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England World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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A hierarquia da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026: Cole Palmer corre o risco de ficar de fora, mas a importância de Jude Bellingham cresce

Análises
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
H. Kane
J. Bellingham
B. Saka
C. Palmer
D. Rice
M. Rashford
M. Rogers
E. Anderson
T. Alexander-Arnold
E. Eze
J. Pickford
M. Guehi
M. Lewis-Skelly
A. Gordon
N. Madueke
R. James
M. Gibbs-White
J. Stones
J. Henderson
J. Trafford
O. Watkins
D. Henderson
E. Konsa
D. Burn
D. Spence
J. Bowen
V. Livramento
R. Loftus-Cheek
J. Quansah
T. Chalobah
J. Grealish
P. Foden
H. Maguire
I. Toney
D. Solanke
N. Pope
A. Ramsdale
E. Nwaneri
H. Elliott
J. Bellingham
A. Wharton
J. Gittens
L. Hall
K. Mainoo
C. Gallagher
C. Jones
L. Delap
J. Sancho
M. Mount
J. Maddison
L. Colwill
L. Shaw
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H. Barnes
F. Tomori
T. Adarabioyo
J. Murphy
B. White
J. Gomez
E. Dier
N. O'Reilly
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Especiais e Opinião

Os 12 jogos da era Thomas Tuchel trouxeram resultados e atuações mistos para a Inglaterra. A seleção continua sendo uma das melhores do futebol internacional, mesmo que não tenha jogado particularmente bem por longos períodos desde o início da era de Sir Gareth Southgate. Dito isso, a Inglaterra está entre as favoritas para conquistar a Copa do Mundo de 2026 por várias razões.

O mais evidente é a qualidade dos principais nomes do elenco, aliada à profundidade do plantel. Os Três Leões poderiam perder alguns jogadores-chave e ainda assim formar uma equipe que contaria com consideravelmente mais talento do que qualquer um de seus adversários.

A disputa por vagas está esquentando, com vários jogadores importantes ainda sem deixar sua marca sob a tutela do alemão, enquanto alguns candidatos menos cotados têm apresentado atuações dignas de uma convocação para a fase final do torneio.

Então, quem Tuchel convocará neste verão? Quais vagas estão garantidas e quais estão em risco? O GOAL analisou a situação do elenco da Inglaterra antes da Copa do Mundo:

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Escolhas incontestáveis

    Para começar, precisamos partir do pressuposto de que todos os jogadores que Tuchel deseja convocar estarão em condições físicas ideais quando chegar a hora de enviar a lista final à FIFA. No entanto, provavelmente há apenas um punhado de jogadores cuja presença no avião está garantida, dada a sua confiabilidade em termos de desempenho tanto pelo clube quanto pela seleção. O capitão e maior artilheiro de todos os tempos, Harry Kane, está mais garantido do que nunca.

    O Arsenal tem dois representantes nesta categoria, com Declan Rice e Bukayo Saka continuando sendo duas das estrelas mais consistentes dos Três Leões quando estão livres de lesões. Com um final de temporada agitado se aproximando, enquanto os Gunners buscam o triplo, Tuchel vai torcer para que eles estejam de fato em forma e prontos quando chegar junho.

    Há anos, os críticos tentam tirar Jordan Pickford da seleção inglesa, mas ele só cresceu em importância no time desde suas defesas de pênaltis na Euro 2020. Todos nós adoramos um goleiro maluco que fala sozinho às vezes; ele é o número 1 até segunda ordem.

    É claro que seria negligência da nossa parte ignorar Reece James ao citar os jogadores que Tuchel escalaria se sua vida dependesse disso. No Chelsea, o alemão ajudou a transformar James no lateral-direito de elite que ele é hoje e é claramente a primeira escolha para essa posição, sem dúvida alguma.

    Total de jogadores: 5

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  • England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Os outros líderes de Tuchel

    Houve um momento em que parecia que a vaga de Jude Bellingham no elenco estava em dúvida. Ele ficou de fora da convocação de outubro, quando Tuchel decidiu manter a continuidade da convocação do mês anterior, e mesmo quando o craque do Real Madrid voltou ao time, isso veio acompanhado de uma advertência preocupante do técnico: “Não estamos reunindo os jogadores mais talentosos, estamos tentando construir uma equipe. São as equipes que ganham troféus, ninguém mais.” Mas o Galáctico conseguiu reconquistar a confiança de Tuchel e, após dois resultados ruins sem ele no time, o lugar de Bellingham parece garantido.

    Bellingham já havia sido mencionado como parte de uma equipe de liderança que também conta com os jogadores acima, bem como com o zagueiro do Manchester City, Marc Guehi, que impressionou no Etihad Stadium após sua transferência do Crystal Palace em janeiro e foi nomeado capitão da Inglaterra na derrota para o Japão.

    Total de jogadores: 7

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Quase certezas

    Em seguida, temos os jogadores que Tuchel claramente deseja utilizar e nos quais, quase certamente, irá confiar, mas que ainda não fazem parte de seu círculo mais próximo. O sucesso de Morgan Rogers na função de camisa 10 nos últimos estágios também complicou a situação para Bellingham, já que o jogador do Aston Villa se mostra mais disposto a desempenhar um papel de apoio.

