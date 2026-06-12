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England World Cup GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

A excelente fase de Harry Kane, digna do Ballon d'Or, o histórico de títulos de Thomas Tuchel e oito razões pelas quais a Inglaterra VAI ganhar a Copa do Mundo de 2026

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
T. Tuchel
D. Rice
J. Bellingham
M. Rashford
E. Anderson
Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia

Para a Inglaterra, o tempo das palavras está quase acabando. Em breve, tudo o que importará será a tarefa em questão: conquistar a Copa do Mundo de 2026. A Federação Inglesa de Futebol (FA) e o técnico Thomas Tuchel foram bem claros ao afirmar que esse é seu único objetivo na América do Norte e, à medida que os dias passam e os Três Leões se aproximam do início de sua campanha, não há motivo para acreditar que eles não possam alcançar seu objetivo final.

O torneio começou oficialmente, com México e África do Sul dando o pontapé inicial na quinta-feira. Agora, a expectativa cresce para a estreia da Inglaterra, que se prepara para enfrentar a Croácia, adversária já conhecida, na quarta-feira.

Para os Três Leões, a busca para acabar com anos de sofrimento continua, 60 longos anos após o único triunfo do país no maior palco do futebol. Aqui no GOAL, estamos prontos para embarcar nessa onda de entusiasmo, enquanto analisamos as razões pelas quais a Inglaterra vai ganhar a Copa do Mundo de 2026 e deixar seis décadas de sofrimento para trás...

  • Harry Kane England 2026Getty

    Candidato à Bola de Ouro

    As esperanças da Inglaterra podem muito bem repousar sobre o capitão e craque Harry Kane, por isso é ótimo que ele esteja na melhor forma da carreira. O artilheiro do Bayern de Munique está na disputa para se tornar o primeiro inglês a ganhar uma Bola de Ouro desde Michael Owen, há um quarto de século, e isso pode nem depender de os Três Leões levantarem o troféu na América do Norte.

    Aos 32 anos, Kane teve o que foi, sem dúvida, a melhor temporada em termos de gols de sua prolífica carreira até o momento em nível de clubes, ultrapassando de forma incrível a marca de 60 gols graças a hat-tricks na última rodada de mais uma temporada vencedora da Bundesliga e na final da DFB-Pokal. Ele marcou 36 de seus gols no campeonato, somando outros 14 na Liga dos Campeões.

    O atacante conquistou a Chuteira de Ouro como o artilheiro do continente com uma vantagem considerável, terminando com nove e 11 gols à frente de seus adversários mais próximos, Erling Haaland e Kylian Mbappé, respectivamente — dois dos melhores atacantes do mundo. Seu total de 61 gols o coloca entre os cinco maiores artilheiros de todos os tempos em uma temporada europeia em todas as competições, e ele dificilmente poderia estar indo para a Copa do Mundo em melhor forma.

    • Publicidade
  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Motores do meio-campo

    Kane fará parte de uma espinha dorsal crucial para a Inglaterra, e o trio de meio-campistas atrás dele pode muito bem ser igualmente importante para as chances de sucesso da equipe. Felizmente, os Três Leões contam com o que será um dos trios mais sólidos e dinâmicos do torneio.

    Parece altamente provável que Elliot Anderson seja escalado na base como um meia-armador recuado, capaz também de entrar com tudo nas divididas quando necessário, enquanto Declan Rice deve ter liberdade para se movimentar de um lado a outro como um jogador de área a área, embora ele também tenha o fôlego para garantir que suas tarefas defensivas sejam cumpridas, é claro.

    À frente deles, parece que Jude Bellingham e Morgan Rogers poderão dividir a função na posição de camisa 10, a menos que este último seja escalado na lateral, onde já demonstrou ser mais do que capaz de ser uma ameaça pelo Aston Villa. Ambos são meias-atacantes que combinam visão, criatividade e faro de gol com uma presença física eficaz, o que pode ser crucial para dar vantagem à equipe de Tuchel.

    Além de Portugal e Espanha, poucos países podem afirmar ter um equilíbrio tão bom no meio-campo, e eles ainda teriam Kobbie Mainoo para sair do banco. A Inglaterra só precisa torcer para que eles se entendam no maior palco.

  • Thomas Tuchel Chelsea Champions League trophyGetty

    Especialista em copas

    Sir Gareth Southgate nunca conseguiu realmente dissipar as dúvidas sobre sua falta de experiência como técnico de alto nível e de habilidade para lidar com situações de alta pressão, como uma semifinal da Copa do Mundo ou uma final do Campeonato Europeu, mas a FA conta agora com um técnico de elite no comando, que acredita ser capaz de finalmente conduzir uma geração talentosa de jogadores ingleses à vitória.

