AFP
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A Federação Argentina de Futebol está sob investigação do FBI em meio a suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos
Autoridades americanas investigam as finanças da AFA em Miami
De acordo com reportagens do La Nacióne do Terra, promotores federais e agentes do FBI começaram a colher depoimentos sobre as operações financeiras da AFA nos Estados Unidos.
A investigação se concentra em como a organização, liderada pelo presidente Claudio Tapia, estruturou seus acordos comerciais internacionais. As autoridades estão analisando se a AFA e a TourProdEnter LLC, empresa que administrava a cobrança dos contratos da associação no exterior, se envolveram em atividades que poderiam ser classificadas como lavagem de dinheiro ou fraude bancária sob a jurisdição americana.
Atualmente, os investigadores estão rastreando o fluxo de mais de US$ 300 milhões vinculados a essas transações comerciais internacionais em várias instituições bancárias.
- Getty Images Sport
Testemunhas-chave interrogadas durante a Copa do Mundo
Enquanto a Argentina garantia a vitória por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, o escrutínio jurídico fora de campo se intensificava. Investigadores realizaram recentemente uma reunião de três horas por videoconferência com o empresário Guillermo Tofoni, em Miami. As autoridades estão buscando ativamente testemunhas com conhecimento direto dos eventos ocorridos durante os mandatos de Tapia e Pablo Toviggino.
A equipe de investigação está examinando transações realizadas por meio de contas no Citibank, no Bank of America e no JP Morgan. A investigação está avaliando se essas operações financeiras, ocorridas enquanto a Argentina mantinha rígidos controles cambiais, violaram alguma lei federal.
Representantes da AFA respondem às acusações
A AFA começou a mobilizar representantes nos Estados Unidos em resposta à crescente pressão jurídica. Tomás Regalado, atuando como embaixador da AFA na América do Norte, participou recentemente de um fórum sobre futebol e corrupção em Miami, ao lado do advogado criminalista argentino Mariano Lizardo.
Ao se referir à investigação preliminar conduzida pelo Departamento de Justiça e pelo FBI, Regalado exigiu veementemente o respeito à presunção de inocência. Ele afirmou explicitamente: “As medidas investigativas, por si sós, não determinam responsabilidade ou culpa”. Ainda não foram apresentadas acusações formais nos Estados Unidos, pois os promotores ainda estão avaliando se há provas suficientes para dar andamento a um processo criminal.
- AFP
O que vem a seguir para a Argentina e Tapia?
Daqui para frente, o Departamento de Justiça decidirá se transformará essa investigação preliminar em uma acusação criminal formal. Os investigadores podem intimar em breve ex-autoridades governamentais que supervisionavam as operações da AFA para um novo interrogatório. Enquanto isso, Tapia permanece nos Estados Unidos com a seleção argentina, que se prepara para enfrentar a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo, em meio a crescentes distrações fora de campo.
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