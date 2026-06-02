A FIFA lança o Projeto Saúde e Desempenho Feminino para oferecer melhor apoio às jogadoras de futebol

O Projeto Saúde e Desempenho Feminino da FIFA foi criado para promover a pesquisa e o conhecimento sobre as atletas, com o objetivo de ajudar as jogadoras a receberem um apoio mais personalizado ao longo de suas carreiras.

A iniciativa foi concebida para proporcionar uma compreensão mais completa da atleta, levando em conta as necessidades individuais e ambientais, ao mesmo tempo em que adapta o apoio para otimizar a saúde e o desempenho gerais.

O projeto também aborda uma questão de longa data no esporte: as atletas femininas têm sido frequentemente treinadas, orientadas e avaliadas por meio de sistemas criados tendo os homens em mente.

O projeto abrange vários tópicos-chave, incluindo:

Fisiologia

feminina Idade

reprodutiva Acompanhamento

da saúde menstrual Gravidez e pós-parto

Fertilidade

Menopausa

Saúde

pélvica Nutrição

Recuperação

Sono

Força e condicionamento físico

Triagem e mapeamento