    Além de ser reverenciado como um dos melhores estrategistas do futebol moderno, Tuchel também é uma espécie de especialista em competições de copa — uma característica que deve se encaixar muito bem no futebol de torneios internacionais.

    No Borussia Dortmund, ele levou seu time à final da DFB-Pokal em cada uma das duas temporadas no comando, encerrando uma espera de cinco anos por um título importante na segunda tentativa, em 2017, quando o BVB derrotou o Eintracht Frankfurt em Berlim. Ele conquistou então a Coupe de France em sua segunda temporada com o Paris Saint-Germain e levou o clube à sua primeira final da Liga dos Campeões em 2020, onde sofreu uma derrota por uma diferença mínima para o Bayern de Munique.

    Durante sua passagem pelo Chelsea, Tuchel mais uma vez demonstrou sua aptidão para as competições de copa, levando os Blues a quatro finais das cinco disputadas durante sua gestão. O ápice foi, naturalmente, levar um time sem favoritismo ao segundo título da Liga dos Campeões em 2021, arquitetando a vitória sobre o Manchester City de Pep Guardiola na final. Isso aconteceu duas semanas depois de o Chelsea ter sido derrotado pelo Leicester City na final da FA Cup, e o time acabaria perdendo de forma agonizante as finais da FA Cup e da Carabao Cup de 2022 para o Liverpool nos pênaltis.

    Há muitas decepções misturadas nisso tudo, mas Tuchel demonstrou a capacidade de levar todos os tipos de times a, no mínimo, ficar a um passo de conquistar títulos, e você não apostaria contra ele repetir isso na Copa do Mundo.

  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Um monstro da mentalidade

    Depois de assumir o cargo em 2024, Tuchel deixou claro desde o início que não tinha medo de tomar decisões impopulares, e cumpriu sua promessa ao não convocar o que, no papel, seria seu melhor elenco. Mantendo-se fiel ao seu lema de “equipe acima do talento”, ele deixou de fora uma série de grandes nomes, incluindo Cole Palmer, Phil Foden e Trent Alexander-Arnold.

    Embora o técnico tenha sido alvo de críticas generalizadas por algumas dessas escolhas, inclusive por parte do preterido Harry Maguire e sua família, seria negligente acreditar que não havia algum método por trás dessa aparente loucura. Certamente haverá menos distrações, com um time titular obviamente definido — salvo alguma rotação em uma ou duas posições — e uma hierarquia bastante clara no elenco. Tuchel parece determinado a construir um espírito de união para formar a espinha dorsal da campanha na Copa do Mundo.

    “Desde o primeiro dia, deixamos claro que estávamos tentando formar a melhor equipe possível, o que não significa necessariamente os 26 jogadores mais talentosos”, disse o alemão em uma coletiva de imprensa após a divulgação oficial do elenco. “São as equipes que ganham campeonatos — e o que estamos tentando alcançar só pode ser alcançado como equipe. Temos jogadores preparados e comprometidos com a ideia de espírito de equipe e de não serem egoístas.”

    Ele acrescentou: “Precisamos de um pouco de sorte. Precisamos acertar na nossa seleção. Manter a saúde. Aproveitar o momento. Construir uma irmandade. Jogar com coragem, com fome de vitória. E aproveitar os momentos especiais.”

    Um vídeo dos bastidores de uma das reuniões da equipe de Tuchel no campo de treinamento da Inglaterra nos EUA também mostrou ele insistindo que quer que seu time se torne uma equipe “contra a qual ninguém queira jogar” durante o torneio.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty

    Rivais em declínio

    As chances da Inglaterra de pôr fim à espera de 60 anos por um título importante aumentam devido à ausência de um favorito claro antes do torneio, já que várias potências do futebol internacional estão passando por fases de transição.

    A Espanha, campeã europeia, parece ser mais uma vez a maior ameaça no papel, mas os jogadores-chave Lamine Yamal e Nico Williams são dúvidas devido a lesões, enquanto também há dúvidas sobre sua defesa. A França, campeã em 2018 e vice-campeã em 2022, tem um elenco desequilibrado e carece de um pouco de qualidade no meio-campo, enquanto a defesa de Portugal e a dependência do jogador de 41 anos Cristiano Ronaldo também podem ser exploradas.

    Enquanto isso, Alemanha e Brasil não parecem as potências formidáveis que já foram, enquanto buscam uma identidade sob o comando de seus respectivos técnicos relativamente novos, Julian Nagelsmann e Carlo Ancelotti, e a Holanda parece mais um azarão do que um verdadeiro candidato.

