À frente de Luis Suarez! Erling Haaland está entre os cinco maiores atacantes da história da Premier League? Ex-jogador do Manchester City, Micah Richards avalia a lista e revela o que espera em relação ao recorde de gols de Alan Shearer
Quantos gols Haaland, astro do Manchester City, marcou na Premier League?
O atacante norueguês Haaland chegou ao Etihad Stadium em 2022, após uma transferência de £ 51 milhões (US$ 68 milhões) do Borussia Dortmund. A quantia logo pareceu uma pechincha, com 52 gols marcados em sua temporada de estreia, na qual conquistou três títulos. Essas atuações colocaram o camisa 9 do City na disputa pela Bola de Ouro, prêmio que ficou com o ícone argentino Lionel Messi.
O enigmático jogador de 26 anos segue marcando gols com frequência: balançou as redes 176 vezes em 211 jogos pelo City em todas as competições. Desse total, 121 gols foram marcados na Premier League. Com essa marca, ele se aproxima rapidamente dos 20 maiores artilheiros de todos os tempos da primeira divisão inglesa.
Shearer, Kane e Rooney ocupam as três primeiras posições dessa lista, com Aguero e Henry entre os dez primeiros. Suarez marcou apenas 69 gols em seus três anos e meio no Liverpool, mas causou um impacto impressionante em Merseyside.
- Getty
Haaland está entre os cinco maiores atacantes da história da Premier League?
Haaland está acima do imprevisível uruguaio e ocupa uma vaga entre os cinco primeiros? Ao ser questionado sobre isso, Richards, ex-zagueiro do Manchester City que voltou a se unir à Specsavers para participar do mais recente projeto ‘Melhor Pior Time’ da empresa, disse à GOAL: “Mas ele é diferente. É uma boa pergunta, você tem razão.
“Depende do que você valoriza no jogo, porque há estatísticas, há números. Você poderia colocá-lo na mesma categoria de Alan Shearer como goleador. E Alan Shearer oferecia mais do que isso: sabia segurar a bola e marcar de longe. Mas, quando você olha para o jogo de Haaland, percebe que não querem muito que ele participe da construção das jogadas.
“Ele começou a fazer um pouco mais disso na temporada passada e evoluiu muito nesse aspecto. Mas, quando você tem jogadores como [Rayan] Cherki e [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye e [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez] e [Elliot] Anderson para lhe dar passes, o papel dele é essencialmente acertar o tempo da corrida e estar no lugar certo quando a bola chega à área.
“Então, se você olhar para a lista de goleadores, ele é um dos melhores que já vi, não só na Premier League, mas no futebol. Mas, se você avaliar o jogo como um todo, alguém como Suarez, que driblava quatro adversários e colocava a bola no ângulo, é um tipo diferente de jogador.
“Pelas estatísticas, sim, Haaland já estaria entre os cinco primeiros, sem dúvida, mesmo agora. Mas, se você avaliar o jogo como um todo, Suarez tinha esse repertório. E não é polêmico dizer que ele é mais completo do que Haaland, porque recua para participar, consegue driblar adversários e marcar gols de várias maneiras. Mas, como goleador puro, Haaland já está entre os cinco primeiros.”
Por que Haaland é diferente de jogadores como Suarez e Aguero
Richards prosseguiu ao ser perguntado se Haaland teria sido tão decisivo para o Liverpool quanto Suarez foi, caso tivesse integrado o elenco do clube entre 2011 e 2014: “Talvez não. É isso que quero dizer, porque são jogadores diferentes, e Aguero também.
“Muita gente fala de Aguero. Ele sabia segurar bem a bola. A movimentação de Aguero era inacreditável. A forma como ele batia na bola era extraordinária, o jeito como conseguia dar efeito a ela. Sua técnica de finalização, não vou dizer que era melhor que a de Haaland, mas talvez fosse mais variada.
“Haaland é simplesmente um matador. Ele chega em absolutamente todas as bolas. E o tempo de bola dele, sua movimentação dentro da área, estão entre os melhores que já vi no futebol. Ele só precisa de um ou dois segundos para acelerar e criar uma oportunidade para si. Algumas pessoas talvez levem um pouco mais de tempo, talvez se movimentem da frente para trás, talvez esperem. Ele simplesmente arranca e, quando arranca, ninguém consegue alcançá-lo. É assim que ele é bom.”
