A Federação Marroquina de Futebol reage à decisão bombástica da CAF que anula o resultado da final da Copa Africana das Nações

Em uma primeira reação ao veredicto, a FRMF declarou: “A Federação deseja relembrar que sua abordagem nunca teve como objetivo contestar o desempenho esportivo das seleções participantes desta competição, mas apenas solicitar a aplicação do regulamento da competição. A Federação reafirma seu compromisso com o respeito às regras, garantindo clareza no quadro competitivo e mantendo a estabilidade nas competições africanas. Deseja também elogiar todas as nações que participaram desta edição da AFCON, que foi um momento importante para o futebol africano. A Federação fará uma declaração oficial amanhã, após reunir seus órgãos dirigentes.”

Na sequência dessa análise interna, a FRMF divulgou uma declaração subsequente para reconhecer formalmente o desfecho jurídico. Tendo-se reunido na terça-feira para analisar a aplicação dos regulamentos do torneio após a interrupção da partida, a federação marroquina acolheu oficialmente o veredicto: “A FRMF recebeu as decisões tomadas pela Comissão de Apelação da CAF relativamente aos eventos ocorridos durante a partida entre a seleção marroquina e a sua homóloga senegalesa na final da Copa Africana das Nações. A Comissão de Apelação da CAF, agindo em conformidade com o Artigo 84 do regulamento da Copa Africana das Nações, decidiu que a seleção senegalesa perdeu a partida na final da Copa Africana das Nações Total Energies Marrocos 2025, atribuindo uma vitória por 3 a 0 à seleção marroquina.”