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imago-sport-1081809170.jpgAlberto Gardin

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A guerra dos 500 milhões: por que o Atlético de Madrid disse "não" ao Barcelona no negócio de Julián Álvarez?

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J. Alvarez
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4 razões que levaram os Rojiblancos a recusar a oferta dos Blaugranas

As vaias que receberam Julián Álvarez no estádio Metropolitano diante do Villarreal não foram apenas uma raiva passageira da torcida, mas sim a última cena de uma complexa novela de verão, protagonizada pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, e cuja vítima era um astro que até bem pouco tempo atrás era ídolo das arquibancadas. Desde o primeiro dia do mercado de transferências, a posição do Atlético foi clara e categórica: o Aranha não vestirá a camisa do Blaugrana.

Uma posição anunciada pelo diretor-executivo Miguel Ángel Gil Marín em alto e bom som e sem rodeios, para pôr fim a todas as especulações. E embora o próprio jogador acreditasse, após sua famosa declaração na Copa do Mundo — "o melhor para todos é a transferência, quero realizar meu sonho" —, que sua saída era questão de tempo, ele começou a temporada com a camisa dos Rojiblancos, e deixou o campo afastado de seus companheiros por decisão do clube, para evitar qualquer atrito, em uma cena que correu o mundo. Quais são, então, os verdadeiros motivos por trás dessa recusa categórica?

  • Cálculos esportivos: não há alternativa para o Aranha

    A primeira razão é puramente esportiva. O Atlético fechou a porta não apenas para o Barcelona, mas para todos. As palavras de Gil Marín foram categóricas: "Não aceitaremos nem 100, nem 150, nem 200 milhões por Julián", mantendo a cláusula de rescisão fantástica de 500 milhões de euros.

    Para Diego Simeone, a equipe deu um salto qualitativo neste verão com a chegada de nomes de peso como Cuti Romero, Hsummels, Kang-in Lee e Grimaldo, além de Arnau Ortiz. 

    Mas a peça diferencial sobre a qual se constrói o projeto de conquistar títulos é o ataque. E como disse Cholo após o empate com o Villarreal: "Se quisermos ganhar um título, precisamos estar juntos e ter atacantes importantes; nós temos isso e devemos preservá-lo".

    É uma verdade confirmada pelos números, pois Álvarez é hoje o terceiro atacante mais caro do mundo, com um valor de 120 milhões de euros segundo o Transfermarkt, atrás apenas de Haaland e Mbappé. Dez gols na Liga dos Campeões conduziram a equipe às semifinais apesar de ele ter jogado lesionado no tornozelo, o que prova que ele não pode ser substituído em um mercado enlouquecido no qual os preços são pagos com um acréscimo de 43% sobre o valor real. 

    E com a ausência de qualquer pressão para vender por causa do fair play financeiro, e com a chegada do fundo Apollo para elevar a ambição, vender o astro seria um passo atrás.

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  • Acusação grave de "pressão e assédio"

    O segundo lado é pessoal e jurídico. O Atlético de Madrid não se limitou a recusar, mas apresentou uma queixa oficial à Fifa e à Federação Espanhola, acusando o Barcelona de negociar com seu jogador pelas suas costas, e em um momento extremamente delicado, durante o confronto direto entre as duas equipes na Liga dos Campeões e na Copa do Rei na última temporada.

    O Atlético acusa o Barcelona de ter "exercido pressão e assédio" sobre o jogador para forçá-lo a sair, e o clube considera que as declarações de Álvarez em 22 de junho não foram mais do que parte de um plano arquitetado entre o clube catalão e os agentes do jogador para reduzir seu preço e afastar concorrentes como os clubes da Premier League.

  • Proibido reforçar rival direto

    O terceiro motivo é estratégico, já que o Atlético se considera um concorrente direto do Barcelona em todas as frentes. Na temporada passada, o Barcelona eliminou o clube da Liga dos Campeões e da Copa, e o Campeonato Espanhol é o maior objetivo. Vender o melhor jogador para um rival que enfrentará na semifinal da Supercopa e em outros títulos é um suicídio esportivo. 

    Por esse motivo, a recusa também foi categórica quando chegou uma proposta de 150 milhões do Real Madrid, após a reeleição de Florentino Pérez. O princípio é único: Julián não está à venda e, se for para vender, que seja para fora, mais precisamente para o Arsenal ou o Chelsea como última opção.

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  • Exibição sarcástica gera revolta

    Enfim, veio a oferta oficial catalã para piorar ainda mais a situação: 100 milhões de euros pagos ao longo de vários anos, uma proposta que o Atlético classificou de sarcástica e à qual respondeu com ironia nas redes sociais, considerando-a parte da famosa estratégia "Nico Williams": envolver publicamente o jogador para que ele peça a saída, de modo que a procura por ele diminua e seu preço caia.

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    Hoje, o Atlético vive uma situação complicada: um astro que não quer ficar, uma torcida que rejeita quem foi seu ídolo e um treinador que sabe que, para conquistar títulos, precisa de um atacante importante... que quer ser importante. E essa novela tem um capítulo final até 1º de setembro, às 23h59.


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