A falta de gols de Rasmus Hojlund não é problema, já que o Napoli se prepara para exercer a opção de compra do atacante do Manchester United

As dificuldades recentes de Hojlund na hora de finalizar não diminuíram o entusiasmo no Estádio Diego Armando Maradona. O jogador emprestado pelo United não marca um gol desde meados de março, tendo seu último gol ocorrido em um confronto da Série A contra o Lecce, mas Conte continua acreditando firmemente nas qualidades do jogador de 23 anos.

O técnico italiano vê Hojlund como um pilar fundamental de seu projeto tático em Nápoles. Mesmo uma falha em um pênalti de grande repercussão pela Dinamarca durante as eliminatórias da Copa do Mundo não abalou a confiança do clube. O Napoli vê o atacante como o futuro de seu ataque e está disposto a ignorar o barulho passageiro em torno de sua atual seca de gols.