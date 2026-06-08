A evolução de Lionel Messi: o maior jogador de todos os tempos da Argentina “se reinventou pelo menos cinco vezes” - do Barcelona ao Inter Miami, passando pelo PSG e pela histórica conquista da Copa do Mundo

Quando Messi, aos 16 anos, estreou pelo Barcelona em um amistoso contra o Porto de José Mourinho, ele era um ponta-direita em ascensão e explosivo que atuava na lateral direita. Sua principal arma era uma habilidade devastadora de cortar para dentro com o pé esquerdo, uma característica que imediatamente chamou a atenção de Ronaldinho. A lenda brasileira, então considerado o melhor jogador do planeta, fez a famosa observação de que o jovem acabaria por superá-lo. Em 2005, após uma atuação lendária contra a Juventus no Troféu Joan Gamper, Fábio Capello ficou tão hipnotizado que, segundo relatos, tentou contratar o adolescente na hora.

No entanto, à medida que Messi amadurecia, seus treinadores perceberam que mantê-lo preso à linha lateral era um desperdício de sua influência crescente. Frank Rijkaard observou que quanto mais o argentino tocava na bola, melhor era para a equipe. Quando Pep Guardiola chegou em 2008, ele inicialmente manteve Messi na direita, mas logo percebeu as limitações defensivas dessa formação. "A primeira vez que Guardiola decidiu tirar Messi da lateral foi por motivos defensivos", observou uma análise especializada da BBC Sport. Foi uma mudança nascida da necessidade que acabaria por mudar a história do esporte.