquirrival basco. “Já às 6h30 da manhã, os torcedores na rua me dizem que temos que vencer o Athletic. Quando saio para jantar à noite, eles me lembram disso de novo”, revelou Matarazzo, admitindo que não teve como deixar de interiorizar rapidamente essa constelação tão especial. Como tanto a partida de ida quanto a de volta foram vencidas por 1 a 0, Matarazzo agora está ainda mais bem visto pelos torcedores do Real Sociedad.
Muito importante: sete jogadores do time titular na final da Copa contra o Atlético são da região e já vestiram a camisa da Real Sociedad nas categorias de base. O jogador da seleção espanhola Oyarzabal, naturalmente, em primeiro lugar, mas também, por exemplo, o goleiro Unai Marrero. O jogador de 24 anos, nascido em San Sebastián e na “La Real” desde os 15 anos, é o segundo goleiro na liga, mas Matarazzo confia nele como goleiro da Copa. E Marrero retribuiu a confiança defendendo duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Atlético.
Pellegrino Matarazzo na Real Sociedad: até a IA já está convencida
A combinação de novos impulsos externos, por um lado, e total dedicação à identidade do clube, por outro, também se encaixa perfeitamente no perfil do assistente técnico de Matarazzo. Surpreendentemente, ele trouxe para sua equipe o ex-zagueiro da Bundesliga Ömer Toprak (que atuou, entre outros, pelo Leverkusen e pelo Dortmund), embora este nunca tivesse trabalhado na área de treinamento antes.
“Eu o conheci em uma partida da Liga dos Campeões entre o Leverkusen e o Inter de Milão. Mantivemos contato, nos encontrávamos regularmente e trocávamos ideias sobre futebol”, explicou Matarazzo à Sport Bild sobre como conheceu Toprak. “Ele tem a experiência de jogador profissional, o que lhe permite estabelecer um bom relacionamento com o time. Ele já tem uma grande influência.”
No entanto, em uma coisa Toprak não foi “totalmente sincero” com ele, acusou Matarazzo ao ex-jogador da seleção turca com um piscar de olhos: “Ömer me disse na época que falava espanhol. Isso foi um pouco exagerado. Agora a gente ri disso… Ele tem alguns conhecimentos de espanhol, mas estamos competindo para ver quem aprende espanhol primeiro.”
De qualquer forma, os torcedores preferiram o basco lido durante a comemoração da conquista da taça. E com John Maisano, Matarazzo conta com mais um assistente técnico a bordo, que fala “espanhol, italiano e inglês fluentemente”. Ele próprio estabeleceu como meta poder “fazer tudo em espanhol no início da próxima temporada”, enfatizou Matarazzo. Seu contrato vai até o verão de 2027 e, no clima de euforia pela conquista da Copa, ele anunciou que ainda tem grandes planos.
Até o momento, ele levou a Real Sociedad da luta contra o rebaixamento a um título e de volta às ambições europeias. Após 32 rodadas, o time ocupa atualmente a oitava posição, e a participação na Liga Europa já está garantida pela conquista da Copa. Se o quinto lugar na LaLiga no final da temporada for suficiente para a Liga dos Campeões, a classificação para a competição ainda seria teoricamente possível, considerando a diferença de sete pontos para o quinto colocado, o Real Betis. O calendário restante, de qualquer forma, não é muito difícil; além de um confronto direto com o Betis, a equipe de Matarazzo enfrenta apenas times que atualmente estão na metade inferior da tabela.
De qualquer forma: a IA já provou há muito tempo que “o homem do milagre”, como o Marca chamou Matarazzo após a vitória sobre o Atlético, estava certo. No início de março, após as semifinais bem-sucedidas da Copa contra o Bilbao, seu presidente voltou a insistir com seu pedido original. E desta vez, revelou Aperribay, a IA concluiu que Matarazzo “é excelente” para o cargo na Real Sociedad.
- AFP
Pellegrino Matarazzo na Real Sociedad em números
Tomada de posse
21 de dezembro de 2025
Contrato até
30 de junho de 2027
Jogos
20
Vitórias
12
Empates
4
Derrotas
4
Títulos
Campeão da Copa da Espanha (2026)