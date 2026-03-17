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A FIFA e o YouTube anunciam acordo para a Copa do Mundo com o objetivo de transmitir os primeiros 10 minutos das partidas, numa tentativa de aumentar a audiência entre os jovens
Uma abordagem com prioridade digital para 2026
Em uma iniciativa destinada a atrair a atenção da Geração Z e do público mais jovem, a FIFA anunciou o que descreve como uma “parceria revolucionária” com o YouTube.
A colaboração permitirá que emissoras com direitos de transmissão transmitam trechos de partidas ao vivo diretamente na plataforma durante o torneio, que está programado para acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho.
O cerne da estratégia envolve incentivar os detentores de direitos a transmitir os primeiros 10 minutos das partidas ao vivo no YouTube, segundo reportagem da Associated Press. Essa abordagem de “aperitivo” tem como objetivo atrair os espectadores logo no início e, em seguida, direcioná-los para a televisão aberta tradicional ou aplicativos oficiais de streaming para assistirem ao restante da competição de 104 jogos.
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Transmissão completa dos jogos e acesso ao arquivo
Além dos trechos iniciais das partidas, o acordo abre caminho para uma cobertura mais abrangente na plataforma. A FIFA declarou que as emissoras “poderão transmitir integralmente uma seleção de partidas em seus canais do YouTube, atraindo públicos globais e divulgando onde assistir a mais jogos da competição”. Espera-se que essa flexibilidade aumente significativamente o alcance do torneio em regiões onde as assinaturas tradicionais de TV a cabo estão em declínio.
A nostalgia também terá um papel importante na parceria. A FIFA se comprometeu a compartilhar uma parte significativa de seu prestigioso arquivo da Copa do Mundo no YouTube, incluindo “partidas antigas na íntegra e muitos outros momentos icônicos da história do esporte”, garantindo que a plataforma se torne um centro tanto para atualizações ao vivo quanto para análises históricas aprofundadas.
Acesso sem precedentes para criadores de conteúdo
Com base na parceria estabelecida durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar — onde o YouTube atuou como patrocinador de nível secundário —, a edição de 2026 contará com uma integração ainda mais profunda com personalidades digitais independentes. A FIFA confirmou que concederá “a um grupo global de criadores do YouTube acesso sem precedentes” durante o torneio ampliado, para capturar conteúdo dos bastidores que normalmente não é exibido nas transmissões padrão.
Ao trazer influenciadores para os estádios e campos de treinamento, a entidade que rege o futebol mundial espera criar uma experiência mais imersiva. O objetivo é ir além dos 90 minutos em campo e oferecer uma transmissão de conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se adapte aos hábitos dos fãs que vivem no celular e consomem futebol por meio de destaques nas redes sociais e vlogs.
- AFP
Ampliando o alcance global da Copa do Mundo
Embora os termos financeiros do acordo não tenham sido divulgados, o valor estratégico para a FIFA é evidente, uma vez que a entidade busca maximizar o potencial comercial da primeira Copa do Mundo com 48 seleções da história. Ao reduzir as barreiras de acesso por meio do YouTube, a FIFA aposta que essa maior acessibilidade se traduzirá em um maior engajamento geral e em lealdade à marca a longo prazo entre a próxima geração de torcedores de futebol.
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