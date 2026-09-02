Maior artilheiro da história do Gabão, Aubameyang encerrou oficialmente sua carreira internacional após um período de intensa fricção com a hierarquia do futebol do país. O atacante de 37 anos, que há muito tempo é o rosto do futebol gabonês no cenário global, explicou que sua decisão foi motivada por um sentimento de traição e desrespeito público por parte de autoridades do governo após o fracasso da equipe na Copa Africana de Nações de 2025 (AFCON), no Marrocos.

Falando abertamente sobre as consequências durante uma entrevista na televisão, o ex-astro de Arsenal e Barcelona não poupou palavras ao avaliar o tratamento que recebeu. Aubameyang afirmou: "Eles me humilharam e mancharam minha imagem quando joguei a Copa Africana de Nações lesionado. Foi a gota d'água, e prefiro deixar por isso mesmo."