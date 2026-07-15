A Federação Alemã de Futebol se recusa a apoiar a reeleição de Gianni Infantino como presidente da FIFA em meio a um crescente escrutínio

A DFB e seu presidente, Bernd Neuendorf, estão se distanciando cada vez mais do polêmico presidente da FIFA, Infantino. De acordo com uma reportagem do *Bild*, Neuendorf se recusou a assinar um documento de apoio à sua candidatura à reeleição no congresso de 18 de março de 2027, em Rabat.

Um diretor da FIFA teria solicitado assinaturas das 16 nações europeias durante a Copa do Mundo na América do Norte. Confirmando sua postura à SID, a Federação Alemã de Futebol divulgou um comunicado esclarecendo sua posição. “A DFB não assinou uma carta de apoio à reeleição de Gianni Infantino”, afirmou a entidade, acrescentando: “Outras medidas serão discutidas na diretoria da DFB.”