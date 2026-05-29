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A história se repete: o Crystal Palace inicia negociações com outro ex-técnico do Eintracht Frankfurt para substituir Oliver Glasner
O Palace procura um novo treinador
De acordo com informações da Sky Sport, Toppmoller surgiu como principal candidato para suceder Glasner no Selhurst Park. O clube da Premier League iniciou negociações com o técnico de 45 anos, que recentemente despertou interesse concreto de vários times, incluindo Napoli, Al-Ittihad, Wolfsburg e Colônia. O técnico alemão está sem clube desde sua demissão em janeiro de 2026 e se sente pronto para um novo desafio na Inglaterra.
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Toppmoller espera voltar em breve
O técnico, atualmente sem clube, deseja garantir um rápido retorno aos bancos de reservas após sua saída da Bundesliga. Durante sua passagem anterior pelo Frankfurt, ele comandou 121 partidas oficiais em todas as competições, conquistando 51 vitórias e 34 empates. No entanto, sua equipe enfrentou dificuldades na primeira metade da temporada 2025-26, vencendo apenas nove das 26 partidas disputadas antes de o clube decidir, por fim, dispensá-lo.
A conexão com Frankfurt continua em pleno andamento
A possível contratação reflete a trajetória seguida por Glasner, que se mudou para Londres em fevereiro de 2024. O atual técnico teve uma passagem incrivelmente repleta de títulos pelo Eagles, conquistando três troféus importantes, incluindo a FA Cup, o Community Shield e a UEFA Conference League. No entanto, sua decisão de se despedir criou um vácuo imediato na direção técnica, forçando a diretoria a buscar um substituto de alto nível com histórico europeu semelhante.
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Uma reestruturação tática aguarda o sucessor
O novo técnico enfrenta um duro desafio para manter o ímpeto conquistado com os títulos recentes e, ao mesmo tempo, lidar com a evolução tática de longo prazo do elenco. Toppmoller precisa corrigir rapidamente as fragilidades defensivas que comprometeram sua sequência final de quatro jogos sem vitórias na Alemanha, que culminou em um fraco desempenho defensivo, três empates e um empate em 3 a 3 com o Werder Bremen antes de sua demissão em 18 de janeiro.
Com a janela de transferências de verão se aproximando, a diretoria quer uma resolução rápida das negociações para garantir que o novo técnico possa implementar sua filosofia.