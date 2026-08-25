A primeira razão é puramente esportiva. O Atlético fechou a porta não apenas para o Barcelona, mas para todos. As palavras de Gil Marín foram categóricas: "Não aceitaremos nem 100, nem 150, nem 200 milhões por Julián", mantendo a cláusula de rescisão fantástica de 500 milhões de euros.

Para Diego Simeone, a equipe deu um salto qualitativo neste verão com a chegada de nomes de peso como Cuti Romero, Hsummels, Kang-in Lee e Grimaldo, além de Arnau Ortiz.

Mas a peça diferencial sobre a qual se constrói o projeto de conquistar títulos é o ataque. E como disse Cholo após o empate com o Villarreal: "Se quisermos ganhar um título, precisamos estar juntos e ter atacantes importantes; nós temos isso e devemos preservá-lo".

É uma verdade confirmada pelos números, pois Álvarez é hoje o terceiro atacante mais caro do mundo, com um valor de 120 milhões de euros segundo o Transfermarkt, atrás apenas de Haaland e Mbappé. Dez gols na Liga dos Campeões conduziram a equipe às semifinais apesar de ele ter jogado lesionado no tornozelo, o que prova que ele não pode ser substituído em um mercado enlouquecido no qual os preços são pagos com um acréscimo de 43% sobre o valor real.

E com a ausência de qualquer pressão para vender por causa do fair play financeiro, e com a chegada do fundo Apollo para elevar a ambição, vender o astro seria um passo atrás.