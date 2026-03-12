Embora sua saída do Chelsea seja emocionante, o futuro de Reiten no Gotham FC parece brilhante. “Estou muito animada por ingressar no Gotham FC e grata pela oportunidade”, observou Reiten em uma declaração no site oficial do clube. “O Gotham construiu algo especial nos últimos anos e há uma ambição clara aqui. Estou ansiosa para trabalhar duro, aprender e fazer tudo o que puder para ajudar a equipe a ter sucesso.”

A diretora-geral Yael Averbuch West elogiou a transferência, afirmando: “Guro é uma jogadora de qualidade excepcional... sua experiência trará uma liderança valiosa para o nosso time.”