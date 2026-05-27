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A família Lewis descarta a venda do Tottenham em carta aberta aos torcedores após uma temporada “extremamente decepcionante”
Os proprietários assumem a responsabilidade pelo mau desempenho
Em um comunicado direto à torcida frustrada, a família Lewis reconheceu os imensos fracassos do passado recente. Após terminar em 17º lugar por duas temporadas consecutivas, os proprietários admitiram que a situação atual do clube está muito aquém de sua grandeza histórica. A temporada 2025-26 foi particularmente turbulenta, com a escapação do rebaixamento garantida apenas na última rodada, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton.
“Aos torcedores, como proprietários há 25 anos, vivemos os altos e baixos do Spurs com vocês”, dizia o comunicado. “Terminar em 17º nesta e na última temporada não reflete a estatura nem o potencial deste clube de futebol. Estamos profundamente decepcionados e compartilhamos da sua frustração. Vocês, e nós, esperamos mais do que isso. Sabemos que isso nunca mais pode acontecer.”
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Prioridade ao investimento em detrimento da venda
Apesar da pressão crescente dos torcedores e dos frequentes protestos dirigidos aos proprietários majoritários da ENIC, a família Lewis tomou medidas para abafar qualquer especulação sobre uma possível venda do clube. Eles enfatizaram que seu foco continua sendo uma reconstrução de longo prazo, e não uma estratégia de saída. A declaração da família foi clara quanto ao seu envolvimento futuro, com o objetivo de tranquilizar os torcedores de que haverá apoio financeiro para transformar o elenco e a infraestrutura.
“Não estamos vendendo o clube. Estamos totalmente comprometidos. Estamos investindo nele. Vocês verão mais disso nos próximos meses”, declarou a família. “Isso exigirá investimento – em nossas equipes, na academia, em nossas funções administrativas e muito mais – e estamos totalmente comprometidos com isso. Nossa ambição é recuperar o espírito do clube e trazer de volta a emoção, a ousadia e o futebol arrojado que sempre sentimos que nos definiram. Isso significa que o futebol vem em primeiro lugar. A Diretoria e a equipe executiva apresentaram seus planos para concretizar essa ambição.”
Admissão de que "a confiança foi abalada"
As mudanças estruturais no Estádio do Tottenham Hotspur já começaram a todo vapor. Após quase 25 anos como principal tomador de decisões, Daniel Levy foi convidado a deixar o cargo de presidente em setembro, na sequência de uma ampla revisão encomendada pelos proprietários. Essa medida sinalizou uma mudança no equilíbrio de poder, com a família Lewis assumindo agora um papel mais ativo na supervisão das funções executivas e da direção estratégica do clube.
Eles acrescentaram: “Nossa abordagem para administrar o clube é, e sempre foi, confiar nos especialistas para fazer isso, ao mesmo tempo em que os apoiamos para que tenham sucesso. Os problemas que encontramos eram mais profundos do que imaginávamos e foram deixados se acumular nos últimos anos. Sabemos que isso minou a confiança e precisamos reconquistá-la. Como proprietários, assumimos a responsabilidade final pela situação em que o clube se encontra. Também assumimos a responsabilidade pela reconstrução do Spurs.”
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Novos rostos para liderar a reconstrução
Embora o diretor executivo Vinai Venkatesham tenha enfrentado críticas durante seu primeiro ano, ele continua contando com o apoio total dos proprietários. O clube está reunindo ao seu redor uma nova equipe técnica, incluindo o diretor de desempenho Dan Lewindon e o novo diretor de operações de futebol Rafi Moersen, proveniente do City Football Group. Essas nomeações fazem parte de um esforço mais amplo para consertar um departamento de futebol “desestruturado” que tem enfrentado dificuldades para lidar com uma crescente onda de lesões.
A família Lewis concluiu sua mensagem com uma promessa de transparência: “Nos preocupamos profundamente com o Spurs. A reconstrução de que o clube precisa, e que vocês merecem, já começou. A mudança necessária é profunda. Levará tempo e dedicação, mas a mudança está acontecendo. Sabemos que ações falam mais alto do que palavras.”