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A FA vai rever as regras da final da Youth Cup após a disputa entre Manchester United e Manchester City sobre o local da partida
Local do clássico leva a revisão regulatória
De acordo com o Daily Mail, a FA deve rever as regras relativas à realização da final da FA Youth Cup, após a acirrada disputa entre os dois clubes de Manchester sobre a edição desta temporada. De acordo com as regras atuais, a equipe sorteada em primeiro lugar sedia a partida decisiva. No entanto, este ano, o City decidiu transferir o jogo para seu estádio feminino, com capacidade para 6.447 pessoas, alegando que obras de construção impediriam a realização do clássico no Etihad Stadium.
O United teria se oferecido para sediar a partida, disputada na última quinta-feira, no Old Trafford, a fim de dar aos jogadores envolvidos a oportunidade de atuar diante de um público muito maior. No entanto, a oferta foi recusada, o que provocou indignação entre os torcedores do United e irritou a equipe da base do clube. O Manchester United Supporters’ Trust e membros do fórum de torcedores do clube solicitaram, posteriormente, a intervenção da FA.
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Torcedores criticam os limites “irrisórios” de público
Em uma declaração conjunta, eles classificaram a decisão como “uma vergonha” e destacaram que, da última vez que o United disputou uma final, 67 mil pessoas compareceram ao Old Trafford. “Permitir que este jogo tão importante seja disputado diante de um público tão reduzido é decepcionar os torcedores e privar esses jovens jogadores da noite mais importante de suas carreiras até agora”, acrescentaram.
No entanto, esses apelos caíram em ouvidos surdos, e a partida, vencida pelo City por 2 a 1, foi realizada no Joie Stadium, que fica do outro lado da rua do Etihad, com capacidade para 53.400 pessoas. Os dirigentes da FA estão agora considerando uma mudança nas regras como parte de uma revisão anual da competição, o que impediria que uma situação semelhante se repetisse. Caso a diretoria do futebol profissional decida seguir em frente, uma adição poderá ser feita ao regulamento existente, estipulando que, caso os anfitriões não possam realizar a partida em seu estádio “principal”, ela deverá ser transferida para a casa dos adversários.
Fletcher critica as decisões da organização
Após a vitória do City, o técnico do United, Darren Fletcher, criticou a FA. “Estou decepcionado com a FA por tudo o que aconteceu em torno deste jogo: pela localização, por tudo”, disse o técnico da equipe sub-18 e ex-jogador, que também se sentiu ofendido com a forma como o evento foi organizado.
“É preciso respeitar o adversário. Mas não quando o Man City toma conta da FA Youth Cup. É uma competição da FA; nunca deveria ter sido assim. Nunca vi treinadores individuais ou jogadores individuais serem vaiados. Isso não acontece em finais de copa”, continuou Fletcher, expressando sua frustração com o clima da final.
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Preocupações com a integridade da competição
"É uma competição da FA, mas, durante toda a preparação para o jogo, parecia que era uma competição do Manchester City, pelo jeito como tivemos que lidar com isso no final. Essa é a minha única reclamação sobre esta noite. Mas a melhor equipe venceu; parabéns a eles", concluiu Fletcher, reconhecendo o resultado esportivo apesar dos problemas fora de campo.
A revisão proposta terá como objetivo garantir que a FA Youth Cup continue sendo uma plataforma de prestígio para os talentos das academias, priorizando a máxima exposição e público. Ao possivelmente exigir a mudança do local para o time visitante caso o estádio principal do time da casa não esteja disponível, a FA espera evitar a imagem de uma grande final sendo realizada em um centro de treinamento secundário ou em um estádio de menor capacidade.