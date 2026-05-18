A FA vai rever as regras da final da Youth Cup após a disputa entre Manchester United e Manchester City sobre o local da partida

De acordo com o Daily Mail, a FA deve rever as regras relativas à realização da final da FA Youth Cup, após a acirrada disputa entre os dois clubes de Manchester sobre a edição desta temporada. De acordo com as regras atuais, a equipe sorteada em primeiro lugar sedia a partida decisiva. No entanto, este ano, o City decidiu transferir o jogo para seu estádio feminino, com capacidade para 6.447 pessoas, alegando que obras de construção impediriam a realização do clássico no Etihad Stadium.

O United teria se oferecido para sediar a partida, disputada na última quinta-feira, no Old Trafford, a fim de dar aos jogadores envolvidos a oportunidade de atuar diante de um público muito maior. No entanto, a oferta foi recusada, o que provocou indignação entre os torcedores do United e irritou a equipe da base do clube. O Manchester United Supporters’ Trust e membros do fórum de torcedores do clube solicitaram, posteriormente, a intervenção da FA.