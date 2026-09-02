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Khaled Mahmoud

Traduzido por

'A gota d'água' – Pierre-Emerick Aubameyang deixa a seleção do Gabão após amargo desentendimento na Copa Africana de Nações

P. Aubameyang
Gabão
Africa Cup of Nations
Africa Cup of Nations Qualification

Pierre-Emerick Aubameyang anunciou de forma sensacional sua aposentadoria do futebol internacional, citando um rompimento em sua relação com as autoridades gabonesas. O atacante veterano revelou que se sentiu "humilhado" pelo tratamento que recebeu após a campanha decepcionante da seleção na recente Copa Africana de Nações.

  • Um fim amargo para o capitão dos Panthers

    Maior artilheiro da história do Gabão, Aubameyang encerrou oficialmente sua carreira internacional após um período de intensa fricção com a hierarquia do futebol do país. O atacante de 37 anos, que há muito tempo é o rosto do futebol gabonês no cenário global, explicou que sua decisão foi motivada por um sentimento de traição e desrespeito público por parte de autoridades do governo após o fracasso da equipe na Copa Africana de Nações de 2025 (AFCON), no Marrocos.

    Falando abertamente sobre as consequências durante uma entrevista na televisão, o ex-astro de Arsenal e Barcelona não poupou palavras ao avaliar o tratamento que recebeu. Aubameyang afirmou: "Eles me humilharam e mancharam minha imagem quando joguei a Copa Africana de Nações lesionado. Foi a gota d'água, e prefiro deixar por isso mesmo."

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    Consequências políticas e suspensão nacional

    A tensão entre o jogador e o Estado aumentou rapidamente depois que o Gabão sofreu uma péssima eliminação ainda na fase de grupos no Marrocos. Os Panteras não conseguiram somar um único ponto, acumulando três derrotas consecutivas, incluindo uma derrota final por 3 a 2 para a Costa do Marfim. Na esteira desse desastre esportivo, o governo gabonês tomou a medida extraordinária de intervir diretamente em questões do futebol.

    Essa pressão política levou a medidas drásticas que atingiram tanto a comissão técnica quanto o elenco principal. Falando na época, o presidente do Gabão, Brice Clotaire Oligui Nguema, expressou profunda preocupação, observando que um elemento-chave da identidade nacional do país estava sendo corroído. Como resultado, o governo decidiu dissolver toda a comissão técnica e suspendeu a seleção nacional por tempo indeterminado. Crucialmente, Aubameyang e o também veterano Bruno Ecuele Manga, de 38 anos, foram especificamente visados, sendo retirados do elenco por completo.

  • Problemas mais profundos no futebol gabonês

    Apesar de seu impressionante retrospecto internacional de 40 gols em 83 partidas por Gabão, Aubameyang foi apontado como uma das principais razões para a falta de sucesso da equipe. No entanto, o atacante fez questão de destacar que os problemas enfrentados pela seleção não se concentram em indivíduos, acreditando que o foco em seu desempenho e comportamento pessoais é uma distração dos fracassos estruturais que afligem o esporte em seu país.

    Aubameyang foi firme em sua convicção de que sua presença ou ausência não era o fator determinante no declínio da equipe. Ele afirmou: "Acho que os problemas da seleção vão muito além do papel insignificante que eu desempenho."

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