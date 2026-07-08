A Federação Argentina de Futebol está sob investigação do FBI em meio a suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos

De acordo com reportagens do La Nacióne do Terra, promotores federais e agentes do FBI começaram a colher depoimentos sobre as operações financeiras da AFA nos Estados Unidos.

A investigação se concentra em como a organização, liderada pelo presidente Claudio Tapia, estruturou seus acordos comerciais internacionais. As autoridades estão analisando se a AFA e a TourProdEnter LLC, empresa que administrava a cobrança dos contratos da associação no exterior, se envolveram em atividades que poderiam ser classificadas como lavagem de dinheiro ou fraude bancária sob a jurisdição americana.

Atualmente, os investigadores estão rastreando o fluxo de mais de US$ 300 milhões vinculados a essas transações comerciais internacionais em várias instituições bancárias.