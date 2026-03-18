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A Federação Marroquina de Futebol reage à decisão bombástica da CAF que anula o resultado da final da Copa Africana das Nações
Senegal perde o título da Copa Africana de Nações de 2025 em reviravolta surpreendente
Embora a seleção senegalesa tivesse comemorado inicialmente uma vitória por 1 a 0 em campo, em janeiro, sua decisão de abandonar brevemente o campo em protesto contra um pênalti marcado pelo VAR acabou provocando uma reviravolta inesperada. Como resultado dessas sanções administrativas, a entidade reguladora concedeu agora ao Marrocos uma vitória por 3 a 0 por desistência, com efeito retroativo.
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A Federação Marroquina de Futebol acolhe com satisfação a decisão histórica da CAF
Em uma primeira reação ao veredicto, a FRMF declarou: “A Federação deseja relembrar que sua abordagem nunca teve como objetivo contestar o desempenho esportivo das seleções participantes desta competição, mas apenas solicitar a aplicação do regulamento da competição. A Federação reafirma seu compromisso com o respeito às regras, garantindo clareza no quadro competitivo e mantendo a estabilidade nas competições africanas. Deseja também elogiar todas as nações que participaram desta edição da AFCON, que foi um momento importante para o futebol africano. A Federação fará uma declaração oficial amanhã, após reunir seus órgãos dirigentes.”
Na sequência dessa análise interna, a FRMF divulgou uma declaração subsequente para reconhecer formalmente o desfecho jurídico. Tendo-se reunido na terça-feira para analisar a aplicação dos regulamentos do torneio após a interrupção da partida, a federação marroquina acolheu oficialmente o veredicto: “A FRMF recebeu as decisões tomadas pela Comissão de Apelação da CAF relativamente aos eventos ocorridos durante a partida entre a seleção marroquina e a sua homóloga senegalesa na final da Copa Africana das Nações. A Comissão de Apelação da CAF, agindo em conformidade com o Artigo 84 do regulamento da Copa Africana das Nações, decidiu que a seleção senegalesa perdeu a partida na final da Copa Africana das Nações Total Energies Marrocos 2025, atribuindo uma vitória por 3 a 0 à seleção marroquina.”
As regras que fundamentam a decisão de desistência
A decisão da CAF de atribuir uma vitória por 3 a 0 ao Marrocos baseia-se em disposições específicas do regulamento da competição relativas à recusa em jogar. De acordo com os artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações, qualquer equipe que abandone o campo antes do término regulamentar da partida sem a permissão do árbitro é automaticamente considerada perdedora. Ao abandonar o campo em protesto contra a decisão do árbitro Jean-Jacques Ndala, o Senegal desencadeou essas sanções administrativas.
O caos começou quando uma revisão do VAR resultou em um pênalti a favor de Marrocos nos momentos finais do tempo regulamentar, levando o técnico Pape Thiaw a conduzir seus jogadores para fora do campo. Embora eles tenham acabado por continuar jogando, e Edouard Mendy tenha até defendido o pênalti subsequente de Diaz, a CAF determinou que a infração inicial foi suficiente para justificar a derrota por desistência.
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Senegal, indignado, confirma recurso ao CAS
Como era de se esperar, a reação em Dakar foi de pura indignação. A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) não perdeu tempo em condenar a decisão, classificando-a como uma mancha na reputação do futebol africano. Em comunicado oficial, a FSF denunciou a decisão como “injusta, sem precedentes e inaceitável” e confirmou que entraria com recurso judicial imediato junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), em Lausanne.
O comunicado da FSF dizia: “A Federação Senegalesa de Futebol denuncia esta decisão injusta, sem precedentes e inaceitável, que desacredita o futebol africano. Para defender seus direitos e os interesses do futebol senegalês, a Federação entrará com um recurso o mais rápido possível perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), em Lausanne. A FSF reafirma seu compromisso inabalável com os valores de integridade e justiça esportiva e manterá o público informado sobre os desdobramentos deste caso.”
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