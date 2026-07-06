A França pede à FIFA que anule o cartão amarelo recebido por Michael Olise na partida contra o Paraguai, em meio a temores de suspensão na Copa do Mundo

Além da polêmica disciplinar, o momento em que uma eventual suspensão ocorreria seria particularmente prejudicial, dada a influência de Olise na campanha da França. O ponta do Bayern de Munique lidera atualmente a tabela de assistências da Copa do Mundo com cinco, o maior número alcançado por qualquer jogador em um único torneio desde 1994 e a apenas uma assistência do recorde histórico de seis, estabelecido por Pelé em 1970. Ele já foi eleito o Melhor Jogador da Partida duas vezes durante a competição – a primeira por sua atuação na vitória de 3 a 1 da França sobre o Senegal na estreia, quando deu a assistência para o gol de Kylian Mbappé, e novamente na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final, quando deu duas assistências.

Sua consistência o tornou um dos principais candidatos ao prêmio de Bola de Ouro do torneio, com o ex-jogador da seleção francesa Thierry Henry chegando a descrevê-lo como alguém que joga em “outro planeta”. Perder um jogador com essa capacidade criativa para uma possível semifinal – especialmente considerando que a equipe de Didier Deschamps construiu seu ritmo de ataque em torno da parceria dele com Mbappé – representaria um golpe significativo para as esperanças da França de chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo.



