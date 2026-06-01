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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

A final da Liga dos Campeões traz mais sofrimento para William Saliba! O zagueiro do Arsenal é dúvida para a Copa do Mundo pela França após agravar a lesão na derrota de partir o coração para o PSG

W. Saliba
França
Copa do Mundo
Liga dos Campeões
Arsenal
PSG x Arsenal
Premier League

William Saliba enfrenta uma corrida contra o tempo para estar em forma para a próxima Copa do Mundo na América do Norte, após uma noite devastadora em Budapeste. O jogador titular do Arsenal, que tem sido um pilar da defesa de Mikel Arteta, viu seus sonhos na Liga dos Campeões serem destruídos antes de sofrer um duro golpe em suas ambições internacionais.

  • Desilusão na Liga dos Campeões em Budapeste

    Os sonhos do Arsenal de conquistar a glória europeia foram frustrados da maneira mais cruel na noite de sábado, quando o time foi derrotado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain. Para Saliba, a dor do empate em 1 a 1 na Puskas Arena foi agravada por um problema físico que pode arruinar completamente seus planos para o verão.

    O jogador de 25 anos foi um titã na defesa da equipe de Arteta, disputando os 120 minutos completos da partida em Budapeste. No entanto, parece que o francês jogou mesmo com dores, uma decisão que agora pode acarretar graves consequências para a seleção francesa.


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    Preocupações com lesões em torno do astro da França

    De acordo com informações do Foot Mercato, Saliba chegou à final com uma pequena lesão que vinha sendo tratada nos bastidores. No entanto, a intensidade da partida decisiva e o caráter exaustivo da batalha de 120 minutos fizeram com que o problema se agravasse significativamente. O zagueiro é agora considerado uma grande dúvida para a campanha da França na Copa do Mundo, cujo início está previsto para 11 de junho na América do Norte.

    A notícia será um duro golpe para o técnico da Seleção Francesa, Didier Deschamps, que vê Saliba como um pilar da sua defesa. Com o torneio a poucos dias de distância, a equipe médica trabalhará sem parar para determinar se o jogador do Arsenal conseguirá se recuperar a tempo de se juntar ao elenco ou se será forçado a assistir ao torneio de fora.

  • Arsenais não conseguem converter na marca do pênalti

    As notícias sobre lesões trazem mais uma nuvem de tristeza a um clima já sombrio no elenco do Arsenal. Os jogadores de Arteta estavam prestes a fazer história, mas não conseguiram superar o gigante francês ao longo da noite, acabando por ser forçados a uma tensíssima disputa de pênaltis.

    No fim das contas, foi Gabriel, parceiro de Saliba na defesa, quem viu seu pênalti decisivo passar por cima do travessão, entregando o título ao PSG e deixando o time do norte de Londres se perguntando o que poderia ter acontecido. Para Saliba, o desgaste mental da derrota agora se soma à realidade física de uma possível ausência no torneio.


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    Deschamps enfrenta um dilema defensivo

    Se Saliba não conseguir se recuperar a tempo, Deschamps será obrigado a recorrer a opções alternativas dentro de seu elenco repleto de estrelas. Ibrahima Konaté continua sendo um substituto de alto nível, enquanto jogadores como Maxence Lacroix, Lucas Hernández e Jules Koundé poderiam oferecer mais profundidade ao elenco dos campeões mundiais de 2018.

    No entanto, perder o jogador amplamente considerado o melhor zagueiro direito da Inglaterra é um golpe duro para a seleção francesa. Embora a comissão técnica e os torcedores continuem otimistas, as primeiras avaliações médicas sugerem que as ambições do zagueiro do Arsenal na Copa do Mundo estão seriamente comprometidas após sua lesão em Budapeste.

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