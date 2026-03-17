A transferência de Said El Mala para a Premier League parece estar se concretizando. Segundo o jornal Bild, o atacante do 1. FC Köln pretende se transferir para o Brighton & Hove Albion.
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A grande transferência está cada vez mais perto! Os pais de Said El Malas teriam dado o aval a um clube da Premier League
Segundo essas informações, os pais de El Mala, que atuam como assessores de seus filhos Said (19) e Malek (20), teriam dado ao Brighton “o sinal verde para uma transferência”.
Assim, as negociações entre o clube inglês e o FC foram retomadas. Elas haviam fracassado no inverno, quando o time de Colônia teria recusado uma oferta de 30 milhões de euros por El Mala.
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Said El Mala pode receber um salário de 20 milhões de euros em Brighton
De fato, o clube da cidade da catedral tem agora a chance de receber uma quantia maior pela venda do jovem jogador no meio do ano. Pois, segundo o jornal *Bild*, o Brighton estaria disposto a aumentar “sensivelmente” a oferta por El Mala. Fala-se de um possível modelo de transferência em que o Colônia poderia receber 35 milhões de euros, além de bônus. Além disso, haveria uma participação nos lucros de uma eventual revenda.
Além do diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, o novo planejador de elenco Tim Steidten, que já atuou na Inglaterra pelo West Ham, também estaria envolvido nas negociações. O Brighton quer “fechar o negócio rapidamente”, segundo informações.
Para El Mala, uma transferência para os Seagulls também seria vantajosa. Ele deve assinar por cinco anos e receber um salário total de 20 milhões de euros. Graças a um sistema de escalonamento baseado no número de partidas disputadas, esse valor pode até aumentar. Outra vantagem do Brighton na disputa pelo futuro do jogador da seleção alemã sub-21: o time, que ocupa a 12ª posição na Premier League, também quer contratar o irmão Malek. Ele joga atualmente no time sub-21 do Colônia. Outros clubes interessados não teriam essa intenção.
Said El Mala tem contrato com o 1. FC Köln até 2030
El Mala é o destaque desta temporada do Colônia e uma das revelações da Bundesliga. No fim de semana, o adolescente marcou seu nono gol da temporada contra o HSV (1 a 1). Além disso, El Mala deu mais quatro assistências. Números e atuações que despertam o interesse de muitos. Há semanas ele vem sendo associado a outros clubes. Além dos rivais do Brighton na Premier League, Chelsea e Newcastle United, ele também já foi cogitado como nova contratação do FC Barcelona e do líder alemão, Bayern de Munique.
El Mala chegou ao FC em 2024, vindo do Viktoria Köln por 225 mil euros, mas passou inicialmente um ano em seu antigo clube. Seu contrato vai até 2030 e o Viktoria teria garantido uma participação de 10% em uma eventual revenda.
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Estatísticas de Said El Malas pelo 1. FC Köln
Intervenções 28 Gols 9 Assistências 4