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“A França enfrentou a melhor seleção do mundo” – Luis de la Fuente admite que a Espanha “se sente imbatível” após a vitória dominante na semifinal da Copa do Mundo
A França sofre mais uma decepção diante da Espanha
A eficiência da Espanha fez a diferença em Arlington, com Oyarzabal convertendo um pênalti no primeiro tempo, antes de Porro ampliar a vantagem após o intervalo. O resultado marcou a terceira vitória consecutiva da Espanha sobre a França nas semifinais de um torneio. Após uma vitória inspirada por Lamine Yamal na Euro 2024 e a eliminação dos Bleus na Liga das Nações do ano passado, a Espanha mais uma vez derrotou seus rivais continentais no cenário mundial. A “La Roja” seguirá para Nova York como grande favorita para levantar o troféu pela primeira vez desde 2010.
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De la Fuente comemora a supremacia espanhola
De la Fuente elogiou muito seu time depois que a Espanha derrotou a França, favorita antes do torneio, e chegou à sua segunda final de Copa do Mundo. A vitória foi uma aula de tática que deixou os franceses sem saber como reagir.
“Estamos nos sentindo imbatíveis”, disse De la Fuente aos repórteres. “Eles (a França) enfrentaram a melhor seleção do mundo. Nós temos essa vantagem. Esses jogadores merecem tudo isso porque, dia após dia, demonstram seu comprometimento, sua generosidade, sua solidariedade e seu talento. É maravilhoso vê-los jogar. Hoje foi um espetáculo. O que parece difícil, essa equipe faz parecer fácil.”
A sequência de recordes continua
A vitória sobre os Bleus faz mais do que apenas garantir uma vaga na final; ela consolida o lugar desta seleção espanhola nos livros de história. Ao evitar mais uma derrota, a Espanha ampliou sua sequência invicta para 37 partidas, igualando o recorde europeu de todos os tempos no futebol masculino internacional, anteriormente estabelecido pela Itália entre 2018 e 2021.
É uma reviravolta notável, considerando que a La Roja começou sua campanha de forma pouco impressionante, com um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde. No entanto, vitórias contundentes sobre Portugal, Bélgica e agora a França provaram que os jogadores de De la Fuente estão atingindo o auge exatamente no momento certo. O técnico observou: “Sabíamos que precisávamos melhorar aos poucos. Adoraríamos ter vencido o primeiro jogo, mas é um processo. Estava planejado que chegássemos aos momentos decisivos na melhor forma possível. Estamos em ótima forma e, em termos de nível de jogo, atingimos nosso auge.”
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À espera da Inglaterra ou da Argentina
A Espanha agora aguarda o vencedor da segunda semifinal entre Inglaterra e Argentina. Um confronto com a Albiceleste colocaria os campeões europeus frente a frente com os atuais campeões mundiais, enquanto um confronto com os Três Leões representaria uma revanche da final da Euro 2024, realizada na Alemanha há dois anos.
Quando questionado sobre sua preferência quanto ao adversário de domingo, De la Fuente manteve-se diplomático, mas expressou carinho pessoal por ambas as possibilidades. “No momento, não temos preferência por um ou por outro”, admitiu. “Eles têm características diferentes. Ficaria animado em enfrentar a Argentina, pois sou amigo íntimo de Lionel Scaloni, mas também gosto muito da Inglaterra. Recebemos qualquer um deles de braços abertos.”
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