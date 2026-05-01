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A evolução de Bruno Fernandes! Como o capitão do Manchester United aperfeiçoou a execução de jogadas ensaiadas enquanto se aproxima do recorde de assistências na Premier League de Thierry Henry e Kevin De Bruyne
Fernandes está perto de bater um recorde histórico de assistências
Fernandes está prestes a igualar um dos recordes criativos mais emblemáticos da Premier League. Sua assistência para Benjamin Sesko na partida contra o Brentford elevou seu total para 19 na temporada 2025–26, deixando-o a apenas uma assistência do recorde compartilhado por Henry e De Bruyne.
Depois de não conseguir registrar nenhuma assistência em suas primeiras sete partidas no campeonato nesta temporada, o capitão do United protagonizou uma reviravolta notável. Fernandes deu 19 assistências em suas últimas 24 partidas, colocando a histórica marca de 20 assistências firmemente ao seu alcance, faltando quatro jogos para o fim da temporada.
O meio-campista português também subiu no ranking histórico de assistências, chegando a 70 na competição e entrando no top 20. Desde sua estreia no campeonato em 2020, nenhum jogador registrou mais assistências, com Fernandes ficando ligeiramente à frente de Mohamed Salah nesse período.
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Fernandes explica a evolução de seu papel
Fernandes atribuiu a mudança em seu papel sob o comando de Michael Carrick aos ajustes táticos e à forma como os adversários o marcam. O capitão do United também explicou como seu técnico o incentivou a se deslocar mais para as laterais em busca de oportunidades para cruzar a bola.
“É uma questão de espaço”, disse ele, conforme citado pelo Opta Analyst. “Com o passar dos anos, os times passam a te conhecer melhor, então não querem te dar tanto espaço quanto provavelmente teriam me dado quando cheguei ao clube, porque não me conheciam tão bem. Agora eu fico muito naquela zona com o Michael [Carrick]. Ele não quer que eu fique preso no meio, então sempre me pede para encontrar aquele espaço.”
“Os cruzamentos para fora são muito perigosos. Os cruzamentos para dentro são muito mais difíceis para eles cabecearem, pois normalmente há menos força na bola e não é tão fácil para eles imprimirem força na bola ao cabecear.”
Domínio das jogadas ensaiadas e ousadia criativa
A evolução de Fernandes como especialista em jogadas ensaiadas tem sido um fator determinante para a produtividade ofensiva do United. Ele registrou 10 assistências em jogadas de bola parada nesta temporada, ficando a apenas uma do recorde de 11 em uma única temporada, estabelecido pela lenda do Liverpool, Steven Gerrard.
“Quando falamos de jogadas ensaiadas e da necessidade de acertar a bola no espaço certo, às vezes é mais difícil do que um passe normal”, explicou ele. “Da forma como têm sido os escanteios e as cobranças de falta, meus companheiros me pedem e exigem onde querem a bola. Às vezes acerto, outras vezes nem tanto.”
“Vou te dizer que, há cinco anos, eu ia cobrar um escanteio e simplesmente colocava a bola no meio da área para ver se alguém conseguia pegá-la. Hoje em dia, tenho que acertar um ponto específico, então, às vezes, é ainda mais difícil conseguir uma assistência em uma jogada de bola parada do que em uma jogada aberta.”
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Última reta para fazer história
Com quatro partidas restantes no campeonato, Fernandes tem agora várias oportunidades de igualar ou superar o recorde de assistências que já existe há muito tempo. O bom desempenho ofensivo do United e o papel central que ele desempenha na criação de jogadas sugerem que esse marco está ao seu alcance.
Ao mesmo tempo, o foco do capitão continua sendo levar o Manchester United à classificação para a Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que garante seu lugar entre os maiores criadores da Premier League.