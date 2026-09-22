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Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
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A estrela do samba do Forest! Jair deixa para trás a batalha da Premier League para receber a ligação dos sonhos de Ancelotti

Brasil
J. Cunha
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos
Austrália x Brasil
Índia x Brasil
Índia

O zagueiro do Nottingham Forest, Jair Cunha, comemorou sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil antes dos amistosos contra a Austrália e a Índia. O defensor de 21 anos espera levar ao time principal de Carlo Ancelotti a bagagem de ter sido campeão do Sul-Americano Sub-20.

  • Jair recebe a primeira convocação para a seleção principal do Brasil sob o comando de Ancelotti

    O zagueiro do Nottingham Forest Jair Cunha falou com a imprensa em Brisbane, na Austrália, após sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil. O jogador de 21 anos foi escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da FIFA Super Date.

    A inclusão de Jair marca um grande marco na carreira após sua chegada à Premier League vindo do Botafogo em 2025.

    O ex-jogador formado nas categorias de base do Santos busca se firmar como uma opção confiável na defesa da Seleção Brasileira.


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    Zagueiro atribui experiência em título nas categorias de base à transição para o time principal

    Ao refletir sobre sua trajetória, Jair ressaltou a importância de conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2025, na Venezuela. O defensor reencontrou na seleção principal os ex-companheiros de base Arthur Dias, Rayan e Breno Bidon, com quem levantou o 13º título continental do Brasil nessa categoria.

    Ele destacou que disputar torneios internacionais de base com alta pressão o preparou para as exigências no nível principal.

    “Jogar pela seleção de base foi muito importante para mim”, afirmou Jair. “Não apenas por jogar na base, mas também por ser campeão. Ganhei muita experiência com esses campeonatos; isso certamente será muito bom para eu continuar me desenvolvendo aqui com a seleção principal.”

  • Perseverança na Premier League abre oportunidade internacional

    Após enfrentar um período de adaptação desafiador no Nottingham Forest durante sua temporada de estreia, Jair perseverou para conquistar minutos regulares na Inglaterra. O defensor já entrou em campo cinco vezes nesta temporada, testando-se contra adversários de classe mundial na Premier League.

    Ele expressou gratidão pela paciência e pelo desenvolvimento tático adquiridos durante seu período na Europa.

    “No ano passado, tive um início difícil, não estava tendo muitas oportunidades, mas em nenhum momento desisti”, acrescentou Jair. “Continuei trabalhando em silêncio e consegui conquistar minhas oportunidades. Neste ano, estou conseguindo jogar mais e vencer mais.”

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    Seleção se prepara para confrontos contra Austrália e Índia

    Jair tentará fazer sua estreia pela seleção principal quando o Brasil iniciar sua turnê contra a Austrália na sexta-feira, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A equipe de Ancelotti enfrentará a Austrália novamente em 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

    A Seleção encerra seu calendário internacional em 3 de outubro contra a Índia, no Salt Lake Stadium, em Kolkata.

    Jair busca transformar o bom momento no clube em uma estreia internacional bem-sucedida.