Os sonhos do Arsenal de conquistar a glória europeia foram frustrados da maneira mais cruel na noite de sábado, quando o time foi derrotado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain. Para Saliba, a dor do empate em 1 a 1 na Puskas Arena foi agravada por um problema físico que pode arruinar completamente seus planos para o verão.

O jogador de 25 anos foi um titã na defesa da equipe de Arteta, disputando os 120 minutos completos da partida em Budapeste. No entanto, parece que o francês jogou mesmo com dores, uma decisão que agora pode acarretar graves consequências para a seleção francesa.



