A FIFA proíbe imagem polêmica: Haiti precisa mudar camisa antes do início da Copa do Mundo

O Haiti estreia no domingo (3h, horário da Europa Central) em Boston contra a Escócia em sua primeira Copa do Mundo em 52 anos. A seleção caribenha, considerada azarão, enfrentará também no Grupo C o Brasil, pentacampeão mundial, e o Marrocos, campeão africano.

“Sabemos que as pessoas talvez tenham uma imagem negativa do nosso país, que ele tem muitos problemas, mas isso vai trazer muitas coisas boas para o país, para o povo e para a minha família”, disse o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde à AFP antes do início da competição. Na seleção haitiana de 26 jogadores está também o goleiro Josué Duverger, do FC Cosmos Koblenz, da Oberliga.