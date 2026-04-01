A hierarquia da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026: Cole Palmer corre o risco de ficar de fora, mas a importância de Jude Bellingham cresce

O mais evidente é a qualidade dos principais nomes do elenco, aliada à profundidade do plantel. Os Três Leões poderiam perder alguns jogadores-chave e ainda assim formar uma equipe que contaria com consideravelmente mais talento do que qualquer um de seus adversários.
A disputa por vagas está esquentando, com vários jogadores importantes ainda sem deixar sua marca sob a tutela do alemão, enquanto alguns candidatos menos cotados têm apresentado atuações dignas de uma convocação para a fase final do torneio.
Então, quem Tuchel convocará neste verão? Quais vagas estão garantidas e quais estão em risco? O GOAL analisou a situação do elenco da Inglaterra antes da Copa do Mundo: