As vaias que receberam Julián Álvarez no estádio Metropolitano diante do Villarreal não foram apenas uma raiva passageira da torcida, mas sim a última cena de uma complexa novela de verão, protagonizada pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, e cuja vítima era um astro que até bem pouco tempo atrás era ídolo das arquibancadas. Desde o primeiro dia do mercado de transferências, a posição do Atlético foi clara e categórica: o Aranha não vestirá a camisa do Blaugrana.
Uma posição anunciada pelo diretor-executivo Miguel Ángel Gil Marín em alto e bom som e sem rodeios, para pôr fim a todas as especulações. E embora o próprio jogador acreditasse, após sua famosa declaração na Copa do Mundo — "o melhor para todos é a transferência, quero realizar meu sonho" —, que sua saída era questão de tempo, ele começou a temporada com a camisa dos Rojiblancos, e deixou o campo afastado de seus companheiros por decisão do clube, para evitar qualquer atrito, em uma cena que correu o mundo. Quais são, então, os verdadeiros motivos por trás dessa recusa categórica?