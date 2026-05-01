A evolução de Bruno Fernandes! Como o capitão do Manchester United aperfeiçoou a execução de jogadas ensaiadas enquanto se aproxima do recorde de assistências na Premier League de Thierry Henry e Kevin De Bruyne

Fernandes está prestes a igualar um dos recordes criativos mais emblemáticos da Premier League. Sua assistência para Benjamin Sesko na partida contra o Brentford elevou seu total para 19 na temporada 2025–26, deixando-o a apenas uma assistência do recorde compartilhado por Henry e De Bruyne.

Depois de não conseguir registrar nenhuma assistência em suas primeiras sete partidas no campeonato nesta temporada, o capitão do United protagonizou uma reviravolta notável. Fernandes deu 19 assistências em suas últimas 24 partidas, colocando a histórica marca de 20 assistências firmemente ao seu alcance, faltando quatro jogos para o fim da temporada.

O meio-campista português também subiu no ranking histórico de assistências, chegando a 70 na competição e entrando no top 20. Desde sua estreia no campeonato em 2020, nenhum jogador registrou mais assistências, com Fernandes ficando ligeiramente à frente de Mohamed Salah nesse período.