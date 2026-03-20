Segundo informações da renomada agência de notícias Reuters, os Red Devils estão de olho na contratação de Bruno Guimarães. As negociações com o Newcastle United sobre o meio-campista já estariam em fase avançada.
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A grande negociação da Premier League está tomando forma! O Manchester United parece estar prestes a fechar um acordo de 80 milhões de euros
De acordo com a reportagem, o time que atualmente ocupa a terceira posição na tabela da Premier League teria que abrir os bolsos para conseguir contratar o brasileiro. Estima-se que o valor da transferência seja de 80 milhões de euros.
Guimarães deve assumir em Manchester o lugar de seu compatriota Casemiro. Como se sabe, o jogador de 34 anos deixará o United após a temporada atual sem custo de transferência. Seu novo destino ainda não é conhecido, mas prevê-se que ele volte a deixar a Europa.
- AFP
O caso Guimarães: o Real Madrid vai se tornar um problema?
No entanto, a disputa por Guimarães ainda pode dar uma reviravolta, admite a Reuters, já que o Real Madrid também teria demonstrado interesse no jogador de 28 anos. Se o Real Madrid realmente entrar com tudo na disputa, as chances do Manchester United de ficar com o jogador diminuiriam drasticamente.
Já os Magpies, por outro lado, provavelmente terão poucas chances de manter Guimaraes, apesar de seu contrato, que vai até 2028. Nas últimas semanas, vários meios de comunicação ingleses relataram de forma unânime que o clube do jogador da seleção nacional Nick Woltemade corre o risco de uma liquidação. Devido à queda no desempenho esportivo, já se prevê perdas financeiras consideráveis, razão pela qual a diretoria do clube estaria considerando a possibilidade de deixar alguns astros partirem, incluindo Anthony Gordon e Sandro Tonali.
Newcastle tem uma temporada ruim – o Man United é o time do momento
O Newcastle ocupa apenas a nona posição na Premier League. Na Liga dos Campeões, a campanha já chegou ao fim após a goleada sofrida na partida de volta das oitavas de final contra o FC Barcelona. Guimarães, por sua vez, é um dos poucos jogadores que vem apresentando um desempenho consistente nesta temporada. Em 35 partidas em todas as competições, ele marcou nove gols e deu sete assistências.
O ManUnited, por sua vez, é o time do momento na Inglaterra. O técnico interino Michael Carrick venceu sete das nove partidas disputadas até agora na Premier League, tendo perdido apenas uma.
Bruno Guimarães: Dados de desempenho e estatísticas no Newcastle United
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