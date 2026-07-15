A vitória sobre os Bleus faz mais do que apenas garantir uma vaga na final; ela consolida o lugar desta seleção espanhola nos livros de história. Ao evitar mais uma derrota, a Espanha ampliou sua sequência invicta para 37 partidas, igualando o recorde europeu de todos os tempos no futebol masculino internacional, anteriormente estabelecido pela Itália entre 2018 e 2021.

É uma reviravolta notável, considerando que a La Roja começou sua campanha de forma pouco impressionante, com um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde. No entanto, vitórias contundentes sobre Portugal, Bélgica e agora a França provaram que os jogadores de De la Fuente estão atingindo o auge exatamente no momento certo. O técnico observou: “Sabíamos que precisávamos melhorar aos poucos. Adoraríamos ter vencido o primeiro jogo, mas é um processo. Estava planejado que chegássemos aos momentos decisivos na melhor forma possível. Estamos em ótima forma e, em termos de nível de jogo, atingimos nosso auge.”