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A FIFA defende a decisão do VAR de anular o gol de empate da Croácia nos acréscimos por causa de um toque com o cabelo, garantindo a classificação de Portugal
O gol da Croácia no último suspiro foi anulado
Portugal garantiu a classificação depois que o gol de empate da Croácia, marcado nos acréscimos, foi anulado após uma revisão do VAR. Gonçalo Ramos parecia ter garantido a vitória ao colocar Portugal à frente por 2 a 1 com um cabeceio aos quatro minutos dos acréscimos, antes de Josko Gvardiol balançar as redes nove minutos depois, provocando a comemoração dos croatas.
O gol foi inicialmente validado porque parecia que Matanovic não havia tocado no cruzamento de Ivan Perišić antes de Mario Pašalić se envolver na jogada. No entanto, o árbitro Espen Eskas foi encaminhado ao monitor à beira do campo depois que a Tecnologia de Bola Conectada detectou um leve contato de Matanovic.
O toque, que não foi visível nos replays da televisão, significava que Pasalic estava em impedimento antes de dar a assistência para Gvardiol. O gol foi, consequentemente, anulado, preservando a vantagem de Portugal e acabando com as esperanças da Croácia.
A FIFA divulga comunicado oficial sobre a decisão
Após a partida, a FIFA divulgou um comunicado no X explicando por que o gol foi anulado. A entidade afirmou que os dados coletados pelo sensor dentro da bola oficial Adidas Trionda confirmaram o toque decisivo de Matanovic e corroboraram a revisão em campo.
A FIFA declarou: “De acordo com os dados fornecidos pela tecnologia Connected Ball incorporada à @adidasfootball Trionda, a bola oficial da @FIFAWorldCup, ficou comprovado que houve contato por parte do jogador nº 20 da Croácia, Igor Matanović, na jogada que resultou no gol contra Portugal, permitindo que o árbitro determinasse corretamente o impedimento e anulasse o gol.”
A tecnologia “Connected Ball” se mostra decisiva
A decisão foi tomada com base na Tecnologia da Bola Conectada. Embora o contato tenha sido muito leve para ser percebido a olho nu ou em replays convencionais, o sensor dentro da bola gerou dados que permitiram ao VAR confirmar a infração de impedimento.
O comunicado continuou: “Os sensores IMU incorporados à bola Trionda são capazes de detectar qualquer contato, mesmo que mínimo, exibido aos telespectadores na transmissão como um ‘gráfico de batimento cardíaco’, e proporcionam aos árbitros um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas.”
- AFP
Portugal segue em frente, enquanto a Croácia é eliminada
Essa vitória garantiu a classificação de Portugal para as oitavas de final, onde enfrentará a Espanha no Dallas Stadium na segunda-feira. A trajetória da Croácia, no entanto, chegou ao fim. A derrota marca uma eliminação amarga para Luka Modric e sua equipe, que estiveram a poucos instantes de forçar um desfecho diferente, antes que a tecnologia acabasse decidindo o resultado da partida.
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