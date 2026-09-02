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'A gota d'água' – Pierre-Emerick Aubameyang deixa a seleção do Gabão após amargo desentendimento na Copa Africana de Nações
Um fim amargo para o capitão dos Panthers
Maior artilheiro da história do Gabão, Aubameyang encerrou oficialmente sua carreira internacional após um período de intensa fricção com a hierarquia do futebol do país. O atacante de 37 anos, que há muito tempo é o rosto do futebol gabonês no cenário global, explicou que sua decisão foi motivada por um sentimento de traição e desrespeito público por parte de autoridades do governo após o fracasso da equipe na Copa Africana de Nações de 2025 (AFCON), no Marrocos.
Falando abertamente sobre as consequências durante uma entrevista na televisão, o ex-astro de Arsenal e Barcelona não poupou palavras ao avaliar o tratamento que recebeu. Aubameyang afirmou: "Eles me humilharam e mancharam minha imagem quando joguei a Copa Africana de Nações lesionado. Foi a gota d'água, e prefiro deixar por isso mesmo."
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Consequências políticas e suspensão nacional
A tensão entre o jogador e o Estado aumentou rapidamente depois que o Gabão sofreu uma péssima eliminação ainda na fase de grupos no Marrocos. Os Panteras não conseguiram somar um único ponto, acumulando três derrotas consecutivas, incluindo uma derrota final por 3 a 2 para a Costa do Marfim. Na esteira desse desastre esportivo, o governo gabonês tomou a medida extraordinária de intervir diretamente em questões do futebol.
Essa pressão política levou a medidas drásticas que atingiram tanto a comissão técnica quanto o elenco principal. Falando na época, o presidente do Gabão, Brice Clotaire Oligui Nguema, expressou profunda preocupação, observando que um elemento-chave da identidade nacional do país estava sendo corroído. Como resultado, o governo decidiu dissolver toda a comissão técnica e suspendeu a seleção nacional por tempo indeterminado. Crucialmente, Aubameyang e o também veterano Bruno Ecuele Manga, de 38 anos, foram especificamente visados, sendo retirados do elenco por completo.
Problemas mais profundos no futebol gabonês
Apesar de seu impressionante retrospecto internacional de 40 gols em 83 partidas por Gabão, Aubameyang foi apontado como uma das principais razões para a falta de sucesso da equipe. No entanto, o atacante fez questão de destacar que os problemas enfrentados pela seleção não se concentram em indivíduos, acreditando que o foco em seu desempenho e comportamento pessoais é uma distração dos fracassos estruturais que afligem o esporte em seu país.
Aubameyang foi firme em sua convicção de que sua presença ou ausência não era o fator determinante no declínio da equipe. Ele afirmou: "Acho que os problemas da seleção vão muito além do papel insignificante que eu desempenho."
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Migné enfrenta um desafio de reconstrução
A aposentadoria de uma figura tão talismânica deixa um enorme vazio na seleção do Gabão, enquanto a equipe se prepara para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. Colocado no Grupo A ao lado de Marrocos, Níger e Lesoto, o novo técnico Sebastien Migne agora enfrenta a difícil tarefa de conduzir esta campanha crucial sem sua arma ofensiva mais potente.
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