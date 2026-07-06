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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

A França pede à FIFA que anule o cartão amarelo recebido por Michael Olise na partida contra o Paraguai, em meio a temores de suspensão na Copa do Mundo

França
Copa do Mundo
M. Olise
Paraguai
Paraguai x França

A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou um recurso à FIFA na tentativa de reverter o cartão amarelo recebido por Michael Olise. O craque do Bayern de Munique recebeu o cartão durante a vitória dos Bleus sobre o Paraguai nas oitavas de final, o que o deixa em uma situação delicada do ponto de vista disciplinar antes das quartas de final.

  • França teme suspensão de seu craque

    Olise tem sido um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, mas sua participação nas fases finais do torneio está agora ameaçada. O meia recebeu um cartão amarelo após uma acirrada discussão com o paraguaio Matías Galarza durante a partida das oitavas de final no sábado. Embora Galarza tenha caído no gramado alegando contato no rosto, as imagens de TV sugeriram que o contato inicial do francês se limitou a um puxão na camisa do adversário.

    O cartão amarelo tem um peso significativo, pois deixa Olise a apenas um cartão de uma suspensão obrigatória de uma partida. Caso receba outra advertência na partida das quartas de final desta quinta-feira contra o Marrocos, em Foxborough, ele ficaria de fora de uma possível semifinal contra a Espanha ou Portugal.

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    O precedente Balogun

    De acordo com o The Athletic, a FFF entrou em contato com a entidade que rege o futebol mundial para corrigir o que as autoridades francesas consideram um claro erro de arbitragem. O recurso surge em um momento de imensa controvérsia disciplinar no torneio. Recentemente, a FIFA tomou a decisão sem precedentes de suspender a punição de um jogo imposta ao atacante da seleção dos EUA, Folarin Balogun. Essa medida ocorreu após intervenções de alto nível envolvendo o presidente dos EUA, Donald Trump, e uma equipe jurídica completa da Federação de Futebol dos EUA. Embora Balogun tenha sido inicialmente expulso na partida contra a Bósnia-Herzegovina, a FIFA invocou o Artigo 27 de seu código disciplinar para permitir que ele enfrentasse a Bélgica nas oitavas de final.

    A FFF se apressou em distanciar seu pedido atual da situação americana, insistindo que seu recurso se baseia inteiramente nos méritos do caso específico de Olise. A entidade sustenta que o cartão foi uma injustiça por si só e merece ser anulado, independentemente de outras decisões. No entanto, o momento em que o pedido foi feito sugere que as federações membros estão agora mais dispostas a contestar decisões em campo após o abrandamento da punição imposta a Balogun.

  • Os números de Olise destacam a magnitude da ameaça

    Além da polêmica disciplinar, o momento em que uma eventual suspensão ocorreria seria particularmente prejudicial, dada a influência de Olise na campanha da França. O ponta do Bayern de Munique lidera atualmente a tabela de assistências da Copa do Mundo com cinco, o maior número alcançado por qualquer jogador em um único torneio desde 1994 e a apenas uma assistência do recorde histórico de seis, estabelecido por Pelé em 1970. Ele já foi eleito o Melhor Jogador da Partida duas vezes durante a competição – a primeira por sua atuação na vitória de 3 a 1 da França sobre o Senegal na estreia, quando deu a assistência para o gol de Kylian Mbappé, e novamente na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final, quando deu duas assistências.

    Sua consistência o tornou um dos principais candidatos ao prêmio de Bola de Ouro do torneio, com o ex-jogador da seleção francesa Thierry Henry chegando a descrevê-lo como alguém que joga em “outro planeta”. Perder um jogador com essa capacidade criativa para uma possível semifinal – especialmente considerando que a equipe de Didier Deschamps construiu seu ritmo de ataque em torno da parceria dele com Mbappé – representaria um golpe significativo para as esperanças da França de chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo.


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    A FIFA sob intenso escrutínio

    Com a integridade do processo disciplinar do torneio sob o microscópio, todos os olhos estão voltados para a FIFA para ver se ela concederá à França a mesma clemência demonstrada em relação ao país anfitrião. Por enquanto, Olise continua a um passo de ficar de fora de uma possível semifinal. Se a FIFA negar o recurso, Olise terá que jogar com extrema cautela contra o Marrocos.

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