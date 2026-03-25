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Making of Schertenleib NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

A formação de uma vencedora do NXGN: O que faz da jovem estrela do Barcelona, Sydney Schertenleib, a melhor jogadora adolescente do futebol feminino?

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Quando Sydney Schertenleib se sentou diante da imprensa nacional no verão passado, antes de disputar seu primeiro Campeonato Europeu pela Suíça, país anfitrião, aos 18 anos, e declarou que seu “maior objetivo” era ganhar a Bola de Ouro algum dia, alguns podem ter revirado os olhos.

"Se uma jovem jogadora disser [isso], acho que 80% das pessoas pensariam: 'Nossa, que jogadora arrogante. Ela não fez nada até agora. Como você pode dizer algo assim?’”, diz Alexandra Szarvas, ex-técnica da Federação Suíça de Futebol, aoGOAL. Mas nem ela, nem ninguém que já trabalhou com Scherteinleib, vencedora do NXGN 2026 na categoria feminina, pensa assim. Muito pelo contrário, na verdade.

Dizer isso à mídia suíça também foi digno de nota. Com uma população de apenas nove milhões de habitantes, a Suíça nunca foi uma potência no mundo do futebol. Em termos da Bola de Ouro, apenas oito jogadores suíços entraram na lista de indicados para o prêmio masculino em seus 70 anos de existência, sem que nenhuma mulher tenha sido indicada até agora para a Bola de Ouro Feminina, criada em 2018.

“Normalmente, para um suíço ou uma suíça, você tem que dizer: ‘Ela é completamente louca quando diz isso’, porque somos um país pequeno”, acrescenta Daniel Gygax, que treinou Schertenleib nas categorias de base do FC Zurich.

Mas qualquer pessoa que tenha assistido a essa adolescente prodigiosa jogar futebol — seja desde que ela estreou pela seleção principal da Suíça aos 17 anos, depois de se transferir para o Barcelona poucos meses depois, ou talvez até mesmo antes disso — sabe que, embora a meta de Schertenleib seja certamente ambiciosa, ela não está fora de alcance, não para uma jogadora com seu talento e sua ética de trabalho.

“Ela às vezes diz coisas assim, mas faz de tudo para alcançar esse objetivo”, observa Szarvas, e Gygax concorda. “Quando você a viu no passado, quando a vê agora, como ela joga com um estilo tão natural de futebol, eu a entendo e entendo o que ela diz”, acrescenta. “Ela treina com vencedoras da Bola de Ouro, então por que não ter um sonho como esse?”

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    Um talento raro

    Gygax sabia que Schertenleib era diferente antes mesmo de começar a treiná-la. Nascida em Zurique em 2007, ela ingressou nas categorias de base do FC Zurique aos 10 anos e sempre treinou com as equipes masculinas, “porque já tinha o nível necessário” para isso. Treinando os sub-16 na época, Gygax ficou bem ciente da jovem talentosa que estava subindo nas categorias de base antes de finalmente passar para o seu time, um feito que por si só já era incomum.

    “Normalmente, aos 14, 15 e 16 anos, as meninas têm um bom desempenho até certo ponto, mas depois você percebe as diferenças [físicas], o que é muito normal”, diz ele, referindo-se a algo que normalmente levaria essas meninas a deixarem a estrutura masculina. “Mas com a Sydney, você não percebia diferença.”

    Essa não era a única raridade em Schertenleib, que também jogava com uma equipe masculina de sua idade, em vez de uma um ano mais nova — o que costuma ser comum entre meninas que jogam com meninos na Suíça. Treinar nesse ambiente só ajudaria a desenvolver ainda mais o notável talento que ela já possuía. 

    “É mais rápido, o nível é mais alto, você tem menos intervalos e, quando treina o dia todo com os meninos, seu corpo e suas habilidades ficam cada vez melhores”, explica Gygax. “Acho que foi a decisão certa naquele momento escolher que ela pudesse treinar o máximo possível com os meninos.”

    Isso ficou particularmente evidente quando Schertenleib foi para os campos de treinamento das seleções juvenis. Gygax lembra que ela voltou para Zurique após um campo de treinamento e expressou decepção pelas duas semanas de treino que havia perdido com a equipe masculina: “Quando ela foi para as seleções juvenis, não tinha adversário, porque era muito fácil para ela.”

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  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    Aprender e melhorar

    O nível em que Schertenleib se encontrava refletiu-se também na forma como ela foi integrada nas seleções juvenis. 

    “Ela sempre foi a mais jovem da equipe”, lembra Szarvas, que já fez parte da comissão técnica das seleções juvenis suíças sub-16, sub-17 e sub-19. “No primeiro estágio, quando a conheci na seleção, todos nós, treinadores, percebemos que ela era incrível. Ela tem um potencial inacreditável para se tornar talvez uma das melhores do mundo, e dava para ver claramente que ela era única.”

