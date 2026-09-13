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"A forma como vocês nos tratam é uma vergonha" - torcedores do Manchester United fazem protestos ferozes em Old Trafford contra os donos antes do clássico local
Protestos irrompem do lado de fora de Old Trafford antes do clássico de Manchester
As tensões transbordaram antes da tão aguardada partida de domingo entre Manchester United e Manchester City, com cerca de 500 torcedores reunidos do lado de fora de Old Trafford para protestar. O descontentamento em torno das sanções sobre os carnês de temporada e dos planos propostos para um novo estádio alimentou as cenas de revolta.
Os torcedores direcionaram sua frustração diretamente à hierarquia do clube, gritando: "Eles nos tratam como m***, Ratcliffe e os Glazers, eles nos tratam como m***" e "Vocês podem enfiar seu novo estádio no c***". Imagens compartilhadas pelo jornalista Steven Railston mostraram a concentração inicial do lado de fora do pub The Bishop Blaize antes de ela seguir gradualmente em direção à Sir Matt Busby Way.
Faixas miram Ratcliffe e aumento nos preços dos ingressos
A manifestação viu torcedores exibirem várias faixas direcionadas à gestão, enviando uma mensagem clara de que o período de lua de mel para o chefe da INEOS acabou. Torcedores seguraram cartazes com os dizeres "JIM NÃO É O CARA" e "JIM NÃO CONSEGUE CONSERTAR ISSO" enquanto marchavam.
Outra faixa de destaque mirou o aumento dos custos, afirmando: "Vocês tiram tudo dos torcedores e nos proíbem sem motivo. Preços premium, tudo por ganância." O grupo de protesto The 1958 declarou que "uma linha foi cruzada" em relação às decisões recentes do clube. Os torcedores também cantaram: "Assim como os Glazers, Sir Jim Ratcliffe é um m****", destacando a profunda ruptura entre a torcida e a diretoria.
Dentro do estádio, grupos de torcedores boicotam exibições
A revolta não se limitou às ruas do lado de fora do estádio, já que grupos de torcedores alteraram seus planos para o dia do jogo para refletir a indignação em curso. Dentro de Old Trafford, não houve a tradicional exibição de torcedores da Stretford End para o clássico. Em vez disso, o grupo de torcedores TRA optou por pendurar uma única faixa, incisiva, diretamente acima do túnel dos jogadores, com os dizeres: "A MANEIRA COMO VOCÊS NOS TRATAM É UMA VERGONHA".
O clima foi resumido ainda mais por outra faixa marcante presente na marcha, que dizia: "Quebrado por um cavalo. Destruído por cobras + ratos." A mensagem era clara, com a frente da marcha exibindo com orgulho uma faixa com os dizeres: "Queremos nosso clube de volta."
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O que vem a seguir para Michael Carrick e o United?
Michael Carrick agora precisa tentar conduzir seu elenco, que ocupa a 13ª colocação e soma apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, em meio a esse ambiente tóxico. Eles buscam uma vitória vital contra Enzo Maresca e o Manchester City, que atualmente ocupa a terceira posição com um aproveitamento perfeito de nove pontos em três vitórias. Depois deste dérbi tenso, o United terá uma sequência complicada de jogos, em meio à qual a hierarquia do clube precisará lidar com essa reação negativa.
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