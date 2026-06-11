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A FIFA revoluciona o sistema de transferências ao introduzir cláusulas de rescisão obrigatórias e reduzir as taxas, após acordo com o sindicato dos jogadores
Cláusulas de liberação obrigatória ganham alcance global
A FIFA anunciou que as cláusulas de rescisão passarão a ser um requisito obrigatório em todos os contratos de jogadores profissionais. Esse sistema, que tem sido uma constante no futebol espanhol há décadas, passará a ser aplicado globalmente para garantir a livre circulação de jogadores e impedir que os clubes retenham talentos contra a sua vontade por meio de valores exorbitantes e inegociáveis.
A decisão segue o caso histórico de Lassana Diarra, que destacou falhas profundamente enraizadas no antigo Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP). Ao obrigar tanto os clubes quanto os jogadores a concordarem com um valor fixo de rescisão desde o início do contrato, o órgão regulador, liderado pelo presidente Gianni Infantino, visa reduzir as longas negociações de transferência e as disputas legais sobre avaliação. Essas mudanças estão programadas para entrar oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 2027.
- AFP
O Caso Diarra
Diarra, o ex-meio-campista francês, contestou as regras de transferência da FIFA após uma disputa contratual com o Lokomotiv Moscou em 2014. O clube russo rescindiu seu contrato, acusando-o de violar suas obrigações contratuais, enquanto a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA ordenou que o jogador pagasse aproximadamente € 10,5 milhões em indenização. Ao mesmo tempo, o time belga Royal Charleroi Sporting Club tentou contratar Diarra, mas não estava disposto a prosseguir sem garantias de que não seria responsabilizado solidariamente pela indenização devida ao Lokomotiv.
De acordo com os regulamentos da FIFA na época, tais garantias não estavam disponíveis, o que levou ao fracasso da transferência. Diarra, posteriormente, moveu uma ação judicial contra a FIFA e a Federação Belga de Futebol, argumentando que as regras restringiam ilegalmente a liberdade de circulação dos jogadores e as oportunidades de emprego dentro da União Europeia.
Em outubro de 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que certos regulamentos da FIFA relativos a quebras de contrato e transferências de jogadores eram incompatíveis com a legislação da União Europeia, concluindo que eles poderiam impedir a livre circulação de trabalhadores e restringir a concorrência. A decisão levou a FIFA a revisar e reformar sua estrutura de transferências, resultando na introdução de um novo sistema regulatório com vigência prevista para 2027.
Jogadores receberão uma parte das taxas de transferência
A revolução se estende à distribuição financeira das transações de transferência, com os jogadores agora tendo direito a uma porcentagem direta dos custos de sua própria transferência. De acordo com as novas regras, os jogadores participarão de suas transferências com uma participação de 5% do valor total da operação. Para aqueles com um salário anual fixo inferior a €150.000, receber essa parcela de 5% da compensação fixa pela transferência será obrigatório.
Existem salvaguardas específicas em vigor relativas a esse direito financeiro; embora um jogador possa renunciar parcialmente a ele, a porcentagem nunca poderá ser inferior ao maior dos dois valores: a remuneração fixa do jogador no último ano de seu contrato ou 2,5% do valor total da compensação fixa de transferência. Para garantir o cumprimento, quaisquer atrasos nos pagamentos tratados pelo Tribunal de Futebol passarão a incorrer em uma taxa de juros de 8%.
- AFP
Acordo histórico de paz com a FIFPro
As reformas também introduzem uma mudança significativa para os jovens talentos, permitindo que os clubes assinem contratos de cinco anos com jogadores menores de 18 anos, abandonando o limite anterior de três anos. No entanto, isso está sujeito a condições rigorosas: o jogador deve ter estado registrado no clube por um período específico antes da assinatura, o contrato deve atender a certos requisitos salariais e os clubes estão limitados a um número definido desses contratos de longo prazo com jovens por temporada.
Para zelar pela saúde do esporte, foi criada uma nova Plataforma Global de Diálogo Social entre a FIFA, a FIFPro, a Associação Mundial de Ligas (WLA) e a Associação Europeia de Clubes (ECA). Esse órgão se concentrará no bem-estar dos jogadores, incluindo normas de saúde e segurança no trabalho, bem como disposições específicas para gravidez, adoção e licença familiar. As decisões dentro dessa plataforma devem ser tomadas por consenso unânime antes de serem implementadas na estrutura regulatória da FIFA.
Fundamentalmente, essa reformulação regulatória marca o fim de um período de disputas judiciais entre o órgão regulador e o sindicato dos jogadores. Como parte do acordo, a FIFPro e suas federações membros concordaram em retirar todas as ações judiciais e litígios pendentes contra a FIFA relativos ao sistema de transferências. Isso garante que todas as partes agora trabalhem sob uma estrutura unificada que respeita o papel da FIFA como autoridade reguladora global.