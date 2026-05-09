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A falta de gols de Rasmus Hojlund não é problema, já que o Napoli se prepara para exercer a opção de compra do atacante do Manchester United
Conte mantém a confiança no atacante dinamarquês
As dificuldades recentes de Hojlund na hora de finalizar não diminuíram o entusiasmo no Estádio Diego Armando Maradona. O jogador emprestado pelo United não marca um gol desde meados de março, tendo seu último gol ocorrido em um confronto da Série A contra o Lecce, mas Conte continua acreditando firmemente nas qualidades do jogador de 23 anos.
O técnico italiano vê Hojlund como um pilar fundamental de seu projeto tático em Nápoles. Mesmo uma falha em um pênalti de grande repercussão pela Dinamarca durante as eliminatórias da Copa do Mundo não abalou a confiança do clube. O Napoli vê o atacante como o futuro de seu ataque e está disposto a ignorar o barulho passageiro em torno de sua atual seca de gols.
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O investimento de 44 milhões de euros
De acordo com informações do *Corriere del Mezzogiorno*, o Napoli já decidiu exercer a opção de compra definitiva incluída no acordo com o United. O gigante da Série A está disposto a desembolsar 44 milhões de euros para garantir que o ex-jogador da Atalanta permaneça na Itália a longo prazo, potencialmente assegurando seu futuro no clube até 2030.
Embora as últimas semanas tenham sido tranquilas, o desempenho geral de Hojlund nesta temporada continua respeitável. Ele marcou 14 gols e deu seis assistências em todas as competições, um feito ainda mais impressionante pelo fato de o ataque do Napoli ter sido enfraquecido por lesões de figuras-chave como Kevin De Bruyne e David Neres.
Encontrar a banda de abertura certa
Enquanto o clube se prepara para fechar a contratação de Hojlund, a atenção também se voltou para garantir que o elenco tenha profundidade suficiente na posição de centroavante. A busca por um substituto de confiança levou a uma possível solução interna que poderia economizar mais milhões para os Partenopei no mercado de transferências.
Giovane é cada vez mais visto como a principal alternativa a Hojlund para a próxima temporada. Embora tenha sido frequentemente utilizado em posições mais abertas, a comissão técnica acredita que seu perfil físico e capacidade de finalização se adequam melhor a uma função central. Essa mudança permitiria ao Napoli concentrar o orçamento restante em outras áreas do campo, ao mesmo tempo em que proporcionaria a Hojlund um substituto competente.
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A trajetória de Hojlund do United ao Napoli
Højlund chegou ao United vindo da Atalanta no verão de 2023, tendo disputado 95 partidas em todas as competições. Durante sua passagem por Old Trafford, o atacante dinamarquês marcou 26 gols e deu seis assistências, ajudando o clube a conquistar o título da FA Cup na temporada 2023-2024. No verão de 2025, Højlund foi emprestado ao Napoli, onde já conquistou o título da Supercoppa Italiana nesta temporada.