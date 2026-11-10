Haaland está acima do imprevisível uruguaio e ocupa uma vaga entre os cinco primeiros? Ao ser questionado sobre isso, Richards, ex-zagueiro do Manchester City que voltou a se unir à Specsavers para participar do mais recente projeto ‘Melhor Pior Time’ da empresa, disse à GOAL: “Mas ele é diferente. É uma boa pergunta, você tem razão.

“Depende do que você valoriza no jogo, porque há estatísticas, há números. Você poderia colocá-lo na mesma categoria de Alan Shearer como goleador. E Alan Shearer oferecia mais do que isso: sabia segurar a bola e marcar de longe. Mas, quando você olha para o jogo de Haaland, percebe que não querem muito que ele participe da construção das jogadas.

“Ele começou a fazer um pouco mais disso na temporada passada e evoluiu muito nesse aspecto. Mas, quando você tem jogadores como [Rayan] Cherki e [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye e [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez] e [Elliot] Anderson para lhe dar passes, o papel dele é essencialmente acertar o tempo da corrida e estar no lugar certo quando a bola chega à área.

“Então, se você olhar para a lista de goleadores, ele é um dos melhores que já vi, não só na Premier League, mas no futebol. Mas, se você avaliar o jogo como um todo, alguém como Suarez, que driblava quatro adversários e colocava a bola no ângulo, é um tipo diferente de jogador.

“Pelas estatísticas, sim, Haaland já estaria entre os cinco primeiros, sem dúvida, mesmo agora. Mas, se você avaliar o jogo como um todo, Suarez tinha esse repertório. E não é polêmico dizer que ele é mais completo do que Haaland, porque recua para participar, consegue driblar adversários e marcar gols de várias maneiras. Mas, como goleador puro, Haaland já está entre os cinco primeiros.”