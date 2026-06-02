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A FIFA lança o Projeto Saúde e Desempenho Feminino para oferecer melhor apoio às jogadoras de futebol

Futebol feminino
World Cup

A FIFA lançou o Projeto Saúde e Desempenho Feminino, uma iniciativa que visa promover a pesquisa, a educação e o apoio às jogadoras de futebol em todos os níveis do esporte, com foco em métodos de treinamento, recursos de saúde e orientação de desempenho concebidos especificamente para atletas do sexo feminino, à medida que o futebol feminino continua a crescer em todo o mundo.

  • England Women TrainingGetty

    Projeto de Saúde e Desempenho Feminino da FIFA

    O Projeto Saúde e Desempenho Feminino da FIFA foi criado para promover a pesquisa e o conhecimento sobre as atletas, com o objetivo de ajudar as jogadoras a receberem um apoio mais personalizado ao longo de suas carreiras.

    A iniciativa foi concebida para proporcionar uma compreensão mais completa da atleta, levando em conta as necessidades individuais e ambientais, ao mesmo tempo em que adapta o apoio para otimizar a saúde e o desempenho gerais.

    O projeto também aborda uma questão de longa data no esporte: as atletas femininas têm sido frequentemente treinadas, orientadas e avaliadas por meio de sistemas criados tendo os homens em mente.

    O projeto abrange vários tópicos-chave, incluindo:

    Fisiologia
    feminina Idade
    reprodutiva Acompanhamento
    da saúde menstrual Gravidez e pós-parto
    Fertilidade
    Menopausa
    Saúde
    pélvica Nutrição
    Recuperação
    Sono
    Força e condicionamento físico
    Triagem e mapeamento

    • Publicidade

  • O que a FIFA disse

    “O objetivo da FIFA é otimizar a saúde, o bem-estar e o desempenho de todas as jogadoras de futebol, além de ampliar o conhecimento sobre as mulheres e meninas no futebol em todos os níveis da modalidade”, afirmou Dame Sarai Bareman, diretora de futebol feminino da FIFA.

    “Juntos, podemos fazer muito mais para apoiar melhor nosso número crescente de jogadoras e garantir que elas sejam treinadas, apoiadas e compreendidas de acordo com suas necessidades específicas como mulheres.”

  • United States v Italy - International FriendlyGetty Images Sport

    É o momento certo

    Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, a FIFA está dedicando maior atenção à pesquisa e à educação específicas para a saúde e o desempenho das mulheres.

    O torneio de 2027 marcará a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA, tornando esta iniciativa um passo oportuno para garantir que as jogadoras recebam apoio com as necessidades das atletas femininas em primeiro plano.

  • E agora?

    O projeto já está em funcionamento, e todas as 211 Federações Membros da FIFA podem acessar a iniciativa e seus 13 módulos educacionais.