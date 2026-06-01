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A final da Liga dos Campeões traz mais sofrimento para William Saliba! O zagueiro do Arsenal é dúvida para a Copa do Mundo pela França após agravar a lesão na derrota de partir o coração para o PSG
Desilusão na Liga dos Campeões em Budapeste
Os sonhos do Arsenal de conquistar a glória europeia foram frustrados da maneira mais cruel na noite de sábado, quando o time foi derrotado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain. Para Saliba, a dor do empate em 1 a 1 na Puskas Arena foi agravada por um problema físico que pode arruinar completamente seus planos para o verão.
O jogador de 25 anos foi um titã na defesa da equipe de Arteta, disputando os 120 minutos completos da partida em Budapeste. No entanto, parece que o francês jogou mesmo com dores, uma decisão que agora pode acarretar graves consequências para a seleção francesa.
- AFP
Preocupações com lesões em torno do astro da França
De acordo com informações do Foot Mercato, Saliba chegou à final com uma pequena lesão que vinha sendo tratada nos bastidores. No entanto, a intensidade da partida decisiva e o caráter exaustivo da batalha de 120 minutos fizeram com que o problema se agravasse significativamente. O zagueiro é agora considerado uma grande dúvida para a campanha da França na Copa do Mundo, cujo início está previsto para 11 de junho na América do Norte.
A notícia será um duro golpe para o técnico da Seleção Francesa, Didier Deschamps, que vê Saliba como um pilar da sua defesa. Com o torneio a poucos dias de distância, a equipe médica trabalhará sem parar para determinar se o jogador do Arsenal conseguirá se recuperar a tempo de se juntar ao elenco ou se será forçado a assistir ao torneio de fora.
Arsenais não conseguem converter na marca do pênalti
As notícias sobre lesões trazem mais uma nuvem de tristeza a um clima já sombrio no elenco do Arsenal. Os jogadores de Arteta estavam prestes a fazer história, mas não conseguiram superar o gigante francês ao longo da noite, acabando por ser forçados a uma tensíssima disputa de pênaltis.
No fim das contas, foi Gabriel, parceiro de Saliba na defesa, quem viu seu pênalti decisivo passar por cima do travessão, entregando o título ao PSG e deixando o time do norte de Londres se perguntando o que poderia ter acontecido. Para Saliba, o desgaste mental da derrota agora se soma à realidade física de uma possível ausência no torneio.
- AFP
Deschamps enfrenta um dilema defensivo
Se Saliba não conseguir se recuperar a tempo, Deschamps será obrigado a recorrer a opções alternativas dentro de seu elenco repleto de estrelas. Ibrahima Konaté continua sendo um substituto de alto nível, enquanto jogadores como Maxence Lacroix, Lucas Hernández e Jules Koundé poderiam oferecer mais profundidade ao elenco dos campeões mundiais de 2018.
No entanto, perder o jogador amplamente considerado o melhor zagueiro direito da Inglaterra é um golpe duro para a seleção francesa. Embora a comissão técnica e os torcedores continuem otimistas, as primeiras avaliações médicas sugerem que as ambições do zagueiro do Arsenal na Copa do Mundo estão seriamente comprometidas após sua lesão em Budapeste.