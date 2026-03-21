A goleada sofrida na Liga dos Campeões contra o Liverpool teve consequências amargas! O próximo craque do Galatasaray Istambul precisa ser operado

A ausência de Osimhen, que já dura semanas, representa, no entanto, uma grande perda para o Galatasaray de Istambul. O artilheiro, com 19 gols em 29 partidas oficiais, é a garantia de sucesso dos Leões. Seu contrato vai até 2029, após ter sido transferido definitivamente do SSC Nápoles para o clube turco no verão de 2025 por 75 milhões de euros.

O técnico Okan Buruk conta com Mauro Icardi (17 participações em gols) e Baris Yilmaz (24), dois jogadores que poderiam substituir Osimhen na ponta de ataque.

Enquanto isso, Osimhen, que usa máscara constantemente devido a uma grave lesão no rosto, não se deixa abater pela lesão. “Situações como essa já não são novidade para mim. Já passei por coisas piores: ainda tenho cerca de 18 parafusos no rosto da cirurgia anterior e nem consigo comer normalmente pelo lado direito. Essa lesão é apenas uma ninharia em comparação com o que já passei”, disse ele.