As tensões transbordaram antes da tão aguardada partida de domingo entre Manchester United e Manchester City, com cerca de 500 torcedores reunidos do lado de fora de Old Trafford para protestar. O descontentamento em torno das sanções sobre os carnês de temporada e dos planos propostos para um novo estádio alimentou as cenas de revolta.

Os torcedores direcionaram sua frustração diretamente à hierarquia do clube, gritando: "Eles nos tratam como m***, Ratcliffe e os Glazers, eles nos tratam como m***" e "Vocês podem enfiar seu novo estádio no c***". Imagens compartilhadas pelo jornalista Steven Railston mostraram a concentração inicial do lado de fora do pub The Bishop Blaize antes de ela seguir gradualmente em direção à Sir Matt Busby Way.



