A FIFA confirmou nesta segunda-feira que chegou a um acordo definitivo com Diarra, ex-meio-campista do Arsenal, do Chelsea e do Real Madrid, resolvendo assim uma disputa judicial de grande repercussão sobre os direitos de transferência do jogador.

O caso tem estado no centro das atenções do mundo do futebol desde que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) proferiu uma decisão significativa contra os regulamentos da entidade reguladora no ano passado.

O acordo marca o fim de um processo em que Diarra buscava uma indenização financeira substancial. O francês vinha buscando € 65 milhões em indenização da FIFA e da Federação Belga de Futebol depois que o mais alto tribunal da UE determinou, em outubro, que o órgão regulador do futebol mundial mantinha regras que violavam as leis trabalhistas e a liberdade de circulação dentro da União.