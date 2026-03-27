Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

A estrela do Real Madrid, Aurélien Tchouameni, revela a mensagem que enviou a uma lenda da NFL antes de representar a França no “Estádio de Tom Brady”

A. Tchouameni
França
Brasil x França
Brasil
Amistosos
Real Madrid
La Liga

O meio-campista do Real Madrid, Aurélien Tchouameni, revelou que entrou em contato com o ícone da NFL, Tom Brady, antes da vitória da França por 2 a 1 sobre o Brasil em um amistoso. Jogando no Gillette Stadium, a lendária casa do New England Patriots, os Bleus garantiram sua primeira vitória sobre a Seleção desde 2011. Apesar de ficarem com apenas 10 jogadores em campo, a seleção francesa demonstrou uma mentalidade de “decisão” diante de uma torcida fortemente pró-Brasil em Foxborough.

  • Vitória em Foxborough

    A França superou grandes dificuldades para derrotar o Brasil, pentacampeão mundial, em um amistoso de alta intensidade no estádio dos New England Patriots. Kylian Mbappé abriu o placar com um chute por cima do goleiro, mas a partida deu uma reviravolta aos 55 minutos, quando Dayot Upamecano foi expulso após uma revisão do VAR. Apesar da desvantagem numérica, Hugo Ekitike ampliou a vantagem antes de Gleison Bremer descontar para o Brasil aos 78 minutos, com a resistente defesa francesa se mantendo firme para garantir um resultado histórico.

    • Publicidade
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Uma mensagem para o GOAT

    Tchouameni admitiu que ficou impressionado com a história do local e fez questão de entrar em contato com o ex-jogador mais famoso do estádio antes do início da partida. O jogador de 26 anos explicou: “É incrível ter a chance de jogar no estádio do Tom Brady. Mandei uma mensagem para ele antes do jogo para dizer que era um prazer para mim jogar neste estádio. Ótima atmosfera e ótima torcida, foi demais. Sinceramente, fiquei um pouco surpreso com a presença da torcida brasileira, especialmente durante os hinos nacionais. Mas é o que é. O Brasil fica mais perto do que a França, então sabíamos que eles teriam muitos torcedores no estádio, mas mantivemos o foco em nós mesmos.”

  • O reencontro em Madri

    Tchouameni destacou a importância do confronto, que foi além de um simples amistoso, ao mesmo tempo em que aproveitou o reencontro de grande destaque com seu ex-técnico no Real Madrid, Carlo Ancelotti. O meio-campista comentou: “Foi um jogo importante para nós enfrentarmos o Brasil. É sempre ótimo, por isso ficamos felizes em disputar essa partida.”

    Embora Ancelotti estivesse naturalmente decepcionado com o placar final, ele elogiou a infraestrutura de nível internacional e a atmosfera partidária criada pela enorme comunidade brasileira em Massachusetts. O técnico italiano acrescentou: “Um bom estádio com um bom gramado. Estava tudo pronto para jogarmos um bom futebol. A atmosfera era boa e havia muitos torcedores brasileiros, então tudo correu bem, exceto pelo resultado.”

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    A caminho da Copa do Mundo

    A França dá continuidade aos preparativos para a Copa do Mundo com uma viagem a Landover para enfrentar a Colômbia neste domingo, buscando aproveitar o ímpeto da sua excelente exibição defensiva em Foxborough. Esses amistosos são cruciais, já que os Bleus escolheram a região de Boston como base para o torneio, onde retornarão ao Gillette Stadium para enfrentar a Noruega na fase de grupos em junho. Enquanto isso, o Brasil viaja para Orlando para enfrentar a Croácia na terça-feira, com Ancelotti sob pressão para aprimorar uma defesa que teve dificuldades contra os contra-ataques franceses.