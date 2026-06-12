A excelente fase de Harry Kane, digna do Ballon d'Or, o histórico de títulos de Thomas Tuchel e oito razões pelas quais a Inglaterra VAI ganhar a Copa do Mundo de 2026

Se tudo correr conforme o planejado, o caminho da Inglaterra no torneio deve ser bastante tranquilo — embora, é claro, não haja como evitar os grandes favoritos quando se chega à fase decisiva da competição.
Já sabemos que os Três Leões foram sorteados em um grupo bastante favorável ao lado de Croácia, Gana e Panamá, com o torneio ampliado para 48 seleções fazendo com que as principais favoritas fiquem mais dispersas. Espera-se que eles terminem em primeiro lugar no grupo, garantindo assim uma partida nas oitavas de final contra uma equipe que ficou em terceiro lugar — provavelmente Costa do Marfim, Equador, Uruguai, Arábia Saudita, Noruega, Senegal, Áustria, Argélia, Colômbia, Uzbequistão ou República Democrática do Congo.
Embora haja algumas seleções que eles gostariam de evitar, a Inglaterra continuaria sendo a grande favorita e deve avançar para as oitavas de final, onde o desafio de enfrentar o México no icônico Estádio Azteca poderia aguardá-la, embora Coreia do Sul, Escócia, Japão ou Suécia também sejam possíveis adversários. Enfrentar os co-anfitriões em casa seria uma perspectiva assustadora, mas ainda assim seria de se esperar que os comandados de Tuchel cumprissem sua missão em campo.
As coisas inevitavelmente ficam mais complicadas a partir daí, mas a Inglaterra seria favorita para derrotar o Brasil de Ancelotti, que ainda está em fase de construção, no cenário mais provável das quartas de final. A Argentina, atual campeã, ou Portugal estariam então à espera nas semifinais, antes de um provável confronto contra a Espanha, em uma repetição da final da Euro 2024, se a La Roja conseguir derrotar a França em sua hipotética semifinal.
Há muitas variáveis, mas é preciso acreditar que o caminho dos Três Leões até as semifinais, pelo menos, está traçado. A partir daí, eles têm todas as chances de derrotar a Argentina ou Portugal, ainda que por uma diferença mínima, e as margens serão novamente apertadas na final contra a Espanha de Luis de la Fuente ou a França de Didier Deschamps.