A Fashion FC conseguiu novamente! O Arsenal e a adidas se uniram à PLACES+FACES para uma nova coleção que celebra a cultura londrina

Mantendo-se próximo de casa, o Arsenal se uniu à marca de estilo de vida londrina para um novo lançamento que certamente chamará a atenção, unindo futebol, moda, comunidade e individualidade “através das lentes” da capital. A PLACES+FACES foi a escolha perfeita para ajudar nessa tarefa, uma marca que sempre tem a riqueza cultural de Londres no centro de sua produção.

A campanha apresenta as estrelas do Gunners Bukayo Saka, Noni Madueke e Riccardo Calafiori, ao lado de figuras culturais importantes como a cantora Joy Crookes e pessoas comuns em alguns cenários familiares, aproveitando a energia única da capital e mais uma vez contando com o profundo amor da apaixonada torcida pelo clube.