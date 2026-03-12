Goal.com
A heroína do Chelsea Feminino, Guro Reiten, confirma transferência para o Gotham FC, da NWSL, em vídeo emocionante

A heroína do Chelsea Women, Guro Reiten, concluiu a transferência para o Gotham FC, da NWSL, encerrando sua lendária passagem de sete anos pelo oeste de Londres. A norueguesa de 31 anos se junta ao Gotham em um empréstimo inicial que se tornará permanente após o término de seu contrato com o Chelsea neste verão. Ela tem um acordo pré-contratual com o Gotham que a manterá no clube até 2029.

  • Uma despedida emocionante do Blues

    Em uma mensagem de despedida emocionada publicada em um vídeo no site oficial do Chelsea, Reiten disse: “Tudo tem um fim e este é o meu fim aqui no Chelsea. Aos jogadores, antigos e atuais, obrigado pelas lembranças, pelos altos, pelos baixos... foi uma honra compartilhar o campo com vocês e levarei comigo para sempre as amizades que construí aqui.”

    Homenagem emocionante aos fiéis torcedores do Blues

    Dirigindo-se diretamente aos torcedores, Reiten acrescentou: “Aos torcedores do Chelsea, espero que vocês saibam que são vocês que tornam este clube especial; o apoio e o carinho que vocês me demonstraram ao longo dos anos, não tenho palavras para agradecer e vocês sempre terão um lugar especial no meu coração. Foi uma honra e um privilégio vestir este uniforme e representá-los, então, obrigado e adeus.”

  • A direção do Gotham elogia contratação “excepcional”

    Embora sua saída do Chelsea seja emocionante, o futuro de Reiten no Gotham FC parece brilhante. “Estou muito animada por ingressar no Gotham FC e grata pela oportunidade”, observou Reiten em uma declaração no site oficial do clube. “O Gotham construiu algo especial nos últimos anos e há uma ambição clara aqui. Estou ansiosa para trabalhar duro, aprender e fazer tudo o que puder para ajudar a equipe a ter sucesso.”

    A diretora-geral Yael Averbuch West elogiou a transferência, afirmando: “Guro é uma jogadora de qualidade excepcional... sua experiência trará uma liderança valiosa para o nosso time.”

    Números indiscutíveis de uma lenda do Chelsea

    Reiten deixa o Chelsea como uma lenda do clube, com 13 troféus, incluindo seis títulos da WSL, quatro Copas da Inglaterra e três Copas da Liga. Com 59 gols e 44 assistências em 207 partidas pelo Blues, seu legado como figura transformadora permanece indiscutível enquanto ela se prepara para seu novo desafio na NWSL.

