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Wrexham AFC v Watford - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

A história de Hollywood continua! A série documental “Welcome to Wrexham” foi renovada por mais três temporadas, dando um impulso a Ryan Reynolds e Rob Mac

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A ascensão meteórica do Wrexham sob a gestão dos proprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney deve continuar nas nossas telas por um bom tempo. Em uma grande demonstração de confiança, a FX aprovou oficialmente mais três temporadas da série documental “Welcome to Wrexham”.

  • Um compromisso sem precedentes com o Wrexham

    Em uma iniciativa que destaca o apelo global dos Red Dragons, a FX confirmou que “Welcome to Wrexham” foi renovada por mais três temporadas. Esse compromisso plurianual sem precedentes garante que a série de documentário continuará em produção pelo menos até sua oitava temporada, acompanhando a trajetória do clube pela pirâmide do futebol inglês.

    O anúncio chega em um momento perfeito para os fãs, apenas um mês antes da tão esperada estreia da 5ª temporada. A quinta temporada está programada para estrear na FX e no Hulu em 14 de maio com uma estreia de dois episódios, seguida por lançamentos semanais que continuarão a documentar a era de transformação sob a liderança da dupla de Hollywood.

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  • Impacto no clube e na comunidade

    Nick Grad, presidente da FX Entertainment, expressou sua satisfação com a continuação da parceria, destacando como o programa transcendeu a transmissão esportiva tradicional. Ele observou que a série teve um impacto imensurável tanto no clube de futebol quanto na comunidade do Norte de Gales.

    “Quando lançamos ‘Welcome to Wrexham’, nunca imaginamos o impacto que teria no clube e na cidade, ao mesmo tempo em que criávamos uma das docuseries mais bem-sucedidas e queridas da TV”, afirmou Grad. “Esta renovação para três temporadas é uma prova da visão de Rob e Ryan e da conexão duradoura que eles construíram com fãs ao redor do mundo.”

  • Rob Mac Ryan Reynolds Wrexham Sky Sports 2025-26Getty

    Reynolds e McElhenney reagem à renovação

    Os copresidentes do clube, Rob McElhenney e Ryan Reynolds, expressaram sua gratidão pelo apoio de longa data de seus parceiros de transmissão. A dupla tem sido fundamental para tornar o Wrexham um nome conhecido mundialmente, utilizando o documentário para atrair novos olhares para as dificuldades e desafios do futebol das divisões inferiores.

    Em uma declaração conjunta, os copresidentes afirmaram: “Uma encomenda de três temporadas para uma série de TV é algo quase inédito e só é possível graças ao trabalho pioneiro de nossa equipe de documentários vencedora do Emmy e à ascensão incansável do Wrexham AFC e de todos aqueles que trabalham arduamente para fazer história no esporte. Somos eternamente gratos aos nossos parceiros da FX, igualmente destemidos e incansáveis, por estarem conosco em cada passo dessa jornada. Estamos muito felizes por podermos continuar contando a história do Wrexham nos próximos anos.”


  • A busca pelo título da Premier League

    Enquanto as temporadas anteriores se concentraram na saída do clube da National League e em suas conquistas na League Two, as próximas imagens seguirão uma narrativa ainda mais ambiciosa. A equipe de produção confirmou que a 5ª temporada detalhará a tentativa do clube de alcançar o que muitos consideravam impossível em um prazo tão curto.

    De acordo com a descrição oficial da 5ª temporada, esta temporada acompanhará “a jornada do Wrexham AFC para chegar à Premier League após três promoções consecutivas, um feito que nunca foi alcançado na história da Liga Inglesa de Futebol”. Com a garantia de mais três temporadas, os torcedores poderão acompanhar cada passo dessa jornada, quer ela termine em glória hollywoodiana ou em decepção.

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