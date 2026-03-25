A formação de uma vencedora do NXGN: O que faz da jovem estrela do Barcelona, Sydney Schertenleib, a melhor jogadora adolescente do futebol feminino?

"Se uma jovem jogadora disser [isso], acho que 80% das pessoas pensariam: 'Nossa, que jogadora arrogante. Ela não fez nada até agora. Como você pode dizer algo assim?’”, diz Alexandra Szarvas, ex-técnica da Federação Suíça de Futebol, aoGOAL. Mas nem ela, nem ninguém que já trabalhou com Scherteinleib, vencedora do NXGN 2026 na categoria feminina, pensa assim. Muito pelo contrário, na verdade.

Dizer isso à mídia suíça também foi digno de nota. Com uma população de apenas nove milhões de habitantes, a Suíça nunca foi uma potência no mundo do futebol. Em termos da Bola de Ouro, apenas oito jogadores suíços entraram na lista de indicados para o prêmio masculino em seus 70 anos de existência, sem que nenhuma mulher tenha sido indicada até agora para a Bola de Ouro Feminina, criada em 2018.

“Normalmente, para um suíço ou uma suíça, você tem que dizer: ‘Ela é completamente louca quando diz isso’, porque somos um país pequeno”, acrescenta Daniel Gygax, que treinou Schertenleib nas categorias de base do FC Zurich.

Mas qualquer pessoa que tenha assistido a essa adolescente prodigiosa jogar futebol — seja desde que ela estreou pela seleção principal da Suíça aos 17 anos, depois de se transferir para o Barcelona poucos meses depois, ou talvez até mesmo antes disso — sabe que, embora a meta de Schertenleib seja certamente ambiciosa, ela não está fora de alcance, não para uma jogadora com seu talento e sua ética de trabalho.

“Ela às vezes diz coisas assim, mas faz de tudo para alcançar esse objetivo”, observa Szarvas, e Gygax concorda. “Quando você a viu no passado, quando a vê agora, como ela joga com um estilo tão natural de futebol, eu a entendo e entendo o que ela diz”, acrescenta. “Ela treina com vencedoras da Bola de Ouro, então por que não ter um sonho como esse?”