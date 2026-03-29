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A Federação Espanhola de Futebol tranquilizou o Barcelona em relação a Lamine Yamal após a lesão de Raphinha
O Barça está preocupado com o revés de Raphinha
Hansi Flick sofreu um duro golpe com a notícia de que Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa enquanto defendia a seleção brasileira durante a atual janela de convocatórias. O ponta ficará afastado dos gramados por aproximadamente cinco semanas, deixando um enorme vazio no ataque do Barcelona em um momento crítico da temporada.
Com o brasileiro indisponível para uma série de partidas decisivas da La Liga e da Liga dos Campeões, a pressão sobre Lamine Yamal para liderar o ataque se intensificou. A equipe médica e o corpo técnico do clube têm acompanhado de perto a carga de trabalho do jovem jogador com a Espanha, temendo que novas ausências possam comprometer completamente a temporada.
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A La Roja oferece garantias essenciais
Apesar das preocupações iniciais de que o jogador de 17 anos estivesse sendo sobrecarregado, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) tomou medidas para acalmar os ânimos na Ciutat Esportiva Joan Gamper.
De acordo com o Diario Sport, a RFEF comunicou ao Barcelona que o bem-estar dos jogadores é sua principal preocupação enquanto se preparam para a próxima Copa do Mundo. O técnico Luis de la Fuente sinalizou que os minutos de jogo de Yamal serão administrados com extremo cuidado, garantindo que ele não retorne ao seu clube sobrecarregado ou com qualquer fadiga física desnecessária.
Gerenciamento da carga de trabalho em Cornellà
Surgiram preocupações no início da concentração quando Lamine Yamal foi visto treinando à parte do grupo principal, em uma bicicleta ergométrica. No entanto, o jovem jogador disputou com sucesso 63 minutos da vitória da Espanha por 3 a 0 na partida amistosa contra a Sérvia, sem relatar qualquer incômodo devido a um problema na região púbica que vinha se arrastando.
A logística da atual janela de convocações também favoreceu o Barcelona. Com a segunda partida da La Roja contra o Egito sendo disputada no Estádio RCDE, em Cornellà, os jogadores do clube catalão evitarão o desgaste de viagens de longa distância, o que lhes permitirá uma melhor recuperação e uma transição mais tranquila de volta às atividades do clube no final desta semana.
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O que vem por aí para Lamine Yamal?
De la Fuente deixou claro que, embora seus principais jogadores sempre queiram estar em campo, a rotação continua sendo uma estratégia fundamental para esses amistosos. O técnico da Espanha pretende distribuir minutos entre todo o elenco para garantir que ninguém seja sobrecarregado antes de retornar às respectivas competições nacionais.
O Barcelona quer garantir que Yamal esteja em plena forma após a pausa para os jogos internacionais, já que a equipe enfrenta uma partida crucial contra o Atlético de Madrid na 30ª rodada da La Liga. Apenas quatro dias depois, as duas equipes se enfrentarão novamente, desta vez nas quartas de final da Liga dos Campeões.