“A hipocrisia” – O coproprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, criticado por Gary Lineker por comentários “incorretos” sobre o Reino Unido estar “colonizado por imigrantes”
Ratcliffe em destaque
Ratcliffe foi colocado em destaque esta semana após compartilhar suas opiniões sobre imigração, que foram descritas como “ofensivas e erradas” por Starmer. Burnham pediu a Ratcliffe que retirasse sua declaração, descrevendo suas palavras como “imprecisas, insultantes e inflamatórias”. As críticas provocaram uma resposta do bilionário proprietário do Manchester United, que atualmente reside em Mônaco, na forma de uma declaração.
“Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico”, disse ele. “Meus comentários foram feitos enquanto respondia a perguntas sobre a política do Reino Unido na Cúpula da Indústria Europeia em Antuérpia, onde discutia a importância do crescimento econômico, empregos, habilidades e manufatura no Reino Unido. Minha intenção era enfatizar que os governos devem gerenciar a migração juntamente com o investimento em habilidades, indústria e empregos, para que a prosperidade a longo prazo seja compartilhada por todos. É fundamental que mantenhamos um debate aberto sobre os desafios enfrentados pelo Reino Unido.”
“A hipocrisia é algo que acho difícil” – O veredicto de Lineker sobre Ratcliffe
Lineker compartilhou sua opinião sobre Ratcliffe e disse ao podcast Rest is Football: “Acho difícil aceitar essa hipocrisia. Obviamente, Keir Starmer pediu que ele se desculpasse; se ele vai fazer isso ou não, ainda está para ser visto. Eu assisti e realmente achei hipócrita — o cara é um imigrante, um imigrante econômico, [porque] mora em Mônaco. Você pode reclamar o quanto quiser, mas pelo menos esteja aqui, pague impostos e contribua para a nossa sociedade. Eu diria que muitos desses migrantes que chegam contribuem enormemente, e os fatos mostram isso em termos de receita e impostos pagos. Enquanto Jim, lá no Mônaco, está fazendo tudo o que pode para evitar pagar impostos, eu diria. Além disso, você é um dos proprietários do Manchester United, um clube que tem muitos jogadores estrangeiros. Quando ele fala sobre colonização por imigrantes, é aceitável que você seja uma pessoa branca morando no exterior, e não uma pessoa morena ou negra? Não sei, só ele pode responder a essa pergunta. Muitos dos meus amigos que torcem pelo United vieram e disseram coisas semelhantes ao que estou dizendo agora, eles estão muito decepcionados. Veja a história de como Amad [Diallo] acabou aqui. Por isso, acho profundamente preocupante que o proprietário de um clube de futebol possa dizer esse tipo de coisa.”
FA investiga Ratcliffe
A Associação de Futebol está agora analisando os comentários de Ratcliffe para determinar se o coproprietário do United manchou a reputação do esporte. Enquanto isso, o clube emitiu um comunicado à medida que as repercussões da entrevista explosiva de Ratcliffe continuam. “O Manchester United se orgulha de ser um clube inclusivo e acolhedor”, dizia o comunicado. “Nosso grupo diversificado de jogadores, funcionários e comunidade global de torcedores reflete a história e a herança de Manchester, uma cidade que qualquer pessoa pode chamar de lar. Desde o lançamento da campanha All Red All Equal em 2016, incorporamos a igualdade, a diversidade e a inclusão em tudo o que fazemos. Continuamos profundamente comprometidos com os princípios e o espírito dessa campanha.”
O que vem a seguir?
A polêmica em torno das palavras de Ratcliffe surge num momento em que os Red Devils estão melhorando em campo após demitirem Ruben Amorim e substituí-lo por Michael Carrick até o final da temporada. Agora, eles estão numa sequência de cinco jogos sem derrota sob o comando de Carrick e voltam a campo contra o Everton no dia 23 de fevereiro.
