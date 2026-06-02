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A FIFA lança o Projeto Saúde e Desempenho Feminino para oferecer melhor apoio às jogadoras de futebol
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Projeto de Saúde e Desempenho Feminino da FIFA
O Projeto Saúde e Desempenho Feminino da FIFA foi criado para promover a pesquisa e o conhecimento sobre as atletas, com o objetivo de ajudar as jogadoras a receberem um apoio mais personalizado ao longo de suas carreiras.
A iniciativa foi concebida para proporcionar uma compreensão mais completa da atleta, levando em conta as necessidades individuais e ambientais, ao mesmo tempo em que adapta o apoio para otimizar a saúde e o desempenho gerais.
O projeto também aborda uma questão de longa data no esporte: as atletas femininas têm sido frequentemente treinadas, orientadas e avaliadas por meio de sistemas criados tendo os homens em mente.
O projeto abrange vários tópicos-chave, incluindo:
Fisiologia
feminina Idade
reprodutiva Acompanhamento
da saúde menstrual Gravidez e pós-parto
Fertilidade
Menopausa
Saúde
pélvica Nutrição
Recuperação
Sono
Força e condicionamento físico
Triagem e mapeamento
O que a FIFA disse
“O objetivo da FIFA é otimizar a saúde, o bem-estar e o desempenho de todas as jogadoras de futebol, além de ampliar o conhecimento sobre as mulheres e meninas no futebol em todos os níveis da modalidade”, afirmou Dame Sarai Bareman, diretora de futebol feminino da FIFA.
“Juntos, podemos fazer muito mais para apoiar melhor nosso número crescente de jogadoras e garantir que elas sejam treinadas, apoiadas e compreendidas de acordo com suas necessidades específicas como mulheres.”
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É o momento certo
Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, a FIFA está dedicando maior atenção à pesquisa e à educação específicas para a saúde e o desempenho das mulheres.
O torneio de 2027 marcará a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA, tornando esta iniciativa um passo oportuno para garantir que as jogadoras recebam apoio com as necessidades das atletas femininas em primeiro plano.
E agora?
O projeto já está em funcionamento, e todas as 211 Federações Membros da FIFA podem acessar a iniciativa e seus 13 módulos educacionais.