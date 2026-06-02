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A filha da lenda do Manchester United, Roy Keane, se casou com o zagueiro do Southampton, Taylor Harwood-Bellis, em uma cerimônia luxuosa no campo
Um casamento repleto de celebridades em Wiltshire
O mundo do futebol compareceu em peso quando Leah Keane, filha de 24 anos do ex-capitão do United Roy, uniu-se oficialmente à família do zagueiro central do Southampton, Harwood-Bellis. A cerimônia aconteceu na noite de sábado na exclusiva Kin House, em Wiltshire, proporcionando um cenário intimista e elegante para o casamento de grande repercussão.
Leah compartilhou sua alegria com os seguidores nas redes sociais, postando uma série de fotos e vídeos dos bastidores que capturaram a essência do dia. Aceitando a mudança em seu status, ela legendou sua postagem com “Ontem à noite como uma Keane”, enquanto se preparava para iniciar seu novo capítulo ao lado do jogador da seleção juvenil da Inglaterra.
A caminhada até o altar
O casamento do casal marca o ponto alto de um relacionamento de longa data, no qual Harwood-Bellis fez o pedido durante uma escapada romântica na costa da Itália em 2024.
O vínculo entre eles cresceu significativamente nos últimos anos, e eles já são pais de uma filha, Iris, que vieram ao mundo no início de dezembro.
Ter uma figura como Keane como sogro pode ser assustador para a maioria, mas Harwood-Bellis já falou anteriormente sobre a influência positiva que o irlandês tem em sua carreira. Ele observou: “Ele é uma das pessoas, além da minha família imediata, que eu sei com certeza que tem apenas os meus interesses em mente. Nos conselhos que ele me dá, sei que ele tem o meu melhor interesse no coração, então ele me ajudou nas decisões.”
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Elogios calorosos do durão
Conhecido por sua abordagem direta nas análises e em relação aos padrões dos jogadores, Keane tem elogiado de forma atípica o caráter e a habilidade de seu novo genro. A lenda do United fez uma avaliação muito positiva depois que o zagueiro marcou em sua estreia pela seleção inglesa contra a República da Irlanda, em Wembley, em 2024.
Keane expressou sua aprovação na ocasião, afirmando: “É bom para ele ter feito sua estreia e ele é um jogador que representa uma ameaça ao gol. É um rapaz legal e sua família fez um ótimo trabalho. É realmente um rapaz legal.”
Esse apoio público de um dos críticos mais notoriamente exigentes do futebol sugere que Harwood-Bellis mais do que conquistou seu lugar na família.
A atenção volta-se para o campo
Embora o fim de semana tenha sido uma celebração de conquistas pessoais, a realidade do futebol profissional logo voltará para Harwood-Bellis. O zagueiro está atualmente se preparando para mais uma temporada na Championship com o Southampton, após um final polêmico da temporada anterior, em que o clube perdeu a chance de subir de divisão.
O Saints se viu envolvido no escândalo “Spygate” após ser flagrado monitorando um treino do Middlesbrough, o que resultou em sua expulsão dos play-offs.