    Havia, no entanto, uma coisa que Szarvas rapidamente apontou para Schertenleib: sua contrapressão. A adolescente não fazia ideia de que vinha se esquivando dessa responsabilidade de forma tão consistente e, quando foi informada sobre isso, ela se empenhou em corrigir essa falha imediatamente. É algo que ela ainda menciona para Szarvas hoje como algo que nunca esquecerá, algo que sabe que precisava aprender para chegar onde está agora.

    É uma história que oferece um vislumbre da personalidade e da mentalidade de Schertenleib, um exemplo de como ela sempre se esforça para melhorar e de como ela é, como descreve Szarvas, “uma jogadora de equipe”.

    “Ela é muito, muito simpática e muito humilde, apesar de já ter conquistado tantas coisas na carreira em tão tenra idade”, acrescenta seu ex-técnico da seleção juvenil.

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    Ultrapassando

    Apesar do seu talento e dos progressos que vinha fazendo, Schertenleib teria que deixar o clube onde cresceu para dar início à sua carreira profissional. O FC Zurich decidiu integrá-la à equipe principal feminina em tempo integral, tirando-a da equipe masculina sub-16, mas ela não teria muito tempo de jogo. 

    “Fiquei muito surpreso”, diz Gygax. “Ela era um dos maiores talentos. Era a única garota que treinava com os meninos até a categoria sub-16.”

    O que Schertenleib fez a seguir sugere que Gygax não foi o único a ficar surpreso. Após uma temporada na equipe principal do Zurique, que terminou com o título do campeonato, a adolescente saiu para se juntar ao Grasshoppers, que havia sido derrotado pelos futuros campeões nas semifinais dos playoffs. O Grasshoppers não tinha um elenco do mesmo nível do Zurique, é claro, o que facilitou a entrada de Schertenleib na equipe, mas ela mostrou ao seu antigo clube o que eles estavam perdendo quando isso aconteceu.

    Em uma temporada com o Grasshoppers, ela jogou mais futebol profissional do que nunca, foi convocada pela primeira vez para a seleção suíça e fez sua estreia internacional. Então veio a grande mudança.

  • Irene Paredes Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Conhecendo os melhores do mundo

    Vale a pena contar a história por trás da contratação de Schertenleib pelo Barcelona. Ela estava em uma fase tão inicial da carreira, na época em que os catalães se interessaram por ela, que nem sequer tinha um agente; por isso, um dos olheiros do clube enviou-lhe uma mensagem no Instagram para conseguir seus dados de contato. A irmã de Schertenleib viu a mensagem primeiro e contou ao pai, que abordou o assunto antes mesmo de Schertenleib ter conhecimento disso. “Hã? O que tem o Barcelona?”, ela respondeu. Pouco tempo depois, a jogadora de 17 anos assinou contrato com os atuais campeões europeus.

    À primeira vista, talvez não parecesse uma boa jogada, não para uma jovem jogadora que não tinha muita experiência no futebol profissional e precisava de tempo de jogo para se desenvolver. Mas, embora o Barcelona seja um grande clube com uma equipe feminina incrivelmente bem-sucedida, ele também é excelente no desenvolvimento de jovens talentos tanto no time masculino quanto, como tem ficado cada vez mais evidente nos últimos anos, no time feminino.

    Schertenleib começaria na equipe B. Lá, ela se acostumaria com o estilo único do clube enquanto se adaptava à vida em um novo país, longe de casa em uma idade tão jovem e aprendendo um novo idioma. Foi um desafio que ela aceitou com naturalidade. Ela fez sua estreia na equipe principal em novembro de 2024, como reserva na vitória por 4 a 0 sobre o Eibar, e nunca mais olhou para trás.

    A partir daí, ela permaneceu ao lado de jogadoras como Alexia Putellas e Aitana Bonmati em uma temporada que terminou com a conquista do triplo nacional, uma final da Liga dos Campeões e alguns números individuais impressionantes. Em seu primeiro ano com o melhor time da Europa, e talvez do mundo, Schertenleib disputou 22 partidas, foi titular em oito, marcou dois gols e deu três assistências. As bases estavam lançadas.

  • Aitana Bonmati, Kika Nazareth & Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Novos patamares

    Mas o mais importante era o impacto que o Barcelona estava causando em Schertenleib. Pia Sundhage, então treinadora da seleção suíça, foi até a Catalunha com parte de sua comissão técnica para acompanhar a jovem no meio de sua primeira temporada. Sundhage admite ter ficado surpresa com a mudança no início, mas, assim que viu a jovem naquele ambiente, tudo fez sentido. 

    "No início, ela treinava e jogava com a segunda equipe, mas logo começou a jogar com as grandes estrelas”, conta a treinadora de 66 anos aoGOAL. “Ao assistir àquele treino, dava para perceber que ela gostava de estar com as melhores, de jogar com as melhores, de competir com as melhores. Então, nós três dissemos: ‘Bem, essa foi uma boa decisão. Ela vai ter sucesso’.”

    Szarvas, por sua vez, percebeu o impacto que isso teve no desenvolvimento de Schertenleib como pessoa. Ao visitá-la no início desta temporada, as duas conversavam durante o almoço quando a agora treinadora principal da Hungria disse: “Meu Deus, você está tão madura agora!”

