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A habilidade de “um contra três” que coloca Lamine Yamal no mesmo patamar de Lionel Messi é destacada, enquanto o ex-jogador da seleção espanhola vê o jovem astro imitando um “jogador de outro planeta”
Traçando paralelos com uma lenda
De acordo com declarações publicadas pelo Mundo Deportivo antes da estreia na Copa do Mundo na Cidade do México, Salgado expressou seu entusiasmo em relação ao desenvolvimento da mais nova joia da Espanha. A La Roja está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, e estreia na competição contra Cabo Verde no dia 15 de junho. Embora reconheça que Messi continua em um patamar à parte, o ex-lateral admitiu que as semelhanças entre os dois ex-alunos da La Masia estão se tornando impossíveis de ignorar.
“Estamos muito ansiosos para ver como Lamine vai se sair nesta Copa do Mundo. Vai ser incrível”, disse Salgado. “Messi é um jogador de outra galáxia, mas é verdade que eles têm semelhanças. Lamine é um daqueles jogadores que as pessoas gostam de assistir. Não há muitos com essa personalidade no um contra um. E eu não diria apenas no um contra um, mas no um contra dois ou um contra três. Isso é algo que Messi tinha.”
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A linha de produção da Masia
Salgado, que passou uma década no Bernabéu, apontou a formação comum dos dois jogadores na famosa academia do Barcelona como um fator-chave para sua rápida ascensão. Ele observou que, enquanto Messi chegou ainda criança vindo da Argentina, Yamal está imerso na cultura blaugrana há ainda mais tempo, o que lhe permite lidar com a pressão do futebol de elite com apenas 18 anos de idade. Essa maturidade já se traduziu em títulos, com Yamal conquistando três títulos da La Liga, a Euro 2024 com a Espanha e terminando como vice-campeão da Bola de Ouro de 2025.
“Messi chegou aos 12 anos e Lamine ainda mais cedo”, refletiu Salgado. “Eles cresceram naquele ambiente futebolístico do Barcelona, o que é especial. Aos 17 anos, o que Lamine conquistou é incrível. É verdade que ele ainda não disputou a Liga dos Campeões, mas tem tempo de sobra para conquistá-la. Ele já conseguiu vencer o Campeonato Europeu e ser um dos jogadores importantes da equipe, algo que não é fácil.”
Entrada para os livros de história
A comparação com Messi não é algo que Salgado faça levianamente, tendo testemunhado em primeira mão a ascensão do oito vezes vencedor da Bola de Ouro durante sua carreira como jogador. Ele relembrou o momento em que o elenco do Real Madrid percebeu que estava diante de um talento único em sua geração, durante um clássico histórico em que um Messi adolescente se revelou ao mundo — partida na qual o argentino acabaria se tornando o maior artilheiro de todos os tempos, com 26 gols.
“Tive a sorte de vê-lo desde o primeiro momento. Discutimos isso no vestiário do Real Madrid assim que o vimos naquele primeiro Clássico contra nós, onde ele marcou três gols”, explicou Salgado. “Naquele momento, soubemos que ele era um jogador diferente, no nível dos grandes. Mas quando falo dos grandes, refiro-me a Maradona, Pelé… aquelas pessoas que marcaram uma era e que estão acima dos demais.”
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Preocupações com a carga de trabalho física
Apesar dos elogios entusiásticos, persistem preocupações quanto ao desgaste físico que Yamal vem enfrentando. O ponta tem sido uma presença constante tanto no clube quanto na seleção nos últimos doze meses, e Salgado admitiu que há dúvidas sobre como o jovem lidará com a intensidade de uma Copa do Mundo após um recente período de afastamento por lesão; uma lesão sofrida no final de abril o deixou fora de ação desde então.
“Lamine tem sido muito requisitado ao longo da temporada, tanto na Liga dos Campeões quanto no campeonato nacional e nas demais competições. Isso é claro”, concluiu Salgado. “No momento, é muito difícil dizer a um garoto para poupar-se. Primeiro, porque ele é muito jovem; segundo, porque ele quer ganhar tudo; e terceiro, porque estamos em um ano de Copa do Mundo. É complicado dosar o ritmo.”