A grande negociação da Premier League está tomando forma! O Manchester United parece estar prestes a fechar um acordo de 80 milhões de euros

De acordo com a reportagem, o time que atualmente ocupa a terceira posição na tabela da Premier League teria que abrir os bolsos para conseguir contratar o brasileiro. Estima-se que o valor da transferência seja de 80 milhões de euros.

Guimarães deve assumir em Manchester o lugar de seu compatriota Casemiro. Como se sabe, o jogador de 34 anos deixará o United após a temporada atual sem custo de transferência. Seu novo destino ainda não é conhecido, mas prevê-se que ele volte a deixar a Europa.