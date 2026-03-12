Getty Images Sport
A heroína do Chelsea Feminino, Guro Reiten, confirma transferência para o Gotham FC, da NWSL, em vídeo emocionante
Uma despedida emocionante do Blues
Em uma mensagem de despedida emocionada publicada em um vídeo no site oficial do Chelsea, Reiten disse: “Tudo tem um fim e este é o meu fim aqui no Chelsea. Aos jogadores, antigos e atuais, obrigado pelas lembranças, pelos altos, pelos baixos... foi uma honra compartilhar o campo com vocês e levarei comigo para sempre as amizades que construí aqui.”
Homenagem emocionante aos fiéis torcedores do Blues
Dirigindo-se diretamente aos torcedores, Reiten acrescentou: “Aos torcedores do Chelsea, espero que vocês saibam que são vocês que tornam este clube especial; o apoio e o carinho que vocês me demonstraram ao longo dos anos, não tenho palavras para agradecer e vocês sempre terão um lugar especial no meu coração. Foi uma honra e um privilégio vestir este uniforme e representá-los, então, obrigado e adeus.”
A direção do Gotham elogia contratação “excepcional”
Embora sua saída do Chelsea seja emocionante, o futuro de Reiten no Gotham FC parece brilhante. “Estou muito animada por ingressar no Gotham FC e grata pela oportunidade”, observou Reiten em uma declaração no site oficial do clube. “O Gotham construiu algo especial nos últimos anos e há uma ambição clara aqui. Estou ansiosa para trabalhar duro, aprender e fazer tudo o que puder para ajudar a equipe a ter sucesso.”
A diretora-geral Yael Averbuch West elogiou a transferência, afirmando: “Guro é uma jogadora de qualidade excepcional... sua experiência trará uma liderança valiosa para o nosso time.”
Números indiscutíveis de uma lenda do Chelsea
Reiten deixa o Chelsea como uma lenda do clube, com 13 troféus, incluindo seis títulos da WSL, quatro Copas da Inglaterra e três Copas da Liga. Com 59 gols e 44 assistências em 207 partidas pelo Blues, seu legado como figura transformadora permanece indiscutível enquanto ela se prepara para seu novo desafio na NWSL.
