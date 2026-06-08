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A FIFA chega a um acordo com o ex-jogador do Real Madrid e do Chelsea após perder o processo judicial sobre os direitos de transferência
Concluída a batalha judicial em um caso histórico
A FIFA confirmou nesta segunda-feira que chegou a um acordo definitivo com Diarra, ex-meio-campista do Arsenal, do Chelsea e do Real Madrid, resolvendo assim uma disputa judicial de grande repercussão sobre os direitos de transferência do jogador.
O caso tem estado no centro das atenções do mundo do futebol desde que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) proferiu uma decisão significativa contra os regulamentos da entidade reguladora no ano passado.
O acordo marca o fim de um processo em que Diarra buscava uma indenização financeira substancial. O francês vinha buscando € 65 milhões em indenização da FIFA e da Federação Belga de Futebol depois que o mais alto tribunal da UE determinou, em outubro, que o órgão regulador do futebol mundial mantinha regras que violavam as leis trabalhistas e a liberdade de circulação dentro da União.
- AFP
As origens da disputa envolvendo Diarra
As origens dessa saga jurídica remontam a 2014, quando Diarra deixou o clube russo Lokomotiv Moscou após apenas um ano de um contrato de quatro anos. Após sua saída, a FIFA aplicou ao meio-campista uma multa colossal de 10 milhões de euros, alegando que o contrato havia sido rescindido sem “justa causa”.
Essa medida deixou o jogador em uma situação difícil, prejudicando sua capacidade de encontrar um novo clube, já que potenciais empregadores temiam ser responsabilizados pela multa.
A equipe jurídica de Diarra argumentou que essas regulamentações restringiam a liberdade de movimento do jogador e eram fundamentalmente ilegais. Em comunicado divulgado na segunda-feira, a entidade mundial do futebol afirmou: “Na sequência do acordo global a que chegaram, o Sr. Lassana Diarra e a FIFA resolveram todos os processos judiciais entre si.”
A FIFA mantém sua posição sobre a responsabilidade
Apesar do acordo para encerrar o processo judicial, a FIFA se apressou em esclarecer que o acordo não constitui uma admissão de culpa de sua parte. O órgão regulador está claramente empenhado em limitar quaisquer repercussões legais futuras que possam surgir caso outros jogadores busquem indenizações semelhantes com base nos precedentes estabelecidos neste caso.
A declaração oficial da organização continuou: “A FIFA não admitiu qualquer responsabilidade nem efetuou qualquer pagamento a título de indenização. A FIFA não fará mais comentários neste momento.” Essa política de “sem comentários” sugere que, embora o caso específico tenha sido resolvido, as implicações mais amplas da “decisão Diarra” ainda estão sendo tratadas nos bastidores.
Mais problemas legais?
Ainda não está claro se o acordo com a FIFA terá algum impacto sobre a ação movida pelos advogados de Diarra contra a FIFA no âmbito do processo europeu em Luxemburgo.