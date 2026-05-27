A família Lewis descarta a venda do Tottenham em carta aberta aos torcedores após uma temporada “extremamente decepcionante”

Em um comunicado direto à torcida frustrada, a família Lewis reconheceu os imensos fracassos do passado recente. Após terminar em 17º lugar por duas temporadas consecutivas, os proprietários admitiram que a situação atual do clube está muito aquém de sua grandeza histórica. A temporada 2025-26 foi particularmente turbulenta, com a escapação do rebaixamento garantida apenas na última rodada, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton.

“Aos torcedores, como proprietários há 25 anos, vivemos os altos e baixos do Spurs com vocês”, dizia o comunicado. “Terminar em 17º nesta e na última temporada não reflete a estatura nem o potencial deste clube de futebol. Estamos profundamente decepcionados e compartilhamos da sua frustração. Vocês, e nós, esperamos mais do que isso. Sabemos que isso nunca mais pode acontecer.”