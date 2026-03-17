A FIFA e o YouTube anunciam acordo para a Copa do Mundo com o objetivo de transmitir os primeiros 10 minutos das partidas, numa tentativa de aumentar a audiência entre os jovens

Em uma iniciativa destinada a atrair a atenção da Geração Z e do público mais jovem, a FIFA anunciou o que descreve como uma “parceria revolucionária” com o YouTube.

A colaboração permitirá que emissoras com direitos de transmissão transmitam trechos de partidas ao vivo diretamente na plataforma durante o torneio, que está programado para acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho.

O cerne da estratégia envolve incentivar os detentores de direitos a transmitir os primeiros 10 minutos das partidas ao vivo no YouTube, segundo reportagem da Associated Press. Essa abordagem de “aperitivo” tem como objetivo atrair os espectadores logo no início e, em seguida, direcioná-los para a televisão aberta tradicional ou aplicativos oficiais de streaming para assistirem ao restante da competição de 104 jogos.