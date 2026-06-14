(C)Getty Images
Traduzido por
A FIFA pagará ao árbitro somali Omar Artan o valor total de sua remuneração pela Copa do Mundo, após ele ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos
A FIFA se compromete a efetuar o pagamento integral, apesar da ausência
Em uma demonstração significativa de apoio, segundo a BBC Sport, a FIFA teria confirmado que Artan receberá integralmente sua remuneração pelo torneio, independentemente de não ter podido entrar em campo. Embora os árbitros geralmente recebam seus salários após o término da Copa do Mundo, a entidade que rege o futebol mundial tomou medidas para garantir que o árbitro somali não seja penalizado financeiramente pelas complicações de viagem que encerraram seu sonho prematuramente.
Artan havia chegado à Flórida com grandes esperanças de representar seu país no maior palco do futebol. No entanto, sua jornada foi interrompida quando as autoridades americanas rejeitaram seu passaporte diplomático e seu visto de entrada única, levando à sua deportação imediata. Apesar das circunstâncias infelizes, os dirigentes da FIFA prestaram assistência ao árbitro durante sua escala em Istambul, antes de ele retornar para casa, em Mogadíscio.
- Getty
Surgem acusações de interrogatórios e atos de terrorismo
Os detalhes em torno da exclusão de Artan geraram intensa discussão na comunidade do futebol. Autoridades do governo dos Estados Unidos alegaram que Artan teve sua entrada barrada devido a uma suposta “associação com membros suspeitos de organizações terroristas”. Durante uma provação de 11 horas no aeroporto, os agentes de fronteira o interrogaram sobre possíveis ligações com o grupo militante Al Shabab.
Artan negou veementemente qualquer ligação desse tipo e expressou sua profunda tristeza com a situação. “Eu tinha os documentos certos e tudo mais. Eu tinha o visto certo”, explicou Artan. “Sou simplesmente um árbitro tentando realizar o sonho da minha vida: vir para a Copa do Mundo.”
Estrela em ascensão da arbitragem africana
Apesar do revés na América do Norte, Artan continua sendo um dos árbitros mais respeitados do futebol africano. Ele teve um ano de 2025 brilhante, tendo sido nomeado o árbitro masculino do ano pela Confederação Africana de Futebol (CAF). Seu currículo inclui partidas de grande destaque, como a segunda partida da final da Liga dos Campeões Africana entre o Pyramids FC e o Mamelodi Sundowns.
Sua experiência internacional é vasta, tendo apitado partidas na Copa do Mundo Sub-20 no Chile, incluindo a prestigiosa disputa pelo terceiro lugar. Artan também teve destaque durante a Copa Africana das Nações em 2024 e 2025, consolidando sua reputação como um árbitro de primeira linha, capaz de lidar com ambientes de alta pressão em todo o continente e além.
- AFP
Perspectivas para a Supercopa da UEFA
Embora a Copa do Mundo continue sendo uma oportunidade perdida por enquanto, a carreira de Artan deve continuar no mais alto nível da Europa. Ele foi convidado para arbitrar o próximo confronto da Supercopa da UEFA entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, em Salzburgo, na Áustria. Essa prestigiosa nomeação, marcada para 12 de agosto, é uma prova de seu prestígio na comunidade arbitral mundial.
Artan foi recebido com calorosas boas-vindas e expressou sua gratidão aos seus apoiadores. Ele permanece imperturbável diante dos recentes acontecimentos e já está de olho no próximo grande torneio internacional. “Agradeci ao meu povo e ao meu país”, disse ele, ao mesmo tempo em que prometeu continuar seu trabalho árduo para arbitrar na Copa do Mundo de 2030.