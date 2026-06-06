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A FIFA dá mais uma reviravolta dramática ao revogar a proibição das garrafas de água na Copa do Mundo, após forte reação negativa
A FIFA revoga política controversa sobre estádios
A FIFA restabeleceu sua política original para os estádios da Copa do Mundo após crescentes críticas à decisão de proibir os torcedores de levar garrafas de água reutilizáveis vazias para os locais dos jogos, segundo o The Athletic. A controvérsia começou quando a FIFA atualizou seu código de conduta para os estádios pouco antes do torneio, removendo uma cláusula que anteriormente permitia aos torcedores levar garrafas plásticas reutilizáveis vazias e transparentes de até um litro. Os portadores de ingressos foram informados da mudança por e-mail em 2 de junho.
A medida provocou uma reação imediata, com grupos de torcedores acusando a FIFA de colocar os interesses comerciais à frente do bem-estar dos torcedores. As preocupações aumentaram com a perspectiva de os torcedores assistirem aos jogos sob calor extremo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, sendo obrigados a comprar bebidas dentro dos estádios.
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Críticos questionam as prioridades da FIFA
A Associação de Torcedores de Futebol esteve entre os críticos mais ferrenhos da política.
“Mais uma vez, nesta Copa do Mundo, os torcedores vêm em último lugar, e não em primeiro”, disse o porta-voz. “O calor e a umidade são uma preocupação real para o bem-estar dos torcedores; deveria ser isso o foco principal da FIFA, e não a capacidade de vender mais água engarrafada a preços inflacionados.”
A questão também atraiu críticas do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que questionou o raciocínio por trás da proibição.
“Isso é simplesmente errado. E não consigo deixar de pensar que se trata de ganhar dinheiro”, disse Starmer àLBC. “Então, você não pode levar garrafas plásticas, mas pode comprar uma garrafa de água quando estiver no meio da multidão? E ainda por cima será cara. Os ingressos em si custam uma fortuna, muito caros na minha opinião. Portanto, o preço dos ingressos é muito alto. E essa é uma política errada.”
As preocupações com o calor se mostraram impossíveis de ignorar
A FIFA argumentou que as necessidades de hidratação seriam atendidas por meio de tendas de refrigeração e estações de nebulização espalhadas pelos estádios. No entanto, essa explicação não conseguiu convencer muitos grupos de torcedores, que viram a mudança como uma restrição desnecessária introduzida de última hora.
As preocupações com a saúde passaram a ser o centro do debate. Dados da World Weather Attribution sugeriram que 26 das 104 partidas do torneio poderiam ser disputadas em condições em que a temperatura global do bulbo úmido excedesse 26 graus Celsius, aumentando o temor de doenças relacionadas ao calor entre os torcedores.
A embaixada dos torcedores ingleses Free Lions refletiu essas preocupações, declarando no X: “E agora? Protetor solar proibido e torcedores forçados a comprá-lo nos estádios? Naturalmente, o pensamento imediato dos torcedores é que isso é apenas mais uma maneira de ganhar dinheiro.
"Considerando o calor que fará nos estádios, muitos deles ao ar livre, basta deixar os torcedores trazerem uma garrafa se quiserem. Esperamos que os bebedouros nos estádios continuem gratuitos, e que não cobrem nada na fila!"
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O foco volta para o bem-estar dos torcedores e para o próprio torneio
Após a reversão da decisão, os torcedores poderão novamente levar uma única garrafa de água para os estádios da Copa do Mundo, aliviando as preocupações com a hidratação durante as partidas disputadas em condições climáticas adversas.
Confirmando a notícia, a FIFA afirma: “Todos os torcedores poderão levar uma garrafa de água descartável, de plástico flexível, com 20 onças (590 ml) e lacrada de fábrica, para qualquer partida da Copa do Mundo da FIFA 2026.”