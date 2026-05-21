A FA investiga o Southampton por espionagem contra três clubes da Championship, após a EFL ter excluído o Saints da final do playoff de promoção contra o Hull

O Southampton está sob nova investigação depois que a FA confirmou ter aberto seu próprio inquérito sobre o escândalo do “spygate” da Championship. A medida vem após o clube ter admitido ter observado os treinos de três adversários dentro do período proibido de 72 horas antes das partidas.

A EFL já havia imposto sanções severas ao Saints. O Southampton foi retirado dos play-offs da Championship e perdeu sua vaga na final, com o Middlesbrough sendo reintegrado para enfrentar o Hull City em Wembley, após ter sido inicialmente eliminado nas semifinais. O clube também recebeu uma dedução de quatro pontos para a próxima temporada. O Southampton recorreu da punição, descrevendo as sanções como “desproporcionais”, mas o recurso foi indeferido na noite de quarta-feira.