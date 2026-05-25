À frente de Erling Haaland e Kylian Mbappé: Harry Kane conquista mais um título após a dobradinha com o Bayern de Munique

No último sábado, Undav saiu de mãos vazias no confronto direto com Kane e teve que assistir, junto com o time de Stuttgart, ao artilheiro do FCB levar o campeão alemão à vitória na final da Copa da Alemanha com um hat-trick.

Em seguida, Undav elogiou seu rival: “Não dá para deixar nem um metro de espaço para ele. Ele tem um finalização excelente, tanto com o pé direito quanto com o esquerdo. Ele tem aquele faro especial e está sempre onde os gols estão. Os passes que ele dá para Olise ou Diaz também são excelentes. (...) É aí que se vê o que é classe mundial.”

Para Kane, que agora soma 146 gols em 147 jogos pelo Bayern, este não é o primeiro Chuteira de Ouro. Já em sua temporada de estreia pelo time de Munique, ele conquistou o título em 2023/2024, também com 36 gols.

No entanto, o jogador de 32 anos não revelou por quanto tempo ainda vai jogar pelos Vermelhos. “Nesta fase da minha carreira, quero tirar o máximo proveito de um contrato. Este será um dos últimos contratos que assinarei como jogador”, disse Kane no último fim de semana, referindo-se às negociações para a renovação de seu contrato, que vai até 2027, na Säbener Straße.