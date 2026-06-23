“New York New Jersey Stadium”: esse é o nome um tanto complicado que o MetLife Stadium, em East Rutherford, receberá durante a Copa do Mundo, a fim de incluir em seu nome tanto sua localização real (Nova Jersey) quanto a metrópole situada a cerca de oito quilômetros de distância (Nova York) e, de forma alguma, um patrocinador que não seja da FIFA (MetLife). Com capacidade para 80.663 pessoas e arquibancadas íngremes, a arena é imponente, mas, ao mesmo tempo, parece um pouco sem alma — não apenas por causa da decoração totalmente cinza — e ainda tem uma grande falha: falta um teto!
Traduzido por
A final corre o risco de virar um fiasco! Um grande problema da Copa do Mundo fica evidente pela primeira vez
Os dois primeiros jogos disputados aqui entre Brasil e Marrocos (1 a 1) e França e Senegal (3 a 1) ocorreram sob condições climáticas ideais. Mas já na terceira partida, entre Noruega e Senegal (3 a 2), na noite de segunda-feira, horário local, a falta de cobertura do estádio se fez sentir pela primeira vez.
Ainda antes do apito inicial, os torcedores nas arquibancadas já estavam sendo molhados pela chuva. Por um momento, a chuva parou, mas voltou a cair forte na fase final da partida. Logo após o apito final, as autoridades locais chegaram a enviar uma “mensagem de segurança pública” para todos os celulares na região. Nela, recomendava-se que as pessoas procurassem abrigo devido ao “tempo severo”. Na área de imprensa, seguiu-se o aviso: “Não saiam! Todos fiquem dentro do prédio!”
Ao contrário da partida entre França e Iraque, em Filadélfia — localizada a uma hora e meia de carro ao sul —, que precisou ser interrompida por um longo período, este jogo conseguiu, pelo menos, ser disputado normalmente. No entanto, a falta de um teto no “New York New Jersey Stadium” levanta grandes questões quanto ao andamento do torneio: ainda estão programadas cinco partidas neste local — incluindo a final da Copa do Mundo, no dia 19 de julho.
- AFP
Final da Copa do Mundo: quais teriam sido as alternativas de estádio?
Ao escolherem o estádio da final, a FIFA e os três países anfitriões assumiram conscientemente o risco de que seu maior espetáculo, no sentido mais literal da palavra, fosse por água abaixo. Que, na pior das hipóteses, a partida tivesse que ser interrompida ou adiada, e que os torcedores ficassem completamente encharcados (ou, caso o jogo comece às 15h, horário local, fossem assados sob o sol escaldante). E isso em ingressos que custam milhares de euros e que, na plataforma oficial de revenda da FIFA, já estão sendo negociados por centenas de milhares de euros. Calor extremo, assim como tempestades violentas, não são, de forma alguma, incomuns nesta época do ano na região.
No entanto, haveria até mesmo várias boas alternativas. Por exemplo, o maior estádio do torneio: o Estádio dos Astecas, na Cidade do México, tem, segundo dados oficiais, 161 lugares a mais do que a Arena em East Rutherford. Também teria sido óbvio escolher um dos quatro estádios com cobertura em Los Angeles, Houston, Dallas ou Atlanta. Todos eles dispõem de uma capacidade aceitável para uma final da Copa do Mundo, de cerca de 70.000 lugares.
- Getty Images Sport
A Alemanha enfrenta o Equador nesta quinta-feira, em East Rutherford
Independentemente da escolha do estádio para a final, o próprio fato de a arena em East Rutherford não ter cobertura é surpreendente. Afinal, a sede dos clubes da NFL New York Giants e New York Jets só foi inaugurada em 2010 e é, no geral, extremamente moderna. Durante o planejamento, discutiu-se a possibilidade de instalar uma cobertura, mas, por questões de custo, a ideia acabou não sendo implementada. Mesmo assim, a construção do estádio custou a impressionante quantia de 1,6 bilhão de dólares.
A final da última Copa do Mundo nos EUA, em 1994, aliás, também foi disputada em um estádio sem teto: o lendário Rose Bowl Stadium, em Pasadena, perto de Los Angeles, que desta vez não servirá como sede. Ali existe, aliás, um novo estádio coberto que teria sido a escolha ideal para a final de 2026.
A próxima partida em East Rutherford acontece na quinta-feira — e será o confronto da Alemanha contra o Equador. O pontapé inicial está marcado para as 16h, horário local, e, segundo a previsão atual, o tempo estará ensolarado. A possível partida das oitavas de final da Alemanha contra a França seria disputada no estádio de Filadélfia, que também não possui cobertura.