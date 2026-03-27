A estrela do Real Madrid, Aurélien Tchouameni, revela a mensagem que enviou a uma lenda da NFL antes de representar a França no “Estádio de Tom Brady”

Tchouameni destacou a importância do confronto, que foi além de um simples amistoso, ao mesmo tempo em que aproveitou o reencontro de grande destaque com seu ex-técnico no Real Madrid, Carlo Ancelotti. O meio-campista comentou: “Foi um jogo importante para nós enfrentarmos o Brasil. É sempre ótimo, por isso ficamos felizes em disputar essa partida.”

Embora Ancelotti estivesse naturalmente decepcionado com o placar final, ele elogiou a infraestrutura de nível internacional e a atmosfera partidária criada pela enorme comunidade brasileira em Massachusetts. O técnico italiano acrescentou: “Um bom estádio com um bom gramado. Estava tudo pronto para jogarmos um bom futebol. A atmosfera era boa e havia muitos torcedores brasileiros, então tudo correu bem, exceto pelo resultado.”