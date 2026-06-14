A FIFA pagará ao árbitro somali Omar Artan o valor total de sua remuneração pela Copa do Mundo, após ele ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos

Em uma demonstração significativa de apoio, segundo a BBC Sport, a FIFA teria confirmado que Artan receberá integralmente sua remuneração pelo torneio, independentemente de não ter podido entrar em campo. Embora os árbitros geralmente recebam seus salários após o término da Copa do Mundo, a entidade que rege o futebol mundial tomou medidas para garantir que o árbitro somali não seja penalizado financeiramente pelas complicações de viagem que encerraram seu sonho prematuramente.

Artan havia chegado à Flórida com grandes esperanças de representar seu país no maior palco do futebol. No entanto, sua jornada foi interrompida quando as autoridades americanas rejeitaram seu passaporte diplomático e seu visto de entrada única, levando à sua deportação imediata. Apesar das circunstâncias infelizes, os dirigentes da FIFA prestaram assistência ao árbitro durante sua escala em Istambul, antes de ele retornar para casa, em Mogadíscio.