A Fashion FC conseguiu novamente! O Arsenal e a adidas se uniram à PLACES+FACES para uma nova coleção que celebra a cultura londrina
A ode do Arsenal à capital
Mantendo-se próximo de casa, o Arsenal se uniu à marca de estilo de vida londrina para um novo lançamento que certamente chamará a atenção, unindo futebol, moda, comunidade e individualidade “através das lentes” da capital. A PLACES+FACES foi a escolha perfeita para ajudar nessa tarefa, uma marca que sempre tem a riqueza cultural de Londres no centro de sua produção.
A campanha apresenta as estrelas do Gunners Bukayo Saka, Noni Madueke e Riccardo Calafiori, ao lado de figuras culturais importantes como a cantora Joy Crookes e pessoas comuns em alguns cenários familiares, aproveitando a energia única da capital e mais uma vez contando com o profundo amor da apaixonada torcida pelo clube.
- adidas
Coleção transborda classe
A nova coleção elegante com PLACES+FACES apresenta um estilo utilitário na forma de camisas de manga comprida e curta, um casaco de treino, calças de fato de treino, calções, uma t-shirt com estampado gráfico e um casaco com capuz GORE-TEX, juntamente com uma série de acessórios elegantes. Uma paleta de cores familiar inspira-se nos vermelhos e bordôs que são sinônimos do Arsenal, contrastando com o preto e realçados com estampados gráficos marcantes e detalhes refletores.
Impressões que ficam marcadas
É uma cápsula que certamente fará com que você se destaque nas arquibancadas. As camisas e o casaco de treino com acabamento acetinado apresentam uma estampa “AFCP+F” quase total em fonte gótica vermelha sobre uma base preta, com o trevo da adidas Originals centrado no peito e o canhão do Arsenal em cada ombro ao lado de um querubim. Esses motivos são repetidos no casaco GORE-TEX e no casaco com capuz.
- adidas
O Fashion FC ataca novamente
Desde que o Arsenal renovou o contrato com a adidas como fornecedora de equipamentos e vestuário em 2019, as duas marcas têm sido praticamente imparáveis juntas. O clube tornou-se uma potência no mundo da moda, com inúmeras colaborações e lançamentos de streetwear nos últimos sete anos, sendo este apenas o exemplo mais recente. A sua parceria lucrativa ainda tem quatro anos pela frente, e é de esperar que seja prolongada, pelo que ainda há muito mais por vir.
A coleção Arsenal x adidas x PLACES+FACES já está disponível para compra na loja oficial do Arsenal e em adidas.co.uk/arsenal.
