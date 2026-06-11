A camisa exibia uma ilustração da Batalha de Vertières, ocorrida em 1803, que garantiu a independência do Haiti. A equipe já havia usado essa camisa em dois jogos de preparação na Flórida antes da intervenção da FIFA.
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A FIFA proíbe imagem polêmica: Haiti precisa mudar camisa antes do início da Copa do Mundo
A fabricante colombiana Saeta informou agora que reformulou a camisa para estar em conformidade com as normas. No entanto, segundo a empresa, a camisa original também "não tinha a intenção de ser uma declaração política", mas apenas "uma homenagem aos homens e mulheres que lutam todos os dias pelo futuro do Haiti".
"Sabemos que as pessoas talvez tenham uma imagem negativa do nosso país"
O Haiti estreia no domingo (3h, horário da Europa Central) em Boston contra a Escócia em sua primeira Copa do Mundo em 52 anos. A seleção caribenha, considerada azarão, enfrentará também no Grupo C o Brasil, pentacampeão mundial, e o Marrocos, campeão africano.
“Sabemos que as pessoas talvez tenham uma imagem negativa do nosso país, que ele tem muitos problemas, mas isso vai trazer muitas coisas boas para o país, para o povo e para a minha família”, disse o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde à AFP antes do início da competição. Na seleção haitiana de 26 jogadores está também o goleiro Josué Duverger, do FC Cosmos Koblenz, da Oberliga.