    Outro jogador do Villa que conquistou a simpatia de Tuchel é Ezri Konsa, que é indiscutivelmente o zagueiro central mais rápido da seleção inglesa e cuja velocidade de recuperação se mostrou um trunfo nos últimos estágios.

    Um jogador que subiu nessa hierarquia nos últimos estágios a um ritmo surpreendente é Elliot Anderson, do Nottingham Forest, que se mostrou um parceiro perfeito para Rice no meio-campo e está, compreensivelmente, sendo associado a uma transferência milionária para um dos seis grandes clubes devido às suas magníficas atuações.

    Total de jogadores: 10

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Apostas prováveis

    Marcus Rashford renasceu nesta temporada, emprestado ao Barcelona, mesmo que ainda não tenha recuperado o nível de superestrela que já demonstrou no Manchester United. Mas, como um atacante veloz, versátil e experiente que está em boa forma, ele deve garantir uma vaga na seleção de 26. O mesmo pode ser dito de Anthony Gordon, do Newcastle.

    No gol, o herói do Crystal Palace, Dean Henderson, é atualmente o principal reserva de Pickford, embora ainda haja incerteza sobre quem ficará com a terceira e última vaga de goleiro.

    Total de jogadores: 13

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    John Stones

    É isso mesmo, John Stones merece uma categoria à parte. Nós sabemos, nós sabemos, dissemos que partiríamos do princípio de que todos os jogadores estariam em plena forma e sem lesões, mas isso simplesmente não é possível no caso do zagueiro do Manchester City.

    Stones estará no avião se sua saúde permitir, embora também precisemos ser um pouco mais realistas e colocá-lo mais abaixo nesta lista, devido à probabilidade ou improbabilidade dessa perspectiva.

    Total de jogadores: 14

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Mais a entrar do que a sair

    Não faltam laterais-esquerdos de qualidade elegíveis para a seleção inglesa, mas dois nomes se destacaram acima dos demais: Lewis Hall, do Newcastle, e Nico O’Reilly, do Manchester City, vencedor da Carabao Cup. Suas vagas são muito disputadas e estão sujeitas a uma intensa competição, especialmente porque nenhum dos dois fez muito para reforçar suas chances em março.

    A reintegração de Kobbie Mainoo ao elenco na primeira oportunidade possível é um bom sinal para o meio-campista do Manchester United, especialmente porque ele possui experiência na final da Euro 2024, algo que seus concorrentes pela posição não têm. Adam Wharton, do Crystal Palace, também esteve naquele torneio e permaneceu nos planos de Tuchel, mesmo apesar de uma temporada de altos e baixos.

    Tuchel tem tendido a contar com Eberechi Eze, mesmo como primeiro substituto, e a ausência do jogador do Arsenal nesta janela de transferências desanimadora pode ter feito com que ele se tornasse ainda mais querido.

    Entre as superestrelas à margem da equipe de Tuchel, Phil Foden, do Manchester City, provavelmente tem a melhor chance de ser convocado, já que o ex-técnico do Chelsea parece encantado com sua habilidade técnica e versatilidade no ataque. Neste momento, seria uma escolha controversa.

    Total de jogadores: 20

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Atores coadjuvantes

    Assim como no futebol de clubes, não dá para ter um elenco de 26 jogadores em que todos acham que deveriam ser titulares. É preciso ter jogadores que conheçam o seu lugar e estejam satisfeitos com isso, para manter o equilíbrio no vestiário também.

    É notável que Tuchel tenha mencionado outro ex-jogador querido do Chelsea, Trevoh Chalobah, ao discutir suas opções para a zaga na semana passada, e o fato de ele também poder atuar como lateral ajuda bastante.

    Tuchel tem contado com a experiência e a liderança de Jordan Henderson, agora no Brentford, e chegou a nomear o meio-campista como capitão contra o Uruguai. No outro extremo do espectro, ainda há uma exuberância jovem e revigorante em Noni Madueke e sua agilidade nas duas laterais.

    Agora que é titular da seleção principal e teve um bom desempenho na final da Carabao Cup, James Trafford pode conquistar a vaga de goleiro reserva, mesmo que não esteja jogando todas as semanas no Manchester City.

    Total de jogadores: 24

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Estrelas à beira do abismo

    Tuchel tem, em geral, cumprido sua palavra ao afirmar que selecionará os jogadores com base no desempenho e na forma como se encaixam na equipe, e não apenas pelo nome.

    Quase sempre houve debate sobre o lugar de Trent Alexander-Arnold na seleção inglesa, mas o que agora deve ficar claro é que seria loucura o jogador do Real Madrid ficar de fora de uma Copa do Mundo por qualquer motivo que não seja relacionado à condição física. Certamente, após as atuações contra Uruguai e Japão, Tuchel também perceberá isso.

    Por sua experiência em jogos importantes, perigo nas jogadas ensaiadas e status de favorito entre jogadores e torcedores, o veterano do Manchester United, Harry Maguire, provavelmente já fez o suficiente para garantir uma vaga na seleção final, mesmo com Tuchel tendo lançado um desafio a ele na semana passada.

