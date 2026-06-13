A habilidade de “um contra três” que coloca Lamine Yamal no mesmo patamar de Lionel Messi é destacada, enquanto o ex-jogador da seleção espanhola vê o jovem astro imitando um “jogador de outro planeta”

De acordo com declarações publicadas pelo Mundo Deportivo antes da estreia na Copa do Mundo na Cidade do México, Salgado expressou seu entusiasmo em relação ao desenvolvimento da mais nova joia da Espanha. A La Roja está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, e estreia na competição contra Cabo Verde no dia 15 de junho. Embora reconheça que Messi continua em um patamar à parte, o ex-lateral admitiu que as semelhanças entre os dois ex-alunos da La Masia estão se tornando impossíveis de ignorar.

“Estamos muito ansiosos para ver como Lamine vai se sair nesta Copa do Mundo. Vai ser incrível”, disse Salgado. “Messi é um jogador de outra galáxia, mas é verdade que eles têm semelhanças. Lamine é um daqueles jogadores que as pessoas gostam de assistir. Não há muitos com essa personalidade no um contra um. E eu não diria apenas no um contra um, mas no um contra dois ou um contra três. Isso é algo que Messi tinha.”