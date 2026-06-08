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A evolução de Lionel Messi: o maior jogador de todos os tempos da Argentina “se reinventou pelo menos cinco vezes” - do Barcelona ao Inter Miami, passando pelo PSG e pela histórica conquista da Copa do Mundo
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O surgimento do ponta e a revolução de Guardiola
Quando Messi, aos 16 anos, estreou pelo Barcelona em um amistoso contra o Porto de José Mourinho, ele era um ponta-direita em ascensão e explosivo que atuava na lateral direita. Sua principal arma era uma habilidade devastadora de cortar para dentro com o pé esquerdo, uma característica que imediatamente chamou a atenção de Ronaldinho. A lenda brasileira, então considerado o melhor jogador do planeta, fez a famosa observação de que o jovem acabaria por superá-lo. Em 2005, após uma atuação lendária contra a Juventus no Troféu Joan Gamper, Fábio Capello ficou tão hipnotizado que, segundo relatos, tentou contratar o adolescente na hora.
No entanto, à medida que Messi amadurecia, seus treinadores perceberam que mantê-lo preso à linha lateral era um desperdício de sua influência crescente. Frank Rijkaard observou que quanto mais o argentino tocava na bola, melhor era para a equipe. Quando Pep Guardiola chegou em 2008, ele inicialmente manteve Messi na direita, mas logo percebeu as limitações defensivas dessa formação. "A primeira vez que Guardiola decidiu tirar Messi da lateral foi por motivos defensivos", observou uma análise especializada da BBC Sport. Foi uma mudança nascida da necessidade que acabaria por mudar a história do esporte.
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O falso nove e a derrota do Real Madrid
O ponto de virada mais significativo na trajetória tática de Messi ocorreu em 2 de maio de 2009, no Santiago Bernabéu. Em uma jogada que acabaria por desmantelar o Real Madrid numa humilhante derrota por 6 a 2, Guardiola escalou Messi como “falso nove”. Ao deslocar Samuel Eto'o para a lateral e instruir Messi a recuar para o meio-campo, o Barcelona criou um pesadelo numérico para os defensores. “Eu não costumava prestar muita atenção à tática”, disse Messi ao jornalista Juan Pablo Varsky em 2024. “Mas com Guardiola aprendi muito. Comecei a entender os espaços, a retenção de bola, como o jogo realmente funciona.”
Essa versão de Messi era um destruidor de esquemas, marcando 96 gols em 69 partidas da La Liga entre 2011 e 2013. Ele se tornou o ponto central de um time que redefiniu o futebol de posse de bola, conquistando quatro Bolas de Ouro consecutivas durante esse auge. Ao se posicionar entre as linhas, ele forçava os zagueiros adversários a tomarem decisões impossíveis: ficar e dar espaço a ele, ou segui-lo e deixar uma brecha para jogadores como Thierry Henry. Foi um período de puro domínio ofensivo que o levou a conquistar a Liga dos Campeões duas vezes em três anos.
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A transição para o motor e a função de "enganche"
Com a saída do lendário duo de meio-campistas formado por Xavi e Andrés Iniesta do Camp Nou, Messi foi obrigado a evoluir mais uma vez. Deixando de ser apenas o finalizador no desfecho das jogadas, ele se tornou o verdadeiro motor da equipe. Durante seus últimos anos no Barcelona e sua subsequente transferência para o Paris Saint-Germain, ele se transformou no “enganche” (o meia-atacante). Ele recuou ainda mais para se tornar o principal organizador, equilibrando sua produção de gols com uma atuação de alto nível na construção de jogadas. Isso se refletiu nas estatísticas; durante a temporada 2019-20, ele registrou impressionantes 22 assistências, além de 25 gols.
Sua passagem pela França consolidou ainda mais essa mudança. Pela primeira vez em sua carreira nos clubes, ele registrou mais assistências do que gols em uma única temporada. Um analista argentino o descreveu como “um artilheiro que se tornou um Iniesta”. Ele havia feito uma transição bem-sucedida de um jogador que finalizava os ataques para um que ditava todo o ritmo da partida. Enquanto a velocidade física de sua juventude começava a diminuir, sua percepção tática do jogo havia atingido um nível em que ele estava consistentemente três passos à frente dos adversários.
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A libertação do capitão e o auge da Copa do Mundo
Paralelamente à sua evolução nos clubes, ocorreu a transformação de Messi como líder da seleção argentina. Após anos de decepções — incluindo três finais perdidas em três anos —, Messi se aposentou temporariamente em 2016. Quando voltou, era uma pessoa diferente. O gênio calado e introvertido deu lugar a um capitão assertivo e desafiador, que não tinha medo de confrontar os árbitros ou inspirar seus companheiros com discursos emocionantes. “A Copa América de 2021 foi a libertação”, e quando a Copa do Mundo de 2022 chegou, ele havia sintetizado todas as versões de seu eu passado em um único jogador de ponta.
No Catar, vimos o ponta de 2009 reaparecer para driblar Josko Gvardiol, e o veterano armador dar o passe preciso para Nahuel Molina contra a Holanda. “O futebol mudou muito”, disse Messi a Zinedine Zidane em 2023. “A maneira de jogar, os sistemas. O jogo hoje é muito mais tático e físico do que antes. Antes, você encontrava mais espaços.” Agora no Inter de Miami, ele é o exemplo do maestro “caminhante”, conservando energia para desferir golpes decisivos. Como observou seu ídolo de infância, Pablo Aimar: “O último Messi é sempre o melhor Messi.”
Enquanto ele almeja uma última dança no cenário mundial, o foco permanece em sua capacidade de se tornar alguém completamente novo sempre que o jogo exigir. Ele “se reinventou pelo menos cinco vezes”, como observou Guillem Balague para a BBC, e talvez ainda tenha uma última transformação guardada na manga.