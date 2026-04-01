A hierarquia da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026: Cole Palmer corre o risco de ficar de fora, mas a importância de Jude Bellingham cresce

Para começar, precisamos partir do pressuposto de que todos os jogadores que Tuchel deseja convocar estarão em condições físicas ideais quando chegar a hora de enviar a lista final à FIFA. No entanto, provavelmente há apenas um punhado de jogadores cuja presença no avião está garantida, dada a sua confiabilidade em termos de desempenho tanto pelo clube quanto pela seleção. O capitão e maior artilheiro de todos os tempos, Harry Kane, está mais garantido do que nunca.

O Arsenal tem dois representantes nesta categoria, com Declan Rice e Bukayo Saka continuando sendo duas das estrelas mais consistentes dos Três Leões quando estão livres de lesões. Com um final de temporada agitado se aproximando, enquanto os Gunners buscam o triplo, Tuchel vai torcer para que eles estejam de fato em forma e prontos quando chegar junho.

Há anos, os críticos tentam tirar Jordan Pickford da seleção inglesa, mas ele só cresceu em importância no time desde suas defesas de pênaltis na Euro 2020. Todos nós adoramos um goleiro maluco que fala sozinho às vezes; ele é o número 1 até segunda ordem.

É claro que seria negligência da nossa parte ignorar Reece James ao citar os jogadores que Tuchel escalaria se sua vida dependesse disso. No Chelsea, o alemão ajudou a transformar James no lateral-direito de elite que ele é hoje e é claramente a primeira escolha para essa posição, sem dúvida alguma.

Total de jogadores: 5