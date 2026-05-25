Graças aos seus 36 gols na última temporada da Bundesliga, Harry Kane, do Bayern de Munique, garantiu a Chuteira de Ouro. Os adversários das outras ligas europeias não representaram mais uma ameaça para o inglês na reta final.
Traduzido por
À frente de Erling Haaland e Kylian Mbappé: Harry Kane conquista mais um título após a dobradinha com o Bayern de Munique
Com seus 36 gols, Kane somou 72 pontos no sistema de pontuação e terminou com folga à frente de Erling Haaland. O atacante do Manchester City, que conquistou a Chuteira de Ouro na temporada 2022/2023, marcou 27 gols (54 pontos).
O terceiro lugar ficou com Kylian Mbappé. O francês, que tem sido cada vez mais alvo de polêmicas, comemorou 25 gols (50 pontos) na última temporada. No ano anterior, o atacante do Real Madrid ainda era o número um da Europa, com 31 gols. Viktor Gyökeres o havia superado com 39 gols no campeonato nacional, mas o sueco ainda jogava pelo Sporting Lisboa na época e, devido ao fator 1,5 aplicado à liga portuguesa, ficou apenas em segundo lugar.
Após os três primeiros colocados deste ano, seguem-se no ranking Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suárez e Esteban Lepaul, antes que, na nona posição, apareça mais um craque atacante da Bundesliga: Deniz Undav. O artilheiro do VfB Stuttgart marcou 19 gols (38 pontos) na primeira divisão alemã.
- Getty Images Sport
Salário astronômico e contrato até 2027: por quanto tempo o artilheiro ficará em Munique?
No último sábado, Undav saiu de mãos vazias no confronto direto com Kane e teve que assistir, junto com o time de Stuttgart, ao artilheiro do FCB levar o campeão alemão à vitória na final da Copa da Alemanha com um hat-trick.
Em seguida, Undav elogiou seu rival: “Não dá para deixar nem um metro de espaço para ele. Ele tem um finalização excelente, tanto com o pé direito quanto com o esquerdo. Ele tem aquele faro especial e está sempre onde os gols estão. Os passes que ele dá para Olise ou Diaz também são excelentes. (...) É aí que se vê o que é classe mundial.”
Para Kane, que agora soma 146 gols em 147 jogos pelo Bayern, este não é o primeiro Chuteira de Ouro. Já em sua temporada de estreia pelo time de Munique, ele conquistou o título em 2023/2024, também com 36 gols.
No entanto, o jogador de 32 anos não revelou por quanto tempo ainda vai jogar pelos Vermelhos. “Nesta fase da minha carreira, quero tirar o máximo proveito de um contrato. Este será um dos últimos contratos que assinarei como jogador”, disse Kane no último fim de semana, referindo-se às negociações para a renovação de seu contrato, que vai até 2027, na Säbener Straße.
Harry Kane: Estatísticas no Bayern de Munique 2025/2026
Concurso Jogos Gols Assistências Bundesliga 31 36 5 Copa da Alemanha 6 10 0 Liga dos Campeões 13 14 2