A história de Hollywood continua! A série documental “Welcome to Wrexham” foi renovada por mais três temporadas, dando um impulso a Ryan Reynolds e Rob Mac

Em uma iniciativa que destaca o apelo global dos Red Dragons, a FX confirmou que “Welcome to Wrexham” foi renovada por mais três temporadas. Esse compromisso plurianual sem precedentes garante que a série de documentário continuará em produção pelo menos até sua oitava temporada, acompanhando a trajetória do clube pela pirâmide do futebol inglês.

O anúncio chega em um momento perfeito para os fãs, apenas um mês antes da tão esperada estreia da 5ª temporada. A quinta temporada está programada para estrear na FX e no Hulu em 14 de maio com uma estreia de dois episódios, seguida por lançamentos semanais que continuarão a documentar a era de transformação sob a liderança da dupla de Hollywood.