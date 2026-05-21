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A FA investiga o Southampton por espionagem contra três clubes da Championship, após a EFL ter excluído o Saints da final do playoff de promoção contra o Hull
O Southampton enfrenta novas investigações após as sanções da EFL
O Southampton está sob nova investigação depois que a FA confirmou ter aberto seu próprio inquérito sobre o escândalo do “spygate” da Championship. A medida vem após o clube ter admitido ter observado os treinos de três adversários dentro do período proibido de 72 horas antes das partidas.
A EFL já havia imposto sanções severas ao Saints. O Southampton foi retirado dos play-offs da Championship e perdeu sua vaga na final, com o Middlesbrough sendo reintegrado para enfrentar o Hull City em Wembley, após ter sido inicialmente eliminado nas semifinais. O clube também recebeu uma dedução de quatro pontos para a próxima temporada. O Southampton recorreu da punição, descrevendo as sanções como “desproporcionais”, mas o recurso foi indeferido na noite de quarta-feira.
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A FA aguarda a análise das provas antes de tomar novas medidas
Segundo a BBC, um porta-voz da FA afirmou na quinta-feira que o órgão regulador “não fará mais comentários até que tenhamos avaliado as provas”. Espera-se que o processo disciplinar da FA analise se indivíduos do Southampton violaram regulamentos mais amplos do futebol. O órgão regulador analisará, supostamente, todas as conclusões e a documentação da comissão disciplinar independente da EFL antes de decidir se são necessárias novas sanções ou suspensões.
A controvérsia começou depois que um estagiário analista da equipe principal do Southampton teria sido flagrado filmando um treino do Middlesbrough antes da primeira partida da semifinal do playoff. O Middlesbrough então apresentou uma queixa formal à EFL, que posteriormente descobriu incidentes semelhantes envolvendo o Oxford United e o Ipswich Town.
A EFL aplica punição sem precedentes
O Southampton foi considerado culpado por ter violado o Regulamento 3.4, que exige que os clubes ajam com “máxima boa-fé” uns para com os outros, bem como o Regulamento 127, que proíbe a observação dos treinos do adversário nos três dias que antecedem uma partida.
A severidade da punição causou comoção no futebol inglês. A expulsão dos play-offs e uma futura dedução de pontos representam uma das medidas disciplinares mais significativas vistas na Championship nos últimos anos. As repercussões também estão afetando o vestiário. Os jogadores agora enfrentam perdas financeiras substanciais após perderem a chance de uma possível promoção para a Premier League, incluindo bônus e aumentos salariais vinculados ao futebol da primeira divisão.
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O Southampton aguarda o desfecho do processo disciplinar
O Saints deve agora aguardar o resultado da investigação da FA, com a possibilidade de novas medidas contra os indivíduos envolvidos no escândalo. O clube também iniciará a próxima temporada na Championship com um déficit de quatro pontos, após não ter conseguido reverter a decisão da EFL.
Enquanto isso, vários membros do elenco teriam entrado em contato com a Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol (PFA) para explorar possíveis opções legais e financeiras após o fracasso da tentativa de promoção do clube.