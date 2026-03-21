Como o jogador de 27 anos anunciou em uma transmissão ao vivo no Twitch no canal "Carterefe", ele precisará ser operado devido a uma fratura no antebraço. Osimhen sofreu a lesão durante a dolorosa derrota por 0 a 4 na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool FC.
Traduzido por
A goleada sofrida na Liga dos Campeões contra o Liverpool teve consequências amargas! O próximo craque do Galatasaray Istambul precisa ser operado
O ex-jogador do Wolfsburgo também deu uma estimativa do tempo de recuperação. “Vou ficar fora por cinco a seis semanas”, disse ele. Assim, ele também perderá o importante clássico de Istambul contra o Fenerbahçe, no dia 26 de abril. Atualmente, quatro pontos separam as duas equipes na tabela da Süper Lig, mas o líder Galatasaray disputou uma partida a menos.
Osimhen já havia se lesionado no início da partida contra o Liverpool, mas conseguiu se manter em campo até o intervalo. Noa Lang entrou em seu lugar, mas acabou sofrendo um corte profundo no polegar e foi operado ainda na Inglaterra.
- Getty Images
Osimhen é a garantia de sucesso do Galatasaray
A ausência de Osimhen, que já dura semanas, representa, no entanto, uma grande perda para o Galatasaray de Istambul. O artilheiro, com 19 gols em 29 partidas oficiais, é a garantia de sucesso dos Leões. Seu contrato vai até 2029, após ter sido transferido definitivamente do SSC Nápoles para o clube turco no verão de 2025 por 75 milhões de euros.
O técnico Okan Buruk conta com Mauro Icardi (17 participações em gols) e Baris Yilmaz (24), dois jogadores que poderiam substituir Osimhen na ponta de ataque.
Enquanto isso, Osimhen, que usa máscara constantemente devido a uma grave lesão no rosto, não se deixa abater pela lesão. “Situações como essa já não são novidade para mim. Já passei por coisas piores: ainda tenho cerca de 18 parafusos no rosto da cirurgia anterior e nem consigo comer normalmente pelo lado direito. Essa lesão é apenas uma ninharia em comparação com o que já passei”, disse ele.
Victor Osimhen: Dados de desempenho e estatísticas no Galatasaray Istambul
Jogos 70 Gols 56 Assistências 15