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A FIFA abre processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol após incidentes racistas em amistoso no Egito
Medidas disciplinares e gritos de cunho islamofóbico
A entidade que rege o futebol mundial decidiu tomar medidas firmes após terem sido ouvidos gritos antimusulmanos “intoleráveis” ao longo do jogo.
Segundo relatos, o canto “quem não pular é muçulmano” foi repetido em pelo menos quatro ocasiões, provocando condenação imediata tanto por parte dos jogadores quanto dos dirigentes.
O astro do Barcelona, Lamine Yamal, condenou os autores “ignorantes” e “racistas”, apesar de os insultos não terem sido dirigidos especificamente a ele pessoalmente.
As autoridades locais já foram mobilizadas, com a polícia catalã abrindo uma investigação sobre os eventos. O governo espanhol também encaminhou o caso ao Ministério Público para determinar se houve violação das leis contra crimes de ódio. A investigação da FIFA se concentrará na falha da RFEF em manter a ordem e na implementação tardia dos protocolos antirracismo durante a partida.
- AFP
Atraso no protocolo e tensão interna
A RFEF tem sido alvo de críticas pela forma como lidou com a situação dentro do estádio. Apesar de terem ocorrido três episódios distintos de cantos ofensivos durante o primeiro tempo, o protocolo antirracismo só foi acionado no intervalo. Só então foram exibidas mensagens nos painéis eletrônicos e feitos anúncios pelo sistema de som solicitando aos torcedores que cessassem os insultos.
A atmosfera na tribuna de honra teria ficado extremamente tensa à medida que a gravidade da situação se tornava clara. Berni Alvarez, secretário de esportes do governo catalão, ficou tão indignado com a falta de ação imediata que ameaçou deixar o estádio e chegou a sugerir que a partida fosse suspensa por completo.
Espera-se que a demora em seguir as diretrizes estabelecidas pela FIFA em relação a comportamentos discriminatórios seja um elemento-chave do processo disciplinar.
Uma longa lista de comportamentos ofensivos
O relatório oficial da partida elaborado pela RFEF traça um quadro sombrio dos acontecimentos da noite no Estádio RCDE. Além dos slogans islamofóbicos, os torcedores também dirigiram insultos ao goleiro da Espanha, Joan Garcia, e proferiram ofensas políticas contra o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Além disso, gritos de “A Espanha é católica, não muçulmana” foram registrados pelos observadores, destacando ainda mais a natureza discriminatória do comportamento da torcida.
Pode ser possível identificar os indivíduos envolvidos, já que os ingressos para o amistoso internacional foram emitidos em nome próprio, exigindo identificação pessoal para a compra.
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Um teste difícil antes da Copa do Mundo
O amistoso entre Espanha e Egito terminou em empate sem gols, enquanto ambas as seleções se preparam para a Copa do Mundo. Os campeões europeus estarão no Grupo H, onde enfrentarão Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.
Já os Faraós, que disputam sua quarta Copa do Mundo, estão no Grupo G com Bélgica, Nova Zelândia e Irã.