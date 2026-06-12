A excelente fase de Harry Kane, digna do Ballon d'Or, o histórico de títulos de Thomas Tuchel e oito razões pelas quais a Inglaterra VAI ganhar a Copa do Mundo de 2026

Sir Gareth Southgate nunca conseguiu realmente dissipar as dúvidas sobre sua falta de experiência como técnico de alto nível e de habilidade para lidar com situações de alta pressão, como uma semifinal da Copa do Mundo ou uma final do Campeonato Europeu, mas a FA conta agora com um técnico de elite no comando, que acredita ser capaz de finalmente conduzir uma geração talentosa de jogadores ingleses à vitória.

Além de ser reverenciado como um dos melhores estrategistas do futebol moderno, Tuchel também é uma espécie de especialista em competições de copa — uma característica que deve se encaixar muito bem no futebol de torneios internacionais.

No Borussia Dortmund, ele levou seu time à final da DFB-Pokal em cada uma das duas temporadas no comando, encerrando uma espera de cinco anos por um título importante na segunda tentativa, em 2017, quando o BVB derrotou o Eintracht Frankfurt em Berlim. Ele conquistou então a Coupe de France em sua segunda temporada com o Paris Saint-Germain e levou o clube à sua primeira final da Liga dos Campeões em 2020, onde sofreu uma derrota por uma diferença mínima para o Bayern de Munique.

Durante sua passagem pelo Chelsea, Tuchel mais uma vez demonstrou sua aptidão para as competições de copa, levando os Blues a quatro finais das cinco disputadas durante sua gestão. O ápice foi, naturalmente, levar um time sem favoritismo ao segundo título da Liga dos Campeões em 2021, arquitetando a vitória sobre o Manchester City de Pep Guardiola na final. Isso aconteceu duas semanas depois de o Chelsea ter sido derrotado pelo Leicester City na final da FA Cup, e o time acabaria perdendo de forma agonizante as finais da FA Cup e da Carabao Cup de 2022 para o Liverpool nos pênaltis.

Há muitas decepções misturadas nisso tudo, mas Tuchel demonstrou a capacidade de levar todos os tipos de times a, no mínimo, ficar a um passo de conquistar títulos, e você não apostaria contra ele repetir isso na Copa do Mundo.