- Specsavers
Haaland vai superar o recorde de gols de Shearer na Premier League?
Haaland já conquistou três Chuteiras de Ouro da Premier League, o mesmo número de Shearer e Kane. Apenas Henry e Mohamed Salah têm mais, embora possam ganhar a companhia de Haaland no grupo dos vencedores de quatro edições nesta temporada.
O City tem seu atacante estrela sob contrato até 2034, mas ainda não se sabe por quanto tempo ele permanecerá em Manchester, já que os rumores de transferência parecem estar sempre presentes e possíveis sanções relacionadas ao Fair Play Financeiro (FFP) ameaçam o Etihad.
Se ele passar mais quatro ou cinco anos em Manchester, a posição de Shearer como rei dos artilheiros da Premier League pode ficar ameaçada. Questionado se Haaland poderia superar o ex-capitão da Inglaterra, Richards brincou: “Quero que ele consiga! Não aguento mais ouvir o Alan falar dos 260!
“Ele menciona isso, sem exagero, pelo menos uma vez por semana. Eu o vejo toda semana quando trabalho com ele, e ele fala disso pelo menos uma vez. Se chega atrasado, são os 260. Se dá uma opinião ruim, marcou 260 gols e pode falar o que quiser. Quero muito que Haaland supere a marca dele. Sinceramente, acho que ele é um jogador incrível, mas estou cansado de ouvi-lo falar disso para mim!”
Richards trabalha com equipe que perdeu uma partida por 31 a 1 na temporada passada
Comentarista da Premier League e da Champions League, Richards bem que poderia ter um Haaland ou um Shearer à disposição depois de aceitar colocar mais uma vez suas habilidades como treinador à prova. Ele se juntou ao Bollington United Sunday Blues, equipe que perdeu todos os jogos na temporada passada e precisa desesperadamente de inspiração.
O “técnico Meeks” quer trazer ex-jogadores de seleções, especialistas e personalidades marcantes para resolver os maiores problemas da equipe, das jogadas de bola parada à tranquilidade sob pressão. Acertar uma defesa que sofre muitos gols tem sido o maior desafio, depois que o Bollington sofreu uma derrota por 31 a 1 em 2025-26.
Richards falou sobre o novo teste para suas habilidades e sua lista de contatos: “Na temporada passada, com o Warley, tivemos alguns resultados ruins. Neste ano, com o Bollington, está difícil. Precisamos aceitar que vai ser difícil.
“Perder por 31 a 1! O goleiro era o técnico, Darryll Joynes. Eu disse a ele: ‘Vamos lá, precisamos de algo melhor que isso’. Então trouxemos alguns jogadores novos. A Specsavers está junto com o Big Meeks! Agora reunimos a equipe dos sonhos. Só pode melhorar, não é?
“Não vou prometer o mundo, não vou fazer isso. Não vou fazer previsões absurdas. Mas, com energia, inteligência tática e pressão durante o jogo, vamos melhorar, digamos. 31 a 1, nunca tinha ouvido falar de algo assim na vida! Posso garantir que, nesta temporada, não vai acontecer nada parecido. Não se preocupem.”
Futebol das divisões inferiores e Manchester City mantêm Richards interessado
O Bollington venceu cinco de seus sete jogos nesta temporada e sofreu apenas uma derrota. A equipe marcou 29 gols e sofreu nove. Está claramente no caminho certo e ocupa a quarta colocação na quarta divisão da Stockport District Sunday Football League.
Richards continuará de olho na equipe, enquanto também acompanha como o Manchester City e Haaland reagem a três derrotas consecutivas na Premier League. O City voltará a campo em 21 de novembro, em casa, contra o Fulham.
Acompanhe a trajetória do Bollington United em Specsavers’ Best Worst Team: Temporada 5, uma série eletrizante de oito episódios no YouTube que mostra cada erro em jogada de bola parada, falha defensiva e momento inesperado de genialidade ao longo de uma temporada como nenhuma outra, com uma ajudinha dos especialistas. Procure por Specsavers’ Best Worst Team no YouTube para acompanhar a série e ver como o Bolly se sai.
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