A FIFA abre processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol após incidentes racistas em amistoso no Egito

A entidade que rege o futebol mundial decidiu tomar medidas firmes após terem sido ouvidos gritos antimusulmanos “intoleráveis” ao longo do jogo.

Segundo relatos, o canto “quem não pular é muçulmano” foi repetido em pelo menos quatro ocasiões, provocando condenação imediata tanto por parte dos jogadores quanto dos dirigentes.

O astro do Barcelona, Lamine Yamal, condenou os autores “ignorantes” e “racistas”, apesar de os insultos não terem sido dirigidos especificamente a ele pessoalmente.

As autoridades locais já foram mobilizadas, com a polícia catalã abrindo uma investigação sobre os eventos. O governo espanhol também encaminhou o caso ao Ministério Público para determinar se houve violação das leis contra crimes de ódio. A investigação da FIFA se concentrará na falha da RFEF em manter a ordem e na implementação tardia dos protocolos antirracismo durante a partida.



