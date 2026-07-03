A FIFA defende a decisão do VAR de anular o gol de empate da Croácia nos acréscimos por causa de um toque com o cabelo, garantindo a classificação de Portugal

Portugal garantiu a classificação depois que o gol de empate da Croácia, marcado nos acréscimos, foi anulado após uma revisão do VAR. Gonçalo Ramos parecia ter garantido a vitória ao colocar Portugal à frente por 2 a 1 com um cabeceio aos quatro minutos dos acréscimos, antes de Josko Gvardiol balançar as redes nove minutos depois, provocando a comemoração dos croatas.

O gol foi inicialmente validado porque parecia que Matanovic não havia tocado no cruzamento de Ivan Perišić antes de Mario Pašalić se envolver na jogada. No entanto, o árbitro Espen Eskas foi encaminhado ao monitor à beira do campo depois que a Tecnologia de Bola Conectada detectou um leve contato de Matanovic.

O toque, que não foi visível nos replays da televisão, significava que Pasalic estava em impedimento antes de dar a assistência para Gvardiol. O gol foi, consequentemente, anulado, preservando a vantagem de Portugal e acabando com as esperanças da Croácia.