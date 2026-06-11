A FIFA revoluciona o sistema de transferências ao introduzir cláusulas de rescisão obrigatórias e reduzir as taxas, após acordo com o sindicato dos jogadores

Diarra, o ex-meio-campista francês, contestou as regras de transferência da FIFA após uma disputa contratual com o Lokomotiv Moscou em 2014. O clube russo rescindiu seu contrato, acusando-o de violar suas obrigações contratuais, enquanto a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA ordenou que o jogador pagasse aproximadamente € 10,5 milhões em indenização. Ao mesmo tempo, o time belga Royal Charleroi Sporting Club tentou contratar Diarra, mas não estava disposto a prosseguir sem garantias de que não seria responsabilizado solidariamente pela indenização devida ao Lokomotiv.

De acordo com os regulamentos da FIFA na época, tais garantias não estavam disponíveis, o que levou ao fracasso da transferência. Diarra, posteriormente, moveu uma ação judicial contra a FIFA e a Federação Belga de Futebol, argumentando que as regras restringiam ilegalmente a liberdade de circulação dos jogadores e as oportunidades de emprego dentro da União Europeia.

Em outubro de 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que certos regulamentos da FIFA relativos a quebras de contrato e transferências de jogadores eram incompatíveis com a legislação da União Europeia, concluindo que eles poderiam impedir a livre circulação de trabalhadores e restringir a concorrência. A decisão levou a FIFA a revisar e reformar sua estrutura de transferências, resultando na introdução de um novo sistema regulatório com vigência prevista para 2027.