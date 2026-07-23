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A Federação Francesa de Futebol revela quando Zinedine Zidane será anunciado como substituto de Didier Deschamps após o final decepcionante da Copa do Mundo
A FFF confirma a data da apresentação do novo técnico
Em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, a Federação Francesa de Futebol confirmou que será realizada uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira para apresentar oficialmente o novo técnico dos Bleus. Philippe Diallo, presidente da FFF, deve conduzir o evento, no qual colocará fim à longa incerteza em torno da liderança da seleção nacional. A menos que ocorra uma reviravolta monumental e altamente improvável, Zidane será o nome apresentado ao mundo como sucessor de Deschamps.
A federação divulgou os detalhes específicos do anúncio em seu site, afirmando: “O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, realizará uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 11h, na sede da FFF. Após a reunião extraordinária do Comitê Executivo que será realizada naquela manhã, Philippe Diallo apresentará à imprensa o próximo técnico da Seleção Francesa. Essa coletiva de imprensa poderá ser acompanhada ao vivo no canal da FFF no YouTube.”
- AFP
Zidane encerra espera de cinco anos pelo retorno ao cargo de técnico
Zidane está afastado dos bancos de reservas desde sua segunda saída do Real Madrid, em junho de 2021. Apesar de ter sido associado a clubes europeus de elite, como o Paris Saint-Germain e o Manchester United, o campeão da Copa do Mundo de 1998 recusou repetidamente ofertas lucrativas para se manter disponível para o cargo de técnico da seleção nacional. Fontes da RMC Sport indicam que Zidane já assinou seu novo contrato, embora certos detalhes técnicos relativos à sua comissão técnica ainda estejam sendo finalizados antes da próxima pausa para jogos internacionais.
Um ponto crucial para a FFF é que quaisquer possíveis obstáculos financeiros relacionados ao salário de Zidane foram superados. Embora as recentes reformas parlamentares francesas tenham buscado impor tetos salariais a certas funções esportivas, foi concedida uma isenção ministerial para o cargo de técnico da seleção nacional. Isso garante que o lendário técnico não estará sujeito aos novos limites legislativos de remuneração.
Uma estreia difícil na Liga das Nações está por vir
Não haverá período de adaptação para Zidane, já que sua gestão começa com uma agenda frenética durante uma janela internacional prolongada no final de setembro e início de outubro. A França deve disputar uma série de partidas da Liga das Nações que colocarão à prova, de imediato, a capacidade estratégica do ex-técnico do Real Madrid. Sua estreia provavelmente ocorrerá no dia 25 de setembro contra a Turquia, seguida, apenas três dias depois, por uma difícil viagem para enfrentar a Bélgica.
A França receberá a Itália em 2 de outubro, antes de enfrentar a Bélgica mais uma vez apenas três dias depois, em 5 de outubro. A janela de novembro oferece pouco descanso, com a partida de volta contra a Itália marcada para 12 de novembro e o confronto final da fase de grupos contra a Turquia em 15 de novembro.
- AFP
O fim da era de Deschamps
A chegada de Zidane marcará o fim do ilustre mandato de 14 anos de Deschamps no comando da seleção francesa. Durante seu mandato, Deschamps levou os Bleus à glória mundial na Copa do Mundo de 2018 e conquistou o título da Liga das Nações na temporada 2020-21, além de chegar às finais da Euro 2016 e da Copa do Mundo de 2022. Ele finalmente encerrou sua passagem histórica no comando com um quarto lugar na Copa do Mundo de 2026.
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