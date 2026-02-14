“A hipocrisia” – O coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, criticado por Gary Lineker por comentários “incorretos” sobre o Reino Unido estar “colonizado por imigrantes”

Ratcliffe foi colocado em destaque esta semana após compartilhar suas opiniões sobre imigração, que foram descritas como “ofensivas e erradas” por Starmer. Burnham pediu a Ratcliffe que retirasse sua declaração, descrevendo suas palavras como “imprecisas, insultantes e inflamatórias”. As críticas provocaram uma resposta do bilionário proprietário do Manchester United, que atualmente reside em Mônaco, na forma de uma declaração.

“Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico”, disse ele. “Meus comentários foram feitos enquanto respondia a perguntas sobre a política do Reino Unido na Cúpula da Indústria Europeia em Antuérpia, onde discutia a importância do crescimento econômico, empregos, habilidades e manufatura no Reino Unido. Minha intenção era enfatizar que os governos devem gerenciar a migração juntamente com o investimento em habilidades, indústria e empregos, para que a prosperidade a longo prazo seja compartilhada por todos. É fundamental que mantenhamos um debate aberto sobre os desafios enfrentados pelo Reino Unido.”