Getty Images Sport
Traduzido por
A estrela do Real Madrid, Aurélien Tchouameni, revela a mensagem que enviou a uma lenda da NFL antes de representar a França no “Estádio de Tom Brady”
Vitória em Foxborough
A França superou grandes dificuldades para derrotar o Brasil, pentacampeão mundial, em um amistoso de alta intensidade no estádio dos New England Patriots. Kylian Mbappé abriu o placar com um chute por cima do goleiro, mas a partida deu uma reviravolta aos 55 minutos, quando Dayot Upamecano foi expulso após uma revisão do VAR. Apesar da desvantagem numérica, Hugo Ekitike ampliou a vantagem antes de Gleison Bremer descontar para o Brasil aos 78 minutos, com a resistente defesa francesa se mantendo firme para garantir um resultado histórico.
- Getty Images Sport
Uma mensagem para o GOAT
Tchouameni admitiu que ficou impressionado com a história do local e fez questão de entrar em contato com o ex-jogador mais famoso do estádio antes do início da partida. O jogador de 26 anos explicou: “É incrível ter a chance de jogar no estádio do Tom Brady. Mandei uma mensagem para ele antes do jogo para dizer que era um prazer para mim jogar neste estádio. Ótima atmosfera e ótima torcida, foi demais. Sinceramente, fiquei um pouco surpreso com a presença da torcida brasileira, especialmente durante os hinos nacionais. Mas é o que é. O Brasil fica mais perto do que a França, então sabíamos que eles teriam muitos torcedores no estádio, mas mantivemos o foco em nós mesmos.”
O reencontro em Madri
Tchouameni destacou a importância do confronto, que foi além de um simples amistoso, ao mesmo tempo em que aproveitou o reencontro de grande destaque com seu ex-técnico no Real Madrid, Carlo Ancelotti. O meio-campista comentou: “Foi um jogo importante para nós enfrentarmos o Brasil. É sempre ótimo, por isso ficamos felizes em disputar essa partida.”
Embora Ancelotti estivesse naturalmente decepcionado com o placar final, ele elogiou a infraestrutura de nível internacional e a atmosfera partidária criada pela enorme comunidade brasileira em Massachusetts. O técnico italiano acrescentou: “Um bom estádio com um bom gramado. Estava tudo pronto para jogarmos um bom futebol. A atmosfera era boa e havia muitos torcedores brasileiros, então tudo correu bem, exceto pelo resultado.”
- AFP
A caminho da Copa do Mundo
A França dá continuidade aos preparativos para a Copa do Mundo com uma viagem a Landover para enfrentar a Colômbia neste domingo, buscando aproveitar o ímpeto da sua excelente exibição defensiva em Foxborough. Esses amistosos são cruciais, já que os Bleus escolheram a região de Boston como base para o torneio, onde retornarão ao Gillette Stadium para enfrentar a Noruega na fase de grupos em junho. Enquanto isso, o Brasil viaja para Orlando para enfrentar a Croácia na terça-feira, com Ancelotti sob pressão para aprimorar uma defesa que teve dificuldades contra os contra-ataques franceses.