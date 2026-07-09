A FIGC comemora o vigésimo aniversário da Alemanha 2006. Malagò: “Os sucessos do passado são um incentivo para o futuro”

No dia do vigésimo aniversário do quarto título mundial conquistado pela Seleção Italiana, em 9 de julho de 2006, a FIGC celebra o triunfo em Berlim com um especial intitulado “Nós, os Campeões de 2006”, publicado na plataforma digital Vivo Azzurro TV e em seus canais nas redes sociais. Uma homenagem à façanha realizada pelos Azzurri através das palavras de alguns dos grandes protagonistas daquela Copa do Mundo, do ex-técnico Marcello Lippi a Gigi Buffon, de Alessandro Del Piero a Francesco Totti. Além disso, há depoimentos de Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi e a comovente lembrança de Nicola Riva, filho do inesquecível campeão e gerente da seleção italiana Gigi Riva.