  • Alayah Pilgrim Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    Fazendo história

    Quando Schertenleib voltou para a Suíça, a forma como ela vinha evoluindo em Barcelona tornou-se ainda mais evidente. “Algo aconteceu com a resistência dela, com a sua capacidade física”, lembra Sundhage, ao mesmo tempo em que destaca a “confiança” que a adolescente havia adquirido ao dar um passo tão importante com tanta naturalidade.

    Rapidamente, apesar da idade e da relativa inexperiência, Schertenleib se tornaria uma jogadora fundamental para a Suíça, em um ano em que o país sediaria o Campeonato Europeu de 2025. Para uma seleção que nunca havia passado da fase de grupos no torneio, isso seria um grande desafio.

    Quando o GOAL pergunta a Sundhage o que a levou a depositar tanta confiança em Schertenleib em uma idade tão jovem e em um momento tão importante, há quase um traço de confusão na voz da sueca, como se ela dissesse: “Você não a viu jogar?” Afinal, estamos falando de uma jogadora tão tecnicamente excepcional que Veronica Maglia, sua ex-técnica da Suíça Sub-17, descreveu a bola como sendo “praticamente uma extensão do seu corpo”. Mas a GOAL quer ouvir de uma treinadora com a experiência e o prestígio de Sundhage, em suas próprias palavras, exatamente o que ela estava vendo nesse incrível talento em uma idade tão jovem.

    “Eu apenas observei o desempenho nos treinos e ela se saiu bem; então, para mim, quando discutíamos o time titular e quem realmente terminaria a partida, nunca levamos a idade em consideração”, ela responde. “No início, sim, mas estava absolutamente certo que ela aguentaria a pressão.” Quando chegou a Eurocopa, onde ela faria sua estreia em um grande torneio, Schertenleib de repente se tornou uma garota-propaganda. 

    “Eu a vi na publicidade, na televisão e nos cartazes pela cidade”, lembra Gygax, que agora observa com orgulho sua carreira florescer à distância. A jogadora de 18 anos seria titular em três das quatro partidas da Suíça em um Euro histórico, no qual a La Nati passou da fase de grupos pela primeira vez. Recordes de público foram quebrados, os corações da nação foram conquistados e lágrimas de orgulho correram antes e depois de uma admirável derrota por 2 a 0 para a Espanha nas quartas de final.

    Após a vitória de sua equipe, a treinadora da La Roja, Montse Tome, deu crédito às suas zagueiras centrais por “controlarem as situações com Sydney”, que ela destacou como “perigosa em espaços abertos”.

  • Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26Getty Images

    É só o começo

    Do ponto de vista de Schertenleib, o fato de a campanha da Suíça ter chegado ao fim nas mãos da Espanha — que escalou um time com nove jogadoras do Barcelona — pareceu apropriado, pois destaca um dos aspectos mais fascinantes de sua carreira futura. No âmbito dos clubes, ela joga por uma das melhores equipes do futebol feminino. Mas sua carreira internacional se desenrolará com uma seleção de nível inferior.

    No Barça, ela é um peixe pequeno em um grande lago, e mesmo que venha a se tornar a jogadora de nível mundial que muitos esperam, ela sempre estará cercada por estrelas. Com a Suíça, ela já está se tornando um peixe grande em um pequeno lago, aos 19 anos. Ela tem, e provavelmente terá, níveis totalmente diferentes de pressão e expectativa sobre seus ombros nos dois ambientes ao longo de sua carreira. 

    “Estou muito curioso para ver como ela vai lidar com esses dois mundos diferentes”, concorda Szarvas. Mas, como ela observa na mesma frase, Schertenleib tem o tipo certo de “personalidade” para esse desafio.

    Ela tem a determinação e a ambição, as características que a levaram a declarar à mídia nacional que quer ganhar a Bola de Ouro. Mas ela também tem a humildade e a atitude de trabalho árduo que fizeram com que ela não terminasse a declaração ali: “Mas primeiro quero melhorar e ganhar experiência. Estou aprendendo com as melhores no Barça, mas também na seleção nacional. Estou confiante de que posso conseguir. Mas também estou tentando manter os pés no chão.”

    Schertenleib é uma estrela, mas também está sempre presente para a equipe. “Sydney sempre teve metas ambiciosas e agora que está competindo com as melhores do mundo, ela percebe que isso é sério”, explica Maglia. “Mas estou convencida de que ela chegou lá porque representa grandes valores que lhe foram transmitidos em casa. Se ela sempre conseguir permanecer fiel a si mesma, vai se divertir muito, e nós todos também.”

    “Acho que quem vai ter sucesso por muito tempo tem bons valores”, acrescenta Sundhage. “São pessoas com os pés no chão e que se sentem à vontade mesmo quando estão desconfortáveis; e, no longo prazo, vão ser bem-sucedidas.” Isso resume Schertenleib de forma brilhante. Junte isso ao talento notável que ela possui, e não é de se admirar que seu grande sonho de ganhar a Bola de Ouro não pareça tão improvável.