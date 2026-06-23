A final corre o risco de virar um fiasco! Um grande problema da Copa do Mundo fica evidente pela primeira vez

Os dois primeiros jogos disputados aqui entre Brasil e Marrocos (1 a 1) e França e Senegal (3 a 1) ocorreram sob condições climáticas ideais. Mas já na terceira partida, entre Noruega e Senegal (3 a 2), na noite de segunda-feira, horário local, a falta de cobertura do estádio se fez sentir pela primeira vez.

Ainda antes do apito inicial, os torcedores nas arquibancadas já estavam sendo molhados pela chuva. Por um momento, a chuva parou, mas voltou a cair forte na fase final da partida. Logo após o apito final, as autoridades locais chegaram a enviar uma “mensagem de segurança pública” para todos os celulares na região. Nela, recomendava-se que as pessoas procurassem abrigo devido ao “tempo severo”. Na área de imprensa, seguiu-se o aviso: “Não saiam! Todos fiquem dentro do prédio!”

Ao contrário da partida entre França e Iraque, em Filadélfia — localizada a uma hora e meia de carro ao sul —, que precisou ser interrompida por um longo período, este jogo conseguiu, pelo menos, ser disputado normalmente. No entanto, a falta de um teto no “New York New Jersey Stadium” levanta grandes questões quanto ao andamento do torneio: ainda estão programadas cinco partidas neste local — incluindo a final da Copa do Mundo, no dia 19 de julho.