O zagueiro do Nottingham Forest Jair Cunha falou com a imprensa em Brisbane, na Austrália, após sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil. O jogador de 21 anos foi escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da FIFA Super Date.
A inclusão de Jair marca um grande marco na carreira após sua chegada à Premier League vindo do Botafogo em 2025.
O ex-jogador formado nas categorias de base do Santos busca se firmar como uma opção confiável na defesa da Seleção Brasileira.