    Total de jogadores: 26

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Zona de perigo

    Se houver um jogador de renome que não seja convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo, é muito, muito provável que seja Cole Palmer. Ele pouco mostrou pela Inglaterra, fora da final da Euro 2024, que justifique uma nova convocação, enquanto um verão de folga pode lhe fazer bem após dois anos exaustivos sem uma pré-temporada completa.

    Palmer é mais uma necessidade do que um luxo. Muito provavelmente, ele ainda entrará na lista dos 26 devido a desistências, mas corre o risco de passar junho e julho em casa.

    Total de jogadores: 27

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Batalha nº 9

    O fato de Tuchel ter entrado em campo contra o Japão sem um atacante de ofício sugere que ele não está exatamente entusiasmado com as opções além de Kane, a quem comparou a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em termos de influência insubstituível nesta seleção inglesa. Dito isso, se houver mais uma desistência entre os 27 convocados, provavelmente será um centroavante que receberá a convocação de última hora.

    Por não ter feito absolutamente nada, a reputação de Ollie Watkins como reserva de confiança parece bastante segura, desde que ele termine a temporada em alta no Aston Villa. Por outro lado, Dominic Solanke talvez precise agora tirar o Tottenham da zona de rebaixamento para ter uma nova chance.

    Dominic Calvert-Lewin não fez muito em sua participação de 34 minutos contra o Uruguai e teria sorte se recebesse outra chance, a menos que também se destaque na luta pela sobrevivência na Premier League. Danny Welbeck, do Brighton, e Ivan Toney, do Al-Ahli, podem estar novamente na mira de Tuchel após o desfalque de seus dois Doms.

    Total de jogadores: 31

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Esperança para os que abandonam os estudos

    Inevitavelmente, nem todos os que têm chances de disputar a Copa do Mundo estarão em forma neste verão. Certamente haverá vagas em aberto, e os jogadores coadjuvantes mencionados anteriormente são os principais candidatos a preenchê-las.

    Na defesa, Djed Spence, Tino Livramento, Dan Burn, Fikayo Tomori e Jarell Quansah têm trabalhado de perto com Tuchel em alguns estágios, embora devam estar atentos à excelente forma de Luke Shaw no clube e ao retorno de Ben White à seleção.

    Tuchel ficou encantado com o meio-campista do Everton James Garner, comparando-o a Federico Valverde após sua estreia pelos Três Leões, enquanto no outro extremo de Merseyside, Curtis Jones, do Liverpool, também não deve ser descartado como opção. Mais à frente no campo, o capitão do West Ham, Jarrod Bowen, sempre encontra uma maneira de entrar nas convocações, embora seu status de artilheiro de confiança vindo do banco possa estar ameaçado por Harvey Barnes, do Newcastle.

    Total de jogadores: 42

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Antigos favoritos

    O passado de Tuchel como técnico do Chelsea significa que ele tem experiência em trabalhar pessoalmente com outros jogadores que estão à margem da seleção inglesa. Ruben Loftus-Cheek e ConorGallagher são os dois, nesta parte da lista, que ainda têm alguma chance, embora possamos provavelmente descartar Mason Mount, já que ele não conseguiu manter uma sequência de partidas no Manchester United (e, portanto, não será incluído no total final).

    Há também jogadores que Tuchel tem apreciado desde que assumiu o comando da Inglaterra, mas que precisam de um final de temporada 2025-26 forte para reconquistarem seu lugar. Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, e Alex Scott, do Bournemouth, se encaixam nesse perfil.

    Total de jogadores: 47

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Muito jovem para voar

    Há quem defenda que Tuchel deveria considerar convocar Max Dowman, a revelação do Arsenal, e Rio Ngumoha, o craque do Liverpool, dada a rapidez com que se adaptaram ao futebol masculino. O fato de terem sido capazes não apenas de jogar, mas também de contribuir de forma significativa para as temporadas de clubes tão importantes sugere que estão prontos para representar seu país também.

    Tuchel não descartou a possibilidade de convocar adolescentes no início deste mês, embora seja um pouco fantasioso, nesta fase, esperar que ele os integre a tempo para a Copa do Mundo de 2026.

    Total de jogadores: 49

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    Goleiros "vibesmen"

    Vamos encerrar a lista de jogadores com aqueles que disputam a terceira e última vaga de goleiro, que, como todos sabem, é a função mais divertida de se ter em qualquer elenco. Traga suas luvas, traga a energia, e pronto.

    Aaron Ramsdale, que ultrapassou Nick Pope na hierarquia do Newcastle, seria um excelente “animador” caso algum dos três goleiros do topo da lista ficasse de fora por qualquer motivo. O reserva do Brighton, Jason Steele, também entrou na conversa após sua surpreendente convocação para os amistosos de março.

    Total de jogadores: 52

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Convocatória prevista da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026

    Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

    Defensores: Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Lewis Hall, Nico O’Reilly, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire

    Meio-campistas: Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Jordan Henderson

    Atacantes: Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Phil Foden, Noni Madueke