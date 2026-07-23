A Federação Francesa de Futebol revela quando Zinedine Zidane será anunciado como substituto de Didier Deschamps após o final decepcionante da Copa do Mundo

Em um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, a Federação Francesa de Futebol confirmou que será realizada uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira para apresentar oficialmente o novo técnico dos Bleus. Philippe Diallo, presidente da FFF, deve conduzir o evento, no qual colocará fim à longa incerteza em torno da liderança da seleção nacional. A menos que ocorra uma reviravolta monumental e altamente improvável, Zidane será o nome apresentado ao mundo como sucessor de Deschamps.

A federação divulgou os detalhes específicos do anúncio em seu site, afirmando: “O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, realizará uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 11h, na sede da FFF. Após a reunião extraordinária do Comitê Executivo que será realizada naquela manhã, Philippe Diallo apresentará à imprensa o próximo técnico da Seleção Francesa. Essa coletiva de imprensa poderá ser acompanhada ao vivo no canal da FFF no YouTube.”