A história se repete: o Crystal Palace inicia negociações com outro ex-técnico do Eintracht Frankfurt para substituir Oliver Glasner

O novo técnico enfrenta um duro desafio para manter o ímpeto conquistado com os títulos recentes e, ao mesmo tempo, lidar com a evolução tática de longo prazo do elenco. Toppmoller precisa corrigir rapidamente as fragilidades defensivas que comprometeram sua sequência final de quatro jogos sem vitórias na Alemanha, que culminou em um fraco desempenho defensivo, três empates e um empate em 3 a 3 com o Werder Bremen antes de sua demissão em 18 de janeiro.

Com a janela de transferências de verão se aproximando, a diretoria quer uma resolução rápida das negociações para garantir que o novo técnico possa implementar sua filosofia.