A Federação Espanhola de Futebol tranquilizou o Barcelona em relação a Lamine Yamal após a lesão de Raphinha

Hansi Flick sofreu um duro golpe com a notícia de que Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa enquanto defendia a seleção brasileira durante a atual janela de convocatórias. O ponta ficará afastado dos gramados por aproximadamente cinco semanas, deixando um enorme vazio no ataque do Barcelona em um momento crítico da temporada.

Com o brasileiro indisponível para uma série de partidas decisivas da La Liga e da Liga dos Campeões, a pressão sobre Lamine Yamal para liderar o ataque se intensificou. A equipe médica e o corpo técnico do clube têm acompanhado de perto a carga de trabalho do jovem jogador com a Espanha, temendo que novas ausências possam comprometer completamente a temporada.