    A teoria pode ser um pouco simplista, mas há a sensação de que a falta de uma força dominante favorece a Inglaterra, desde que ela consiga se tornar uma equipe coesa na América do Norte.

  • harry kane england jubelGetty Images

    É um trajeto conveniente?

    Se tudo correr conforme o planejado, o caminho da Inglaterra no torneio deve ser bastante tranquilo — embora, é claro, não haja como evitar os grandes favoritos quando se chega à fase decisiva da competição.

    Já sabemos que os Três Leões foram sorteados em um grupo bastante favorável ao lado de Croácia, Gana e Panamá, com o torneio ampliado para 48 seleções fazendo com que as principais favoritas fiquem mais dispersas. Espera-se que eles terminem em primeiro lugar no grupo, garantindo assim uma partida nas oitavas de final contra uma equipe que ficou em terceiro lugar — provavelmente Costa do Marfim, Equador, Uruguai, Arábia Saudita, Noruega, Senegal, Áustria, Argélia, Colômbia, Uzbequistão ou República Democrática do Congo.

    Embora haja algumas seleções que eles gostariam de evitar, a Inglaterra continuaria sendo a grande favorita e deve avançar para as oitavas de final, onde o desafio de enfrentar o México no icônico Estádio Azteca poderia aguardá-la, embora Coreia do Sul, Escócia, Japão ou Suécia também sejam possíveis adversários. Enfrentar os co-anfitriões em casa seria uma perspectiva assustadora, mas ainda assim seria de se esperar que os comandados de Tuchel cumprissem sua missão em campo.

    As coisas inevitavelmente ficam mais complicadas a partir daí, mas a Inglaterra seria favorita para derrotar o Brasil de Ancelotti, que ainda está em fase de construção, no cenário mais provável das quartas de final. A Argentina, atual campeã, ou Portugal estariam então à espera nas semifinais, antes de um provável confronto contra a Espanha, em uma repetição da final da Euro 2024, se a La Roja conseguir derrotar a França em sua hipotética semifinal.

    Há muitas variáveis, mas é preciso acreditar que o caminho dos Três Leões até as semifinais, pelo menos, está traçado. A partir daí, eles têm todas as chances de derrotar a Argentina ou Portugal, ainda que por uma diferença mínima, e as margens serão novamente apertadas na final contra a Espanha de Luis de la Fuente ou a França de Didier Deschamps.

  • Marcus Rashford England 2023Getty

    Experiência em torneios

    A escolha do elenco feita por Tuchel pode ter causado espanto, mas ainda há vários jogadores com vasta experiência em torneios, que já disputaram competições com a Inglaterra e estarão determinados a finalmente conquistar o título na América do Norte.

    Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford e Kane são todos veteranos da surpreendente campanha até as semifinais em 2018; Reece James, Rice, Bellingham e Bukayo Saka se juntaram a eles na seleção que chegou tão perto da vitória na Euro 2020, e todos eles, exceto James, também viajaram para a Copa do Mundo de 2022.

    Então, há dois anos, Marc Guehi, Ezri Konsa, Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ivan Toney e Ollie Watkins adquiriram uma experiência inestimável em torneios na campanha até a final da Euro 2024, onde a Inglaterra ficou de novo a um passo do título.

    A combinação de juventude, experiência e, de fato, de decepções em alguns dos maiores palcos deve ser muito útil para a equipe, que busca aproveitar uma oportunidade de ouro para encerrar os anos de sofrimento neste verão.

  • TuchelGetty Images

    Está escrito nas estrelas?

    E não seria uma simetria encantadora se a Inglaterra conseguisse pôr fim à longa, longa espera por um título importante neste verão, 60 anos após a famosa vitória sobre a Alemanha Ocidental em Wembley? A final de 2026 em Nova Jersey acontecerá apenas 11 dias antes do aniversário do único triunfo dos Três Leões em um grande torneio, e talvez esteja escrito nas estrelas que eles repetirão a façanha seis décadas depois.

    Pode-se dizer que nunca estiveram em melhor posição para isso, com Southgate lançando as bases apesar das decepções de 2018, 2021, 2022 e 2024. Tendo chegado bem perto da conquista várias vezes na era moderna, os Três Leões podem se apoiar nessa experiência para dar mais um passo adiante; eles precisam acreditar que agora finalmente têm as ferramentas necessárias — tanto mentalmente quanto em termos de elenco — para cruzar a linha de chegada.

    Com um técnico de elite no comando e um elenco repleto de jogadores de alto nível, jovens, mas experientes, em todo o campo, a Inglaterra tem todas as chances de seguir os passos dos heróis de 1966 na América do Norte neste verão.

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