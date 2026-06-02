A filha da lenda do Manchester United, Roy Keane, se casou com o zagueiro do Southampton, Taylor Harwood-Bellis, em uma cerimônia luxuosa no campo

O casamento do casal marca o ponto alto de um relacionamento de longa data, no qual Harwood-Bellis fez o pedido durante uma escapada romântica na costa da Itália em 2024.

O vínculo entre eles cresceu significativamente nos últimos anos, e eles já são pais de uma filha, Iris, que vieram ao mundo no início de dezembro.

Ter uma figura como Keane como sogro pode ser assustador para a maioria, mas Harwood-Bellis já falou anteriormente sobre a influência positiva que o irlandês tem em sua carreira. Ele observou: “Ele é uma das pessoas, além da minha família imediata, que eu sei com certeza que tem apenas os meus interesses em mente. Nos conselhos que ele me dá, sei que ele tem o meu melhor interesse no coração, então ele me ajudou nas decisões.”



