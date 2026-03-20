A estrela do Real Madrid não está na lista! O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, surpreende com uma convocatória gigantesca e um plano curioso

O lateral-direito do Real Madrid ficou de fora, perdendo a vaga para Dan Burn (Newcastle) e Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold já havia ficado de fora da convocação de Tuchel em novembro; em outubro, ele ficou de fora devido a uma lesão na coxa. A última vez que o ex-jogador do Liverpool entrou em campo foi em junho, após ser substituído, quando a Inglaterra venceu Andorra por 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo.

“Sei o que Trent pode nos oferecer e decidimos manter nossos jogadores”, explicou Tuchel: “Conheço seus pontos fortes, ele é um grande jogador, mas é uma decisão esportiva.”

Alexander-Arnold é titular no time madrilenho e conseguiu convencer nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, mas o jogador de 27 anos tem conseguido atender apenas parcialmente às altas expectativas desde sua chegada no verão passado.