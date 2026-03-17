A grande transferência está cada vez mais perto! Os pais de Said El Malas teriam dado o aval a um clube da Premier League

De fato, o clube da cidade da catedral tem agora a chance de receber uma quantia maior pela venda do jovem jogador no meio do ano. Pois, segundo o jornal *Bild*, o Brighton estaria disposto a aumentar “sensivelmente” a oferta por El Mala. Fala-se de um possível modelo de transferência em que o Colônia poderia receber 35 milhões de euros, além de bônus. Além disso, haveria uma participação nos lucros de uma eventual revenda.

Além do diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, o novo planejador de elenco Tim Steidten, que já atuou na Inglaterra pelo West Ham, também estaria envolvido nas negociações. O Brighton quer “fechar o negócio rapidamente”, segundo informações.

Para El Mala, uma transferência para os Seagulls também seria vantajosa. Ele deve assinar por cinco anos e receber um salário total de 20 milhões de euros. Graças a um sistema de escalonamento baseado no número de partidas disputadas, esse valor pode até aumentar. Outra vantagem do Brighton na disputa pelo futuro do jogador da seleção alemã sub-21: o time, que ocupa a 12ª posição na Premier League, também quer contratar o irmão Malek. Ele joga atualmente no time sub-21 do Colônia. Outros clubes interessados não teriam essa intenção.