Getty Images Sport
Traduzido por
A França pede à FIFA que anule o cartão amarelo recebido por Michael Olise na partida contra o Paraguai, em meio a temores de suspensão na Copa do Mundo
França teme suspensão de seu craque
Olise tem sido um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, mas sua participação nas fases finais do torneio está agora ameaçada. O meia recebeu um cartão amarelo após uma acirrada discussão com o paraguaio Matías Galarza durante a partida das oitavas de final no sábado. Embora Galarza tenha caído no gramado alegando contato no rosto, as imagens de TV sugeriram que o contato inicial do francês se limitou a um puxão na camisa do adversário.
O cartão amarelo tem um peso significativo, pois deixa Olise a apenas um cartão de uma suspensão obrigatória de uma partida. Caso receba outra advertência na partida das quartas de final desta quinta-feira contra o Marrocos, em Foxborough, ele ficaria de fora de uma possível semifinal contra a Espanha ou Portugal.
- Getty Images Sport
O precedente Balogun
De acordo com o The Athletic, a FFF entrou em contato com a entidade que rege o futebol mundial para corrigir o que as autoridades francesas consideram um claro erro de arbitragem. O recurso surge em um momento de imensa controvérsia disciplinar no torneio. Recentemente, a FIFA tomou a decisão sem precedentes de suspender a punição de um jogo imposta ao atacante da seleção dos EUA, Folarin Balogun. Essa medida ocorreu após intervenções de alto nível envolvendo o presidente dos EUA, Donald Trump, e uma equipe jurídica completa da Federação de Futebol dos EUA. Embora Balogun tenha sido inicialmente expulso na partida contra a Bósnia-Herzegovina, a FIFA invocou o Artigo 27 de seu código disciplinar para permitir que ele enfrentasse a Bélgica nas oitavas de final.
A FFF se apressou em distanciar seu pedido atual da situação americana, insistindo que seu recurso se baseia inteiramente nos méritos do caso específico de Olise. A entidade sustenta que o cartão foi uma injustiça por si só e merece ser anulado, independentemente de outras decisões. No entanto, o momento em que o pedido foi feito sugere que as federações membros estão agora mais dispostas a contestar decisões em campo após o abrandamento da punição imposta a Balogun.
Os números de Olise destacam a magnitude da ameaça
Além da polêmica disciplinar, o momento em que uma eventual suspensão ocorreria seria particularmente prejudicial, dada a influência de Olise na campanha da França. O ponta do Bayern de Munique lidera atualmente a tabela de assistências da Copa do Mundo com cinco, o maior número alcançado por qualquer jogador em um único torneio desde 1994 e a apenas uma assistência do recorde histórico de seis, estabelecido por Pelé em 1970. Ele já foi eleito o Melhor Jogador da Partida duas vezes durante a competição – a primeira por sua atuação na vitória de 3 a 1 da França sobre o Senegal na estreia, quando deu a assistência para o gol de Kylian Mbappé, e novamente na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final, quando deu duas assistências.
Sua consistência o tornou um dos principais candidatos ao prêmio de Bola de Ouro do torneio, com o ex-jogador da seleção francesa Thierry Henry chegando a descrevê-lo como alguém que joga em “outro planeta”. Perder um jogador com essa capacidade criativa para uma possível semifinal – especialmente considerando que a equipe de Didier Deschamps construiu seu ritmo de ataque em torno da parceria dele com Mbappé – representaria um golpe significativo para as esperanças da França de chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
A FIFA sob intenso escrutínio
Com a integridade do processo disciplinar do torneio sob o microscópio, todos os olhos estão voltados para a FIFA para ver se ela concederá à França a mesma clemência demonstrada em relação ao país anfitrião. Por enquanto, Olise continua a um passo de ficar de fora de uma possível semifinal. Se a FIFA negar o recurso, Olise terá que jogar com extrema cautela contra o Marrocos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.