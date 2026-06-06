A FIFA dá mais uma reviravolta dramática ao revogar a proibição das garrafas de água na Copa do Mundo, após forte reação negativa

A Associação de Torcedores de Futebol esteve entre os críticos mais ferrenhos da política.

“Mais uma vez, nesta Copa do Mundo, os torcedores vêm em último lugar, e não em primeiro”, disse o porta-voz. “O calor e a umidade são uma preocupação real para o bem-estar dos torcedores; deveria ser isso o foco principal da FIFA, e não a capacidade de vender mais água engarrafada a preços inflacionados.”

A questão também atraiu críticas do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que questionou o raciocínio por trás da proibição.

“Isso é simplesmente errado. E não consigo deixar de pensar que se trata de ganhar dinheiro”, disse Starmer àLBC. “Então, você não pode levar garrafas plásticas, mas pode comprar uma garrafa de água quando estiver no meio da multidão? E ainda por cima será cara. Os ingressos em si custam uma fortuna, muito caros na minha opinião. Portanto, o preço dos ingressos é muito alto. E essa é uma política errada.”