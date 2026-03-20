O ex-técnico do FC Bayern de Munique convocou nada menos que 35 (!) jogadores para os amistosos dos Three Lions contra o Uruguai (27 de março) e o Japão (31 de março) durante a próxima janela de jogos internacionais. Trent Alexander-Arnold, porém, não está na lista.
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A estrela do Real Madrid não está na lista! O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, surpreende com uma convocatória gigantesca e um plano curioso
O lateral-direito do Real Madrid ficou de fora, perdendo a vaga para Dan Burn (Newcastle) e Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold já havia ficado de fora da convocação de Tuchel em novembro; em outubro, ele ficou de fora devido a uma lesão na coxa. A última vez que o ex-jogador do Liverpool entrou em campo foi em junho, após ser substituído, quando a Inglaterra venceu Andorra por 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo.
“Sei o que Trent pode nos oferecer e decidimos manter nossos jogadores”, explicou Tuchel: “Conheço seus pontos fortes, ele é um grande jogador, mas é uma decisão esportiva.”
Alexander-Arnold é titular no time madrilenho e conseguiu convencer nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, mas o jogador de 27 anos tem conseguido atender apenas parcialmente às altas expectativas desde sua chegada no verão passado.
- AFP
Harry Maguire está de volta — e Jude Bellingham também está presente
Em 20 partidas, ele conseguiu apenas duas assistências e nenhum gol, embora uma lesão muscular na virada do ano o tenha deixado fora de ação por semanas. O Real contratou Alexander-Arnold (contrato até 2031) inicialmente sem custo de transferência do Liverpool FC. No entanto, dez milhões de euros foram pagos ao clube de Anfield Road, o que lhe permitiu jogar na Copa do Mundo de Clubes antes mesmo do término efetivo do contrato.
Harry Maguire, por sua vez, retornou, tendo sido convocado pela última vez em 2024. Entre as novas inclusões estão James Garner (Everton) e Jason Steele (Brighton & Hove Albion). O companheiro de equipe de Alexander-Arnold, Jude Bellingham, também foi convocado.
Tuchel segue um plano curioso com seu elenco XXL
Enquanto isso, Tuchel planeja "dividir em dois grupos" seu elenco XXL no campo de treinamento, disse ele, acrescentando: "Em um dos grupos, vamos convocar jogadores que ainda não vimos e que até agora não jogaram muito, para estimular a disputa pelas vagas na Copa do Mundo nos EUA."
Tuchel detalhou seus planos: “A partir de sexta-feira ou sábado, um grupo que esteve de folga chegará ao campo de treinamento. Entraremos em campo contra o Japão com um novo grupo de jogadores.” No final, 26 jogadores poderão integrar a lista para a fase final.
Na fase de grupos da Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho), a co-favorita do Grupo L enfrentará Gana, Croácia e Panamá.
Inglaterra: O elenco de Thomas Tuchel
Posição Jogador Goleiro Henderson, Pickford, Ramsdale, Steele, Trafford Defesa Burn, Guehi, Hall, Konsa, Livramento, Maguire, O'Reilly, Quansah, Spence, Stones, Tomori Meio-campo Anderson, Bellingham, Garner, Henderson, Mainoo, Palmer, Rice, Rogers, Wharton Ataque Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